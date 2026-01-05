MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Fitness 05.01.2026

Μεταμόρφωσε τα χέρια σου σε σφιχτά και γραμμωμένα με τη μέθοδο 7-7-7

Μεταμόρφωσε τα χέρια σου σε σφιχτά και γραμμωμένα με τη μέθοδο 7-7-7
Γιατί η 7-7-7 είναι η μυστική συνταγή για γράμμωση στους βραχίονες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Θέλεις χέρια σφιχτά, γραμμωμένα και γεμάτα δύναμη; Η μέθοδος 7-7-7 υπόσχεται να σε βοηθήσει να τα αποκτήσεις, συνδυάζοντας ένταση, σωστή τεχνική και αίσθηση καύσης που δεν αφήνει περιθώρια για χαλάρωση.

Ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο, μπορείς να δεις αποτέλεσμα ακόμη και μέσα σε λίγες εβδομάδες αρκεί να την εφαρμόσεις σωστά.

Η τεμπέλικη γυμναστική της επιστροφής: 3 κινήσεις που ξυπνούν το σώμα σου κάθε πρωί
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δεν έχει βάρη ούτε μηχανήματα: Αυτό το είδος γυμναστικής επιλέγει η Ευγενία Σαμαρά

Τι είναι η μέθοδος 7-7-7;

Η μέθοδος ονομάζεται 7-7-7 γιατί αποτελείται από τρία στάδια που εκτελούνται σε 7 επαναλήψεις:

  • Έλξη / σύσφιξη: κρατάς το βάρος σε σταθερή θέση για 7 δευτερόλεπτα.
  • Κατάβαση: κατεβάζεις αργά το βάρος για 7 δευτερόλεπτα.
  • Παύση: διατηρείς τη θέση στην αντίσταση για άλλα 7 δευτερόλεπτα πριν την επόμενη επανάληψη.

Η αργή εκτέλεση αυξάνει την ένταση στην κάθε μυϊκή ίνα, ενώ η παύση στη μέση της κίνησης ενεργοποιεί τους μύες που συνήθως παραμελούνται.

5 λόγοι που δεν πας γυμναστήριο και 5 τρόποι να τους ξεπεράσεις
Pinterest.com

Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική

  • Μέγιστη ενεργοποίηση μυών: Κάθε επανάληψη «δουλεύει» βαθιά τους μυς των βραχιόνων, των ώμων και του θώρακα.
  • Βελτίωση αντοχής και σταθερότητας: Οι μύες μαθαίνουν να κρατούν τη δύναμη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Καύση λίπους: Η ένταση αυξάνει τον μεταβολισμό και βοηθά στην καύση θερμίδων ακόμα και μετά την προπόνηση.

Η μέθοδος 7-7-7 δεν χρειάζεται υπερβολικό εξοπλισμό: βάρη, λάστιχα ή ακόμη και το ίδιο το βάρος του σώματος αρκούν για να δεις διαφορά.

Η τεμπέλικη γυμναστική της επιστροφής: 3 κινήσεις που ξυπνούν το σώμα σου κάθε πρωί
Pinterest.com

Πώς να ξεκινήσεις με ασφάλεια

  • Ζέσταμα 5-10 λεπτών: απαραίτητο για να προστατεύσεις τους μυς και τις αρθρώσεις.
  • Ελαφριά βάρη στην αρχή: καλύτερα να ξεκινήσεις με μικρό φορτίο μέχρι να συνηθίσει το σώμα σου την τεχνική.
  • Σωστή στάση σώματος: διατηρείς την πλάτη ίσια, τους ώμους χαλαρούς και τους αγκώνες κοντά στο σώμα.
  • Αναπνοή: μην κρατάς την αναπνοή σου· εισπνέεις στη σύσφιξη, εκπνέεις στην κατάβαση.

Με την πάροδο του χρόνου μπορείς να αυξήσεις το βάρος και τις επαναλήψεις, κρατώντας πάντα την αργή εκτέλεση.

Τι πρέπει να φας πριν και και μετά το γυμναστήριο για να δεις διαφορά στο σώμα σου
Pinterest.com

Η μέθοδος 7-7-7 είναι ιδανική για όποιον θέλει να συνδυάσει δύναμη, γράμμωση και αντοχή στα χέρια. Αρκεί να είσαι συνεπής, να σέβεσαι την τεχνική και να προχωράς σταδιακά. Τα δυνατά, γυμνασμένα χέρια δεν είναι πια όνειρο· είναι αποτέλεσμα σωστής μεθόδου και πειθαρχίας.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η γυμναστική που την κρατά σε φόρμα μετά τον τοκετό

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
άσκηση γυμναστική μέθοδος χέρια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

05.01.2026
Επόμενο
Το τελευταίο αντίο: Οι εμβληματικές προσωπικότητες που «έφυγαν» το 2025

Το τελευταίο αντίο: Οι εμβληματικές προσωπικότητες που «έφυγαν» το 2025

05.01.2026

Δες επίσης

Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα
Fashion

Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

05.01.2026
Αυτό το shoe trend που θα σε κάνει να αφήσεις τα slingbacks πίσω στη ντουλάπα
Fashion

Αυτό το shoe trend που θα σε κάνει να αφήσεις τα slingbacks πίσω στη ντουλάπα

05.01.2026
Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν – Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά
Life

Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν – Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά

05.01.2026
Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα
Life

Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα

04.01.2026
Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ
Food

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

04.01.2026
Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ
Life

Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ

04.01.2026
Οι 5+1 ερωτήσεις που επιβάλλεται να κάνεις στον εαυτό σου για να ευτυχήσεις το 2026
Life

Οι 5+1 ερωτήσεις που επιβάλλεται να κάνεις στον εαυτό σου για να ευτυχήσεις το 2026

04.01.2026
Η συνταγή για ογκρατέν που θα γίνει το trend της παρέας σου
Food

Η συνταγή για ογκρατέν που θα γίνει το trend της παρέας σου

04.01.2026
Pink Stardust: Το trend που θα απογειώσει το χειμερινό μανικιούρ σου
Beauty

Pink Stardust: Το trend που θα απογειώσει το χειμερινό μανικιούρ σου

04.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών