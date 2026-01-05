Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

MadWalk 2025 highlights
Από ψηλά τακούνια μέχρι flat μπαλαρίνες, οι τρισδιάστατες floral λεπτομέρειες μεταμορφώνουν τα παπούτσια σε statement αξεσουάρ για τις γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα χρονιά φέρνει μαζί της ένα φρέσκο κύμα φαντασίας και υπερβολής στα παπούτσια, απομακρύνοντας τον ήσυχο, μινιμαλισμό που κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια. Οι πασαρέλες της άνοιξης-καλοκαιριού 2026 επιβεβαιώνουν ότι η πολυτέλεια δεν χρειάζεται να είναι διακριτική, ειδικά όταν μιλάμε για τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν κάθε σου εμφάνιση. Το φλοράλ μοτίβο γίνεται πρωταγωνιστής, ανανεωμένο, τρισδιάστατο και πιο παιχνιδιάρικο από ποτέ. Σήμερα, τα λουλούδια παίρνουν μεγάλες διαστάσεις και διακοσμούν τα παπούτσια σου με τρόπο που θυμίζει κοσμήματα για τα πόδια.

Στον οίκο Dior, η πρώτη συλλογή του Jonathan Anderson για την άνοιξη-καλοκαίρι 2026 ξεχώρισε για τα σατινέ mule με χαμηλό τακούνι, διακοσμημένα με ένα μαξιμαλιστικό ρόδο, φόρο τιμής στην αγάπη που έτρεφε ο ίδιος ο ιδρυτής για τα άνθη. Η πολυτέλεια δεν περιορίζεται στα τακούνια, τα παπούτσια γίνονται statement κομμάτια, ικανά να μετατρέψουν ακόμα και ένα απλό party outfit σε αξεπέραστη εμφάνιση.

dior_floral_papoutsia
https://www.dior.com/

Στον οίκο Rabanne, η τάση συνεχίζεται και στα flat παπούτσια. Τα σχέδια εξερευνούν τη φινέτσα των 1950s με πολυτελή υφάσματα όπως τζέρσεϊ, κρεπ και jacquard, ενώ λεπτομέρειες όπως τρισδιάστατα λουλούδια στα όρια των μπαλαρίνων ή μεγάλες σιλουέτες που θυμίζουν φοίνικες αποδεικνύουν ότι η άνοιξη δεν είναι πια μακριά. Τα παπούτσια εδώ γίνονται κομμάτι της εμφάνισης, όχι απλά χρηστικό αξεσουάρ.

rabanne_papoutsia
https://fashion.rabanne.com/

Και η Giambattista Valli συνεχίζει τον ίδιο δρόμο με φούξια mules και μπαλαρίνες σε απαλό ροζ, όπου τα λουλούδια ανθίζουν στο κέντρο του παπουτσιού, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη, θηλυκή νότα. Οι τρισδιάστατες λεπτομέρειες τα κάνουν να μοιάζουν με κοσμήματα, έτοιμα να συνοδεύσουν ένα party look γεμάτο λάμψη και κομψότητα.

valli_papoutsia_floral
https://www.giambattistavalli.com/en/

Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, η τάση είναι ξεκάθαρη, τα λουλούδια στα παπούτσια δεν είναι μόνο προάγγελοι της άνοιξης, αλλά η τέλεια ευκαιρία να αναβαθμίσεις τη γιορτινή σου σιλουέτα με ένα statement αξεσουάρ. Από ψηλά τακούνια μέχρι flat μπαλαρίνες, κάθε ζευγάρι γίνεται το focal point του outfit σου, έτοιμο να εντυπωσιάσει σε κάθε βραδινή έξοδο.

