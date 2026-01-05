MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Fitness 05.01.2026

Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου

Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου
Αποφύγετε τις παγίδες που μπλοκάρουν την πρόοδό σας και μάθετε πώς να γυμνάζεστε σωστά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον χώρο του γυμναστηρίου κυκλοφορούν πολλοί μύθοι που συχνά μπερδεύουν τον κόσμο και μπορεί να σας καθυστερήσουν από το να πετύχετε τους στόχους σας.

Ας δούμε μερικούς από τους πιο συνηθισμένους:

1. Η καλύτερη ώρα για προπόνηση είναι το πρωί

Πολλοί πιστεύουν ότι η πρωινή προπόνηση είναι «η μόνη σωστή». Στην πραγματικότητα, η καλύτερη ώρα είναι αυτή που μπορείτε να τηρείτε σταθερά. Αν είστε πιο δραστήριοι το βράδυ, γυμναστείτε τότε. Η συνέπεια μετράει περισσότερο από την ώρα της ημέρας.

ορθοστασία
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Μεταμόρφωσε τα χέρια σου σε σφιχτά και γραμμωμένα με τη μέθοδο 7-7-7

2. Αρκεί να γυμνάζομαι μία ή δύο φορές την εβδομάδα

Μια-δυο προπονήσεις την εβδομάδα δεν αρκούν για ουσιαστική πρόοδο. Για να δείτε αλλαγές, χρειάζεστε τουλάχιστον 3-5 συνεδρίες την εβδομάδα, ανάλογα με τους στόχους σας και την ένταση της άσκησης.

προπόνηση
Pinterest.com

3. Η άσκηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χάσω κιλά

Η γυμναστική βοηθάει, αλλά η βάση για απώλεια βάρους είναι η διατροφή. Μια ισορροπημένη διατροφή μαζί με τακτική άσκηση είναι ο συνδυασμός που φέρνει πραγματικά αποτελέσματα. Δεν μπορείτε να αντισταθμίσετε τα πολλά γλυκά ή τα υπερβολικά γεύματα μόνο με προπόνηση.

Τα 4 συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι στη γυμναστική και πώς να τα αποφύγεις
Pinterest.com

4. Τα αθλητικά ποτά είναι η καλύτερη λύση για ενυδάτωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το νερό είναι αρκετό. Τα ισοτονικά ποτά χρειάζονται μόνο σε πολύωρη ή έντονη προπόνηση, ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή και χάνετε πολλά υγρά και ηλεκτρολύτες. Διαφορετικά, απλά προσθέτουν περιττές θερμίδες και ζάχαρη.

Αποφεύγοντας αυτούς τους μύθους, θα γυμνάζεστε πιο σωστά, θα βλέπετε καλύτερα αποτελέσματα και θα απολαμβάνετε περισσότερο την πρόοδό σας στο γυμναστήριο.

Πώς να στήσεις το τέλειο home gym με budget κάτω από 100€
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 10 tips για να παραμείνεις fit την περίοδο των γιορτών

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
γυμναστήριο μύθοι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αν η συγκέντρωσή σου «κάνει διακοπές», ίσως ο οργανισμός σου χρειάζεται αυτό το συστατικό

Αν η συγκέντρωσή σου «κάνει διακοπές», ίσως ο οργανισμός σου χρειάζεται αυτό το συστατικό

05.01.2026
Επόμενο
Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά

Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά

05.01.2026

Δες επίσης

Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά
Life

Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά

05.01.2026
Αν η συγκέντρωσή σου «κάνει διακοπές», ίσως ο οργανισμός σου χρειάζεται αυτό το συστατικό
Life

Αν η συγκέντρωσή σου «κάνει διακοπές», ίσως ο οργανισμός σου χρειάζεται αυτό το συστατικό

05.01.2026
Ariana Grande: To φόρεμά της στα Critics Choice Awards ήταν ωδή στο old Hollywood
Fashion

Ariana Grande: To φόρεμά της στα Critics Choice Awards ήταν ωδή στο old Hollywood

05.01.2026
Ο καλύτερος και χειρότερος μήνας του 2026 για κάθε ζώδιο
Life

Ο καλύτερος και χειρότερος μήνας του 2026 για κάθε ζώδιο

05.01.2026
Οι 5 ενυδατικές κρέμες με υαλουρονικό οξύ που θα κάνουν την επιδερμίδα σου να «αγαπήσει» το κρύο
Beauty

Οι 5 ενυδατικές κρέμες με υαλουρονικό οξύ που θα κάνουν την επιδερμίδα σου να «αγαπήσει» το κρύο

05.01.2026
4 up-to-date σύνολα για να φορέσεις ξανά και ξανά τα flat παπούτσια σου αυτόν τον χειμώνα
Fashion

4 up-to-date σύνολα για να φορέσεις ξανά και ξανά τα flat παπούτσια σου αυτόν τον χειμώνα

05.01.2026
Τα καλύτερα celebrity looks από το κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards 2026
Fashion

Τα καλύτερα celebrity looks από το κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards 2026

05.01.2026
Αυτά τα 3 χτενίσματα αναδεικνύουν το κασκόλ σου σε κάθε look
Beauty

Αυτά τα 3 χτενίσματα αναδεικνύουν το κασκόλ σου σε κάθε look

05.01.2026
Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement
Beauty

Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement

05.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος