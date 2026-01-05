MadWalk 2025 highlights
Ζώδια 05.01.2026

Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν - Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά
Αυτά τα ζώδια μπορούν να αποκοιμηθούν πιο γρήγορα κι από το… κλείσιμο των φώτων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται απόλυτο σκοτάδι, μηδενικό θόρυβο, αναπαυτικό κρεβάτι και… ευθυγραμμισμένα τσάκρα για να καταφέρουν να αποκοιμηθούν. Και υπάρχουν κι εκείνοι που μπορούν να κοιμηθούν κυριολεκτικά παντού: σε λεωφορεία, σε παγκάκια, σε καρέκλες, στον κινηματογράφο, ακόμα και στη στάση του μετρό. Αν αναρωτιέσαι ποια ζώδια έχουν το μοναδικό αυτό «ταλέντο» του power nap όπου σταθούν κι όπου βρεθούν… σου έχουμε την απάντηση!

Pinterest.com

1. Ταύρος

Ο Ταύρος δεν είναι απλώς λάτρης του ύπνου. Είναι… πιστός ακόλουθος. Βρες του ένα σημείο που θυμίζει άνεση αρκεί να υπάρχει οριζόντια επιφάνεια και λίγο ζέστη και θα κοιμηθεί σαν να βρίσκεται στο πιο πολυτελές ξενοδοχείο της πόλης. Στο λεωφορείο; Το έχει κάνει. Στο σινεμά στη μέση της ταινίας; Φυσικά. Στον καναπέ φίλου; Προφανώς.

Pinterest.com

2. Ιχθύς

Ο Ιχθύς ζει σε δύο κόσμους: στον πραγματικό και σε αυτόν του ονείρου. Και πολλές φορές… μπερδεύει σε ποιον βρίσκεται! Αν κάτι τον χαλαρώσει, ένα απαλό τραγούδι, λίγο θόρυβος παρασκηνίου, ένα άβολο κάθισμα που όμως τον «νανουρίζει», ο Ιχθύς μπορεί να κλείσει μάτι στη στιγμή. Ναι, ακόμα κι όταν όλοι οι άλλοι δεν μπορούν με τίποτα.

Pinterest.com

3. Καρκίνος

Ο Καρκίνος θα κοιμηθεί όπου σταθεί, αρκεί να νιώσει ασφαλής. Μη σου κάνει εντύπωση αν ριλάξει για λίγο στον κινηματογράφο και σε πέντε λεπτά τον ακούς να… ροχαλίζει ελαφρά. Οι Καρκίνοι έχουν το μοναδικό χάρισμα να αφήνονται, να γίνονται «παιδιά» και να επιτρέπουν στο σώμα τους να ξεκουραστεί χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν αισθανθούν θαλπωρή, κοιμούνται στην ψύχρα.

4. Τοξότης

Ο Τοξότης δεν γνωρίζει όρια. Κι αν κουραστεί, απλώς… την κάνει. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ντροπή, χωρίς καμία σκέψη για το πού βρίσκεται. Έχει κοιμηθεί σε τραπέζι φαγητού (ναι). Σε αεροδρόμιο (σίγουρα). Σε άβολο κάθισμα λεωφορείου που δεν κατεβαίνει πίσω (το θεωρεί πρόκληση). Η ξεκούραση για τον Τοξότη είναι σαν mini reset, και το κάνει όποτε του κατέβει.

Pinterest.com

Αυτά τα ζώδια έχουν ένα μαγικό χαρίσμα: να αφήνουν το σώμα τους να ξεκουραστεί χωρίς άγχος, χωρίς υπερανάλυση και χωρίς «πρέπει». Και ίσως… κάπου μέσα τους να έχουν δίκιο. Λίγος ύπνος όπου και όπως μπορείς, κάνει θαύματα!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

ζώδια ύπνος
