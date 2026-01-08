Βραβεία SAG 2026: Ηχηρές απουσίες και μεγάλες εκπλήξεις στις υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών των ΗΠΑ 2026, γνωστά και ως Βραβεία SAG, και η φετινή λίστα επιφύλασσε ορισμένες από τις πιο ηχηρές απουσίες των τελευταίων ετών, την ώρα που η κούρσα για τα Oscar αρχίζει να διαμορφώνεται πιο καθαρά. Μεταξύ των μεγαλύτερων αποκλεισμών συγκαταλέγονται η Cynthia Erivo για την ταινία «Wicked: For Good» και ο Wagner Moura για το φιλμ «The Secret Agent». Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι όλες οι μη αγγλόφωνες ταινίες και ερμηνείες έμειναν εκτός υποψηφιοτήτων, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η πιο σοκαριστική απόφαση της φετινής χρονιάς.

Η Cynthia Erivo, αν και είναι υποψήφια στις Χρυσές Σφαίρες, σημειώνει τη δεύτερη μεγάλη απουσία της φετινής σεζόν, μετά τον αποκλεισμό της και από τα Critics Choice Awards. Η ερμηνεία της ως Elphaba είχε τιμηθεί πέρυσι με υποψηφιότητες τόσο στα Oscar όσο και στα Βραβεία SAG, ωστόσο η μη αναγνώριση από το Σωματείο Ηθοποιών για τη συνέχεια της ταινίας δημιουργεί πλέον ερωτήματα για τη δυναμική της ενόψει των φετινών υποψηφιοτήτων της Ακαδημίας. Αντίθετα, η Ariana Grande, συμπρωταγωνίστρια της Cynthia Erivo, εξασφάλισε υποψηφιότητα Β Γυναικείου Ρόλου στα Βραβεία SAG για την ίδια ταινία.

Εκτός λίστας έμεινε και ο Wagner Moura, παρά το γεγονός ότι έχει τιμηθεί με το βραβείο Α Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Καννών και θεωρείται από πολλούς φαβορί για υποψηφιότητα στα Oscar. Η απουσία του από τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών των ΗΠΑ αποδίδεται εν μέρει στη σαφώς πιο εγχώρια σύνθεση του εκλογικού σώματος της SAG AFTRA σε σχέση με τη διεθνή φυσιογνωμία της Ακαδημίας. Παρά τον αποκλεισμό, ο Wagner Moura διατηρεί ισχυρή παρουσία στην κούρσα, έχοντας υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και στα Critics Choice Awards, καθώς και νίκη από τον Σύνδεσμο Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Απρόσμενος θεωρείται και ο αποκλεισμός του Adam Sandler για την ταινία «Jay Kelly», η πρώτη σημαντική απουσία του ηθοποιού τη φετινή σεζόν, μετά τις υποψηφιότητές του στα Critics Choice Awards και στις Χρυσές Σφαίρες. Εκτός έμεινε και ο George Clooney, όπως και ολόκληρο το καστ της ταινίας στην κατηγορία του συνόλου ηθοποιών. Αντίστοιχα, το καστ της ταινίας «Sentimental Value» με τους Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Elle Fanning και Inga Ibsdotter Lilleaas δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα.

Στην τηλεόραση, η σειρά «The Last of Us» περιορίστηκε σε υποψηφιότητα για ομάδα κασκαντέρ, χωρίς αναγνώριση των ηθοποιών ή του συνόλου. Ο Sterling K Brown προτάθηκε για τη σειρά «Paradise», χωρίς όμως να προταθεί το καστ. Ο Adam Brody έλαβε υποψηφιότητα για το «Nobody Wants This», ενώ η Kristen Bell και οι υπόλοιποι συντελεστές έμειναν εκτός. Η σειρά «The Bear» προτάθηκε για Καλύτερο Κωμικό Σύνολο, χωρίς όμως υποψηφιότητα για τον Jeremy Allen White.

Τα Βραβεία SAG ψηφίζονται από επιτροπή 2.000 μελών, χωρισμένη σε τμήματα κινηματογράφου και τηλεόρασης, ενώ το συνολικό εκλογικό σώμα της SAG AFTRA αριθμεί περίπου 22.000 μέλη, καθιστώντας το μεγαλύτερο σώμα ψηφοφόρων στο Χόλιγουντ. Για σύγκριση, η Ακαδημία Κινηματογράφου που απονέμει τα Oscar διαθέτει περίπου 11.000 μέλη.

Την ίδια στιγμή, απόλυτος πρωταγωνιστής των φετινών υποψηφιοτήτων είναι η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, η οποία συγκέντρωσε 7 υποψηφιότητες, αριθμό ρεκόρ για τον θεσμό. Ο Leonardo DiCaprio και η Chase Infiniti διεκδικούν τα Βραβεία Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ οι Benicio del Toro, Sean Penn και Teyana Taylor είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Β’ Ρόλων. Η ταινία προτάθηκε επίσης για Καλύτερο Καστ και Καλύτερη Ομάδα Κασκαντέρ.

Η δυναμική του «One Battle After Another» επιβεβαιώθηκε και στα Critics Choice Awards, όπου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ενώ ηγείται και στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, η τελετή των οποίων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου. Τα φετινά Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών των ΗΠΑ επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τον ρόλο τους ως καθοριστικού προάγγελου των Oscar, παρά τις έντονες συζητήσεις που προκαλούν οι απουσίες και οι επιλογές τους.

Η 32η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου και θα μεταδοθεί ζωντανά για τρίτη χρονιά από το Netflix.

Ακολουθεί η λίστα των υποψηφίων:

ΣΙΝΕΜΑ

Καλύτερο Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet «Marty Supreme»

Leonardo DiCaprio «One Battle After Another»

Ethan Hawke «Blue Moon»

Michael B. Jordan «Sinners»

Jesse Plemons «Bugonia»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley «Hamnet»

Rose Byrne «If I Had Legs I’d Kick You»

Kate Hudson «Song Sung Blue»

Chase Infiniti «One Battle After Another»

Emma Stone «Bugonia»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Miles Caton «Sinners»

Benicio del Toro «One Battle After Another»

Jacob Elordi «Frankenstein»

Paul Mescal «Hamnet»

Sean Penn «One Battle After Another»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Odessa A’zion «Marty Supreme»

Ariana Grande «Wicked For Good»

Amy Madigan «Weapons»

Wunmi Mosaku «Sinners»

Teyana Taylor «One Battle After Another»

Καλύτερο Καστ Κασκαντέρ σε Κινηματογραφική Ταινία

«F1»

«Frankenstein»

«Mission Impossible: The Final Reckoning»

«One Battle After Another»

«Sinners»

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

«The Diplomat»

«Landman»

«The Pitt»

«Severance»

«The White Lotus»

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

«Abbott Elementary»

«The Bear»

«Hacks»

«Only Murders in the Building»

«The Studio»

Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Sterling K. Brown «Paradise»

Billy Crudup «The Morning Show»

Walton Goggins «The White Lotus»

Gary Oldman «Slow Horses»

Noah Wyle «The Pitt»

Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Britt Lower «Severance»

Parker Posey «The White Lotus»

Keri Russell «The Diplomat»

Rhea Seehorn «Pluribus»

Aimee Lou Wood «The White Lotus»

Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Ike Barinholtz «The Studio»

Adam Brody «Nobody Wants This»

Ted Danson «A Man on the Inside»

Seth Rogen «The Studio»

Martin Short «Only Murders in the Building»

Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Kathryn Hahn «The Studio»

Catherine O’Hara «The Studio»

Jenna Ortega «Wednesday»

Jean Smart «Hacks»

Kristen Wiig «Palm Royale»

Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά

Jason Bateman «Black Rabbit»

Owen Cooper «Adolescence»

Stephen Graham «Adolescence»

Charlie Hunnam «Monster The Ed Gein Story»

Matthew Rhys «The Beast in Me»

Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά

Claire Danes «The Beast in Me»

Erin Doherty «Adolescence»

Sarah Snook «All Her Fault»

Christine Tremarco «Adolescence»

Michelle Williams «Dying for Sex»

Καλύτερο Καστ Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

«Andor»

«Landman»

«The Last of Us»

«Squid Game»

«Stranger Things»

