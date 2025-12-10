Treegonometry: Ο μαθηματικός τρόπος για να στολίσεις με ακρίβεια το χριστουγεννιάτικο δέντρο σου

Από τις μπάλες μέχρι το αστέρι στην κορυφή, μάθε πόσα χρειάζεσαι για ισορροπημένο και κομψό αποτέλεσμα

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι το κεντρικό σημείο της γιορτινής διακόσμησης στο σπίτι. Εκεί φαίνεται αν το στιλ σου είναι προσεγμένο ή αν το παρακάνεις με υπερβολικά στολίδια, λαμπάκια και γιρλάντες, καλύπτοντας τελείως το πράσινο των κλαδιών. Για να σε βοηθήσουν, οι μαθηματικοί του Πανεπιστημίου Sheffield δημιούργησαν έναν τύπο που, βασιζόμενος μόνο στο ύψος του δέντρου, σου λέει πόσες μπάλες χρειάζεσαι, πόσα μέτρα λαμπάκια και γιρλάντες, ακόμα και πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το αστέρι στην κορυφή.

Η Sophie Chong, πρόεδρος της Sheffield University Maths Society (SUMS), εξηγεί ότι ο τύπος αυτός δεν είναι μόνο πρακτικός αλλά και διασκεδαστικός. Με λίγα λόγια, τα μαθηματικά μπορούν να σε βοηθήσουν να πετύχεις ένα δέντρο που θα εντυπωσιάσει χωρίς να φαίνεται υπερβολικό.

Τι είναι το «treegonometry»

Οι επιστήμονες ονόμασαν την εξίσωση treegonometry (tree + trigonometry). Ο σκοπός της είναι να βρεις τις σωστές αναλογίες ανάμεσα σε:

Μπάλες

Λαμπάκια

Γιρλάντες (tinsel)

Στολίδι κορυφής (αστέρι ή αγγελάκι)

Το μόνο που χρειάζεται είναι το ύψος του δέντρου σε εκατοστά.

Βασικοί τύποι:

Γιρλάντα: 5,1 × ύψος δέντρου σε μέτρα

Λαμπάκια: 3,14 × ύψος δέντρου σε μέτρα

Μπάλες: περίπου 6,2 ανά 30,4 εκ. ύψους

Αστέρι κορυφής: ύψος δέντρου δια 10

Πρακτικά παραδείγματα

Δέντρο 1 μ.: περίπου 21 μπάλες και αστέρι 10 cm

Δέντρο 1,8 μ.: 37-38 μπάλες και αστέρι 18 cm

Αυτοί οι αριθμοί είναι η βάση για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, που δεν είναι ούτε άδειο ούτε υπερφορτωμένο.

Λαμπάκια και γιρλάντες

Για ένα δέντρο 150 cm:

Γιρλάντα – 7,5 μέτρα

Λαμπάκια – περίπου 5,7 μέτρα

Η πυκνότητα των φωτάκια καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα:

300 φωτάκια – διακριτικό αποτέλεσμα

500-600 φωτάκια – εντυπωσιακό, μαγικό αποτέλεσμα

1.000 φωτάκια – υπερφορτωμένο, θεατρικό look

Τι λέει ο επαγγελματίας

Ο Richard Eagleton, διακοσμητής του Claridge’s στο Λονδίνο, προτείνει:

Δέντρο 1,82 μ. με μπάλες 8 cm – 75-90 για γεμάτο look, ή 39 για μίνιμαλ, κομψό αποτέλεσμα

Για πιο γεμάτο αποτέλεσμα – περίπου 65 μπάλες με λάμψη και ιδιαίτερο design

Αν θέλεις maximalist – έως και 130 μπάλες σε δέντρο 6 ποδιών

Αστέρι στην κορυφή

Το αστέρι ή αγγελάκι πρέπει να έχει περίπου το 1/10 του ύψους του δέντρου:

Δέντρο 1 μ. – αστέρι 10 cm

Δέντρο 1,5 μ. – αστέρι 15 cm

Δέντρο 2 μ. – αστέρι 20 cm

Έτσι αποφεύγεις να μπει ένα πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό στολίδι που θα χαλάσει την εικόνα.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να ξεκινήσεις με έναν μαθηματικά ισορροπημένο στολισμό και στη συνέχεια να προσαρμόσεις το δέντρο στο στιλ που θέλεις: από μίνιμαλ μέχρι full glam.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

