Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου

Στον χώρο του γυμναστηρίου κυκλοφορούν πολλοί μύθοι που συχνά μπερδεύουν τον κόσμο και μπορεί να σας καθυστερήσουν από το να πετύχετε τους στόχους σας.

Ας δούμε μερικούς από τους πιο συνηθισμένους:

1. Η καλύτερη ώρα για προπόνηση είναι το πρωί

Πολλοί πιστεύουν ότι η πρωινή προπόνηση είναι «η μόνη σωστή». Στην πραγματικότητα, η καλύτερη ώρα είναι αυτή που μπορείτε να τηρείτε σταθερά. Αν είστε πιο δραστήριοι το βράδυ, γυμναστείτε τότε. Η συνέπεια μετράει περισσότερο από την ώρα της ημέρας.

2. Αρκεί να γυμνάζομαι μία ή δύο φορές την εβδομάδα

Μια-δυο προπονήσεις την εβδομάδα δεν αρκούν για ουσιαστική πρόοδο. Για να δείτε αλλαγές, χρειάζεστε τουλάχιστον 3-5 συνεδρίες την εβδομάδα, ανάλογα με τους στόχους σας και την ένταση της άσκησης.

3. Η άσκηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χάσω κιλά

Η γυμναστική βοηθάει, αλλά η βάση για απώλεια βάρους είναι η διατροφή. Μια ισορροπημένη διατροφή μαζί με τακτική άσκηση είναι ο συνδυασμός που φέρνει πραγματικά αποτελέσματα. Δεν μπορείτε να αντισταθμίσετε τα πολλά γλυκά ή τα υπερβολικά γεύματα μόνο με προπόνηση.

4. Τα αθλητικά ποτά είναι η καλύτερη λύση για ενυδάτωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το νερό είναι αρκετό. Τα ισοτονικά ποτά χρειάζονται μόνο σε πολύωρη ή έντονη προπόνηση, ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή και χάνετε πολλά υγρά και ηλεκτρολύτες. Διαφορετικά, απλά προσθέτουν περιττές θερμίδες και ζάχαρη.

Αποφεύγοντας αυτούς τους μύθους, θα γυμνάζεστε πιο σωστά, θα βλέπετε καλύτερα αποτελέσματα και θα απολαμβάνετε περισσότερο την πρόοδό σας στο γυμναστήριο.

