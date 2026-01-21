Eurovision 2026: Αφού δεν πέρασε στους 28 για την Ελλάδα, διαγωνίζεται για να εκπροσωπήσει το San Marino

Στις 27 Ιανουαρίου θα εμφανιστεί στον ημιτελικό του Αγίου Μαρίνου διεκδικώντας την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision 2026

Μετά την αποτυχία της να προκριθεί για την ελληνική εκπροσώπηση στον φετινό διαγωνισμό, η Xannova Xan δεν το έβαλε κάτω και ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό του Αγίου Μαρίνου για τη Eurovision 2026.

Η τραγουδίστρια είχε καταθέσει τη συμμετοχή της στο Sing for Greece 2026, με μουσική από τον Keren Pelles και στίχους του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Το τραγούδι όμως δεν προκρίθηκε, με αποτέλεσμα να μην παρουσιαστεί στην τηλεοπτική διαδικασία της ΕΡΤ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Xannova Xan θέλησε να μοιραστεί τη δική της αντίδραση μέσω Instagram, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την υποστήριξη: «Μπορεί να μην μπορώ να τραγουδήσω στο “Sing for Greece” φέτος, αλλά συνεχίζω να τραγουδώ για εσάς και για μένα. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την στήριξή σας. Το τραγούδι που υπέβαλα για την Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ακολουθώντας νέα πορεία, η καλλιτέχνιδα αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Dreaming San Marino Song Contest, η Xannova Xan θα εμφανιστεί στις 27 Ιανουαρίου στον ημιτελικό του εθνικού τελικού του Αγίου Μαρίνου, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision 2026.

Ο νικητής θα αναδειχθεί αποκλειστικά από μια πενταμελή κριτική επιτροπή, όπως ορίζεται από τη διοργάνωση, χωρίς συμμετοχή τηλεοπτικού κοινού στη διαδικασία.

