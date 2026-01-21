Η Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau στο Νταβός

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπου μίλησε για τη σημασία της «ήπιας ισχύος»

Η Katy Perry συνόδευσε τον σύντροφό της Justin Trudeau στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά μίλησε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τη σημασία της «ήπιας ισχύος» στη σύγχρονη διεθνή πολιτική. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, στο Global Soft Power Summit που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Brand Finance.

Η Katy Perry κάθισε στην πρώτη σειρά και παρακολούθησε την ομιλία του Justin Trudeau ενώ μετά το τέλος της εκδήλωσης οι δύο τους αποχώρησαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Σύμφωνα με την καναδική ραδιοτηλεόραση CBC, ο Justin Trudeau δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι «τα 80 χρόνια σταθερότητας και ευημερίας που γνώρισε ο κόσμος μετά το τέλος των φρικαλεοτήτων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έχουν τελειώσει». Πρόσθεσε επίσης ότι «αυτή η εποχή έχει πλέον κλείσει» και ότι «βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία διαμορφώνουμε τον νέο κόσμο μέσα στον οποίο θα ζήσουμε».

Διάβασε επίσης: Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram

Ο Justin Trudeau αναφέρθηκε στη χρήση της λεγόμενης «σκληρής ισχύος» από ορισμένους σημερινούς παγκόσμιους ηγέτες και υποστήριξε ότι το αντίθετο μοντέλο είναι πιο παραγωγικό στη σημερινή συγκυρία, επισημαίνοντας πως η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των εθνών ωφελούν συνολικά τη διεθνή κοινότητα.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Justin Trudeau μοιράστηκε μια πρόσφατη εμπειρία από ραντεβού με «μια Αμερικανίδα κοπέλα σε ένα rooftop bar στο Μόντρεαλ», όπως είπε χαρακτηριστικά. Αποκάλυψε ότι «εκείνη παρήγγειλε ένα Jack and Coke» και ότι «ο σερβιτόρος της είπε ευγενικά πως δεν υπήρχε πλέον αμερικανικό αλκοόλ, όχι μόνο σε αυτό το μπαρ αλλά πουθενά στο Μόντρεαλ και πιθανότατα σε ολόκληρη τη χώρα». Ο Justin Trudeau σχολίασε ότι το περιστατικό αυτό αποτελεί «ένα παράδειγμα Καναδών που στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον και ένα παράδειγμα ήπιας ισχύος, του να έχεις κίνητρο να είσαι παρών για τους άλλους σε μια στιγμή πίεσης και άγχους».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Katy Perry είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της, συμπεριλαμβανομένων δύο στιγμιότυπων με τον Justin Trudeau σε παραλία. Η παρουσία της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau στο Νταβός επιβεβαίωσε τη δημόσια πλέον σχέση τους και έδωσε έναν πιο προσωπικό τόνο σε μια κατά τα άλλα αυστηρά πολιτική και οικονομική διοργάνωση.

Διάβασε επίσης: Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

Δες κι αυτό…