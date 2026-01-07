MadWalk 2025 highlights
Screen News 07.01.2026

Στρώνεται το κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες – Οι υποψηφιότητες και τα τιμητικά βραβεία

Η 83η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 στο Beverly Hilton του Μπέβερλι Χιλς στην Καλιφόρνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι Χρυσές Σφαίρες επιστρέφουν σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της περιόδου των μεγάλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων. Η 83η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 στο Beverly Hilton του Μπέβερλι Χιλς στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο βαρόμετρο της χρονιάς για τις ταινίες και τις ερμηνείες που φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν και στη συνέχεια της πορείας τους προς τα Βραβεία της Ακαδημίας.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Nikki Glaser η οποία το 2025 έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε μόνη της τις Χρυσές Σφαίρες. Η Nikki Glaser είχε αποσπάσει θετικά σχόλια για το αιχμηρό αλλά ελεγχόμενο χιούμορ της με την ίδια να δηλώνει μετά την επαναπρόσληψή της ότι ήταν «η πιο διασκεδαστική εμπειρία της καριέρας μου» προσθέτοντας με αυτοσαρκασμό ότι ελπίζει αυτή τη φορά να την προσέξει επιτέλους η ομάδα του «The White Lotus». Παρά τη σταθερή μείωση της τηλεθέασης σε σχέση με μια δεκαετία πριν οι Χρυσές Σφαίρες παραμένουν η πιο δημοφιλής τελετή βραβείων μετά τα Όσκαρ.

Στο αγωνιστικό σκέλος της χρονιάς την κούρσα οδηγεί η ταινία «One Battle After Another» η οποία συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες και θεωρείται ήδη ισχυρό φαβορί για τα Όσκαρ. Ο Leonardo DiCaprio είναι υποψήφιος για την ερμηνεία του ενώ ο Paul Thomas Anderson διεκδικεί βραβείο σκηνοθεσίας. Στην ίδια κατηγορία ο Leonardo DiCaprio θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Timothée Chalamet για την ταινία «Marty Supreme» και τον George Clooney για την ταινία «Jay Kelly».

Στις γυναικείες ερμηνείες ξεχωρίζει η Cynthia Erivo για το «Wicked: For Good» η Emma Stone για το «Bugonia» και η Rose Byrne για το «If I Had Legs I’d Kick You». Στο δραματικό σκέλος η Renate Reinsve ξεχωρίζει με την ταινία «Sentimental Value» ενώ υποψήφιες είναι επίσης η Jessie Buckley για το «Hamnet» η Julia Roberts για το «After the Hunt» και η Jennifer Lawrence για το «Die My Love».

Στους άνδρες πρωταγωνιστές ξεχωρίζουν ο Michael B. Jordan για το «Sinners» και ο Dwayne Johnson για το «The Smashing Machine» ενώ στις β κατηγορίες υποψηφιότητες έχουν μεταξύ άλλων η Ariana Grande η Teyana Taylor ο Paul Mescal ο Adam Sandler και ο Jacob Elordi.

Στην τηλεόραση την πρωτοκαθεδρία έχει η σειρά «The White Lotus» με 6 υποψηφιότητες επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δυναμική τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το τιμητικό σκέλος της τελετής. Η Helen Mirren θα τιμηθεί με το το βραβείο Cecil B. DeMille  για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο ενώ η Sarah Jessica Parker θα λάβει το βραβείο Carol Burnett για τη συμβολή της στην τηλεόραση. Η Helen Mirren έχει τιμηθεί στο παρελθόν με Όσκαρ και τρεις Χρυσές Σφαίρες ενώ φέτος είναι εκ νέου υποψήφια για τη σειρά «MobLand». Η Sarah Jessica Parker αναγνωρίζεται για τη μακρόχρονη πορεία της με κορυφαίο σημείο τη σειρά «Sex and the City».

Οι Χρυσές Σφαίρες παραμένουν μια ιδιότυπη τελετή με διαφορετικό εκλογικό σώμα από τα Όσκαρ αλλά διατηρούν τον ρόλο τους ως βαρόμετρο της σεζόν. Μια νίκη μπορεί να δώσει κρίσιμη ώθηση σε μια καμπάνια και μια ομιλία αποδοχής μπορεί να χαράξει το αφήγημα των επόμενων μηνών μέχρι την απονομή των Βραβείων της Ακαδημίας στις 15 Μαρτίου. Σε μια χρονιά όπου το Χόλιγουντ αναζητά σταθερό έδαφος οι Χρυσές Σφαίρες λειτουργούν ξανά ως το πρώτο μεγάλο τεστ δυναμικής και αντοχής.

