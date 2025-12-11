MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Ζώδια 11.12.2025

Τα 4 ζώδια που θα σου κάνουν σκηνή ζήλειας ακόμα και αν… μιλάς με τον σκύλο σου

Τα 4 ζώδια που θα σου κάνουν σκηνή ζήλειας ακόμα και αν.... μιλάς με τον σκύλο σου
Όταν η ζήλια ξεφεύγει… ακόμα και για ένα χάδι στον τετράποδο φίλο σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέχουν να μοιράζεσαι την προσοχή σου ούτε με τον πιο αθώο τετράποδο φίλο σου. Αν έχεις σχέση με κάποιον από αυτά τα ζώδια, προετοιμάσου: ακόμα και ένα απλό «γεια» στο σκύλο σου μπορεί να πυροδοτήσει ένα μικρό δράμα!

1. Καρκίνος – Ο βασιλιάς της συναισθηματικής ζήλειας

Ο Καρκίνος αγαπά βαθιά και ζηλεύει… ακόμα και τη δική σου σκιά. Αν μιλήσεις στο σκύλο σου με παραπάνω ενθουσιασμό από όσο τους μιλάς, ετοιμάσου για βλέμματα γεμάτα αγωνία και υπονοούμενα. Για αυτούς, κάθε ανταγωνισμός για την αγάπη σου είναι σοβαρή υπόθεση.

ζώδια χειμώνας

Διάβασε επίσης: Η ζωή αυτών των 4 ζωδίων θα αλλάξει δραστικά μετά τα Χριστούγεννα

2. Σκορπιός – Ο μυστικοπαθής παρατηρητής

Ο Σκορπιός δεν ζηλεύει απλώς, αναλύει κάθε λεπτομέρεια. Αν ο σκύλος σου κουνήσει την ουρά του περισσότερο προς εσένα από ό,τι προς τον Σκορπιό, θα το καταλάβει και θα το θυμάται… για πάντα. Το πάθος τους μετατρέπει ακόμα και το πιο αθώο παιχνίδι με το κατοικίδιο σε προσωπική υπόθεση.

ζώδια Οκτώβριος
Pinterest.com

3. Λέων – Ο βασιλιάς του θεάματος

Για τον Λέοντα, αν δεν είναι το κέντρο της προσοχής σου, υπάρχει πρόβλημα. Οτιδήποτε και ακόμα και ο σκύλος σου που «κλέβει» το spotlight μπορεί να προκαλέσει μικρές ή μεγάλες σκηνές ζήλειας. Προσοχή στις αγκαλιές και τα χάδια!

Αυτά είναι τα 3 πιο παρεξηγημένα ζώδια στον έρωτα
Pinterest.com

4. Ταύρος – Ο επίμονος φιλόδοξος της καρδιάς

Ο Ταύρος αγαπά με όλη του την καρδιά και θέλει να είναι πάντα η πρώτη επιλογή σου. Ακόμα και αν ο σκύλος σου απλώς κάθεται δίπλα σου, μπορεί να νιώσει αποκλεισμένος. Οι Ταύροι παίρνουν τα πράγματα προσωπικά και ειδικά όταν πρόκειται για το «μοίρασμα» της αγάπης σου.

Ταύρος ζώδιο

Αν έχεις σχέση με κάποιον από αυτά τα ζώδια, φρόντισε να μοιράζεσαι την αγάπη σου με ισορροπία. Μερικές φορές ένα «κοίτα, τον αγαπάω αλλά σε αγαπάω κι εσένα περισσότερο» μπορεί να σώσει την κατάσταση… ή τουλάχιστον να περιορίσει τις δραματικές σκηνές ζήλειας!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 3 ζώδια που βρίσκονται ένα βήμα πριν κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους πριν φύγει το 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ζήλεια ζώδια ΣΚΥΛΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου

Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου

10.12.2025
Επόμενο
Η Shakira μιλά για το διαχρονικό μήνυμα της ταινίας Zootopia 2

Η Shakira μιλά για το διαχρονικό μήνυμα της ταινίας Zootopia 2

11.12.2025

Δες επίσης

Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου
Life

Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου

10.12.2025
Αυτό το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς είναι το ιδανικό δώρο για να πεις «Σε σκέφτομαι»
Food

Αυτό το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς είναι το ιδανικό δώρο για να πεις «Σε σκέφτομαι»

10.12.2025
Kendall Jenner: Το «grandma chic» καταφύγιό της στο βουνό είναι η τελευταία λέξη του interior design
Life

Kendall Jenner: Το «grandma chic» καταφύγιό της στο βουνό είναι η τελευταία λέξη του interior design

10.12.2025
Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό στο πιο πρωτότυπο δώρο Χριστουγέννων με 5 DIY τρόπους
Life

Πώς να μετατρέψεις το αλεξανδρινό στο πιο πρωτότυπο δώρο Χριστουγέννων με 5 DIY τρόπους

10.12.2025
5 λόγοι που αποδεικνύουν γιατί ένας Ιχθύς είναι ο καλύτερος σύντροφος που μπορείς να έχεις
Life

5 λόγοι που αποδεικνύουν γιατί ένας Ιχθύς είναι ο καλύτερος σύντροφος που μπορείς να έχεις

10.12.2025
Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σε… ρετρό mode -Αντίο Calibri, καλώς ήρθες Times New Roman
Life

Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σε… ρετρό mode -Αντίο Calibri, καλώς ήρθες Times New Roman

10.12.2025
Το red-on-red outfit της Τόνιας Σωτηροπούλου θα σε βάλει αμέσως στο πιο festive mood
Fashion

Το red-on-red outfit της Τόνιας Σωτηροπούλου θα σε βάλει αμέσως στο πιο festive mood

10.12.2025
Τα ανδρικά και γυναικεία αρώματα που μυρίζουν… Χριστούγεννα από το πρώτο ψέκασμα!
Beauty

Τα ανδρικά και γυναικεία αρώματα που μυρίζουν… Χριστούγεννα από το πρώτο ψέκασμα!

10.12.2025
Τα πιο στιλάτα και οικονομικά ανδρικά fashion δώρα για το Secret Santa
Fashion

Τα πιο στιλάτα και οικονομικά ανδρικά fashion δώρα για το Secret Santa

10.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!