Τα 4 ζώδια που θα σου κάνουν σκηνή ζήλειας ακόμα και αν.... μιλάς με τον σκύλο σου

Όταν η ζήλια ξεφεύγει… ακόμα και για ένα χάδι στον τετράποδο φίλο σου

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέχουν να μοιράζεσαι την προσοχή σου ούτε με τον πιο αθώο τετράποδο φίλο σου. Αν έχεις σχέση με κάποιον από αυτά τα ζώδια, προετοιμάσου: ακόμα και ένα απλό «γεια» στο σκύλο σου μπορεί να πυροδοτήσει ένα μικρό δράμα!

1. Καρκίνος – Ο βασιλιάς της συναισθηματικής ζήλειας

Ο Καρκίνος αγαπά βαθιά και ζηλεύει… ακόμα και τη δική σου σκιά. Αν μιλήσεις στο σκύλο σου με παραπάνω ενθουσιασμό από όσο τους μιλάς, ετοιμάσου για βλέμματα γεμάτα αγωνία και υπονοούμενα. Για αυτούς, κάθε ανταγωνισμός για την αγάπη σου είναι σοβαρή υπόθεση.

2. Σκορπιός – Ο μυστικοπαθής παρατηρητής

Ο Σκορπιός δεν ζηλεύει απλώς, αναλύει κάθε λεπτομέρεια. Αν ο σκύλος σου κουνήσει την ουρά του περισσότερο προς εσένα από ό,τι προς τον Σκορπιό, θα το καταλάβει και θα το θυμάται… για πάντα. Το πάθος τους μετατρέπει ακόμα και το πιο αθώο παιχνίδι με το κατοικίδιο σε προσωπική υπόθεση.

3. Λέων – Ο βασιλιάς του θεάματος

Για τον Λέοντα, αν δεν είναι το κέντρο της προσοχής σου, υπάρχει πρόβλημα. Οτιδήποτε και ακόμα και ο σκύλος σου που «κλέβει» το spotlight μπορεί να προκαλέσει μικρές ή μεγάλες σκηνές ζήλειας. Προσοχή στις αγκαλιές και τα χάδια!

4. Ταύρος – Ο επίμονος φιλόδοξος της καρδιάς

Ο Ταύρος αγαπά με όλη του την καρδιά και θέλει να είναι πάντα η πρώτη επιλογή σου. Ακόμα και αν ο σκύλος σου απλώς κάθεται δίπλα σου, μπορεί να νιώσει αποκλεισμένος. Οι Ταύροι παίρνουν τα πράγματα προσωπικά και ειδικά όταν πρόκειται για το «μοίρασμα» της αγάπης σου.

Αν έχεις σχέση με κάποιον από αυτά τα ζώδια, φρόντισε να μοιράζεσαι την αγάπη σου με ισορροπία. Μερικές φορές ένα «κοίτα, τον αγαπάω αλλά σε αγαπάω κι εσένα περισσότερο» μπορεί να σώσει την κατάσταση… ή τουλάχιστον να περιορίσει τις δραματικές σκηνές ζήλειας!

