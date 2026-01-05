MadWalk 2025 highlights
Fashion 05.01.2026

Αυτό το shoe trend που θα σε κάνει να αφήσεις τα slingbacks πίσω στη ντουλάπα

elsa_hosk
Από τις πασαρέλες της Bottega Veneta και της Alaïa μέχρι τα street style looks, τα closed-toe wedge mules αναδεικνύουν κάθε outfit με σύγχρονο και chic τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα slingbacks παπούτσια παραμένουν διαχρονικά, αλλά οι fashion insiders στις μητροπόλεις της μόδας, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι και το Μιλάνο, στρέφονται σε μια πιο μοντέρνα εναλλακτική: τα closed-toe wedge mules. Αυτά τα κομψά, πίσω ανοιχτά παπούτσια με κλειστή μύτη συνδυάζουν την άνεση με ένα statement look που αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση.

Η τάση ξεκίνησε από τα iconic σχέδια της Bottega Veneta με το Jet Mule και της Alaïa με το Cube Mule, που ξεχωρίζουν για την αιχμηρή μύτη και τη σύγχρονη αισθητική τους. Τα παπούτσια αυτά φοριούνται με σκούρα τζιν, καλσόν, tailored trousers και φορέματα, δημιουργώντας looks που συνδυάζουν κομψότητα και πρακτικότητα, ιδανικά για τους χειμερινούς μήνες.

elsa_hosk
https://www.instagram.com/hoskelsa/?hl=en

Διάβασε επίσης: Η γιορτινή slip φούστα που θα φορέσεις από το ρεβεγιόν στο σπίτι μέχρι τη νυχτερινή έξοδο

Άλλες luxury μάρκες όπως οι Khaite και Dries Van Noten ερμηνεύουν τη τάση με μοναδικές λεπτομέρειες. Τα Cloak Mules της Khaite σε μαύρο δέρμα με ασημένια τρουκς, αλλά και οι velvet ή embellished wedge mules του Van Noten δίνουν την επιλογή για πιο παιχνιδιάρικα ή statement σύνολα. Ακόμα και πιο προσιτές μάρκες, όπως η Reformation, η Schutz και η Zara, προσφέρουν πλέον closed-toe wedge mules για όσους θέλουν να πειραματιστούν με την τάση.

https://www.bottegaveneta.com/

Στο styling, οι fashionistas προτιμούν να τα συνδυάζουν με διαφορετικά υλικά και layering. Leather skirts με suede mules, printed trousers με μονόχρωμα wedges ή denim outfits με black wedge mules είναι μόνο μερικοί τρόποι που δείχνουν πώς το παπούτσι μπορεί να μεταμορφώσει ένα απλό σύνολο σε σύγχρονο και chic.

Τα closed-toe wedge mules αποδεικνύουν ότι η μόδα μπορεί να συνδυάζει άνεση και στιλ. Το μοναδικό τους σχέδιο και η ευελιξία στο styling τα καθιστούν must-have για κάθε fashion-forward γκαρνταρόμπα, αντικαθιστώντας τα κλασικά slingbacks με μια πιο φρέσκια και μοντέρνα προσέγγιση.

H&M

papoutsia

ASOS

asos_papoutsia

Bozikis

bozikis

Διάβασε επίσης: Το ιδανικό φόρεμα για τις γιορτές κρύβεται στη ντουλάπα της μαμάς σου

