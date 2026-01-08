Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram

Η Katy Perry μοιράστηκε ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα των γιορτών, φιλώντας τον σύντροφό της, Justin Trudeau, μπροστά σε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στην παραλία

Η Katy Perry έκλεψε ξανά τις εντυπώσεις με τις γιορτινές της στιγμές, μοιράζοντας στο Instagram ένα μοναδικό μίγμα οικογενειακής ζεστασιάς και ρομαντισμού. Από τις τρυφερές στιγμές με την 5χρονη κόρη της, Daisy Dove, και τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Orlando Bloom, μέχρι τις χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές με τον νέο της σύντροφο, τον πρώην Καναδό Πρωθυπουργό Justin Trudeau, η τραγουδίστρια μας μεταφέρει σε ένα πολυδιάστατο, γιορτινό σκηνικό γεμάτο αγάπη και χαμόγελα.

Πρόσφατα δημοσίευσε πρόσφατα στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της, συνοδευόμενες από τη λεζάντα: «Holidaze». Στο carousel ξεχωρίζουν δύο στιγμιότυπα με τον Justin Trudeau. Στην πρώτη, ο 54χρονος φαίνεται να κολυμπά χαμογελαστός στα γαλαζοπράσινα νερά, ενώ στη δεύτερη η Katy Perry τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο μπροστά σε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, με τον Justin να την αγκαλιάζει. Ένα ακόμα στιγμιότυπο την δείχνει να φοράει ένα κολιέ με χρυσό Maple Leaf, πιθανότατα ως διακριτική αναφορά στη χώρα του συντρόφου της.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε και γλυκές οικογενειακές στιγμές με τον Orlando Bloom και την κόρη τους, Daisy Dove. Η οικογένεια επισκέφθηκε μια φάρμα με χριστουγεννιάτικα δέντρα, όπου ο Bloom σήκωνε ένα δέντρο στον ώμο του, ενώ αργότερα οι τρεις τους κρατούσαν τα χέρια και έκαναν πατινάζ στον πάγο, ντυμένοι ζεστά με τα χειμερινά αξεσουάρ τους.

Η τραγουδίστρια φρόντισε να μοιραστεί και στιγμιότυπα από τα γιορτινά δείπνα τους, με καρτελάκια στο τραπέζι που είχαν φτιάξει τα ίδια τα παιδιά, γράφοντας τα ονόματα Daisy, Katy, Orlando και Flynn, το 15χρονο παιδί του Bloom με την πρώην σύζυγό του, Miranda Kerr. Η μικρή Daisy μάλιστα είχε και τη δική της χριστουγεννιάτικη λίστα δώρων, ζητώντας μεταξύ άλλων ένα γατάκι, ενώ η Katy Perry μοιράστηκε και τις παιχνιδιάρικες στιγμές με τους μικρούς ξωτικούς του Elf on the Shelf.

Με την οικογένεια και τον νέο της σύντροφο δίπλα της, η Katy Perry απολαμβάνει ένα γιορτινό διάλειμμα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και στιγμές που θα θυμάται για καιρό, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να συνδυάζει με άνεση τη μητρότητα, τις σχέσεις και τη ζωή στο spotlight.

