Σχέσεις 21.01.2026

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: 7 τύποι αγκαλιάς που όλοι έχουμε ανάγκη (και δεν τους παίρνουμε αρκετά)
Από την αγκαλιά φίλου μέχρι την αγκαλιά της οικογένειας – γιατί η επαφή μετράει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σήμερα 21/1 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς, μια τέλεια αφορμή να θυμηθούμε ότι η αγκαλιά δεν είναι μόνο συναισθηματική κίνηση. Σύμφωνα με έρευνες, η σωματική επαφή μειώνει το στρες, ανεβάζει τη διάθεση και ενισχύει τη σύνδεση με τους γύρω μας.

Αλλά πόσες φορές δίνουμε ή δεχόμαστε πραγματικά μια αγκαλιά;

1. Η φιλική αγκαλιά – για τους φίλους που είναι σαν οικογένεια

Η φιλία χρειάζεται αγκαλιά! Μια αγκαλιά σε φίλους δίνει στήριξη, ζεστασιά και δείχνει ότι νοιαζόμαστε χωρίς λόγια. Μην διστάζεις να αγκαλιάσεις τον κολλητό σου όταν τον βλέπεις, ακόμα και για λίγα δευτερόλεπτα.

2. Η οικογενειακή αγκαλιά – ζεστασιά και σύνδεση

Η οικογένεια μπορεί να μας δώσει την πιο ασφαλή αγκαλιά. Έρευνες δείχνουν ότι οι τακτικές οικογενειακές αγκαλιές ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική ασφάλεια.

3. Η ρομαντική αγκαλιά – πάθος και ασφάλεια

Με σύντροφο ή crush, μια αγκαλιά μπορεί να λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Χαλάρωση, εγγύτητα και θετική ενέργεια είναι μόνο λίγα από τα οφέλη της ρομαντικής αγκαλιάς.

sxesis

4. Η αγκαλιά παρηγοριάς – όταν οι λέξεις δεν φτάνουν

Μερικές φορές μια αγκαλιά λέει όλα όσα δεν μπορείς να πεις. Είναι η τέλεια κίνηση όταν κάποιος περνά δύσκολες στιγμές ή νιώθει μοναξιά.

5. Η αγκαλιά-έκπληξη – λίγη χαρά σε μια συνηθισμένη μέρα

Μια ξαφνική αγκαλιά μπορεί να αλλάξει τη διάθεση ενός ανθρώπου μέσα σε δευτερόλεπτα. Από μια συνάντηση φίλων μέχρι μια στιγμή χαράς στο δρόμο, η έκπληξη κάνει θαύματα.

6. Η αγκαλιά ασφαλείας – για μικρούς και μεγάλους

Αυτή είναι η αγκαλιά που δίνει σιγουριά. Ιδανική για παιδιά, αλλά και για μεγάλους που έχουν ανάγκη στήριξη. Είναι η αγκαλιά που λέει: «Όλα θα πάνε καλά».

Το Tinder αποκαλύπτει τις αλλαγές στις σχέσεις και το dating το 2026
Pinterest.com

7. Η αγκαλιά αυτο-αγάπης – να αγαπάς πρώτα τον εαυτό σου

Μην ξεχνάς να αγκαλιάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό! Μια αγκαλιά στον καθρέφτη ή στα χέρια σου ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ψυχική ευεξία.

Τα οφέλη της αγκαλιάς που δεν φαντάζεσαι

  • Μειώνει άγχος και στρες
  • Ενισχύει τη διάθεση
  • Κάνει τον εγκέφαλο να απελευθερώνει οξυτοκίνη, την ορμόνη της αγάπης
  • Δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ζεστασιάς
Hotwifing
pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

