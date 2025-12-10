MadWalk 2025 Mega
Food 10.12.2025

Αυτό το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς είναι το ιδανικό δώρο για να πεις «Σε σκέφτομαι»

Φτιάξε ένα γλυκό σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς, το τέλειο χειροποίητο δώρο για τους αγαπημένους σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που μας φέρνει πιο κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα, σε εκείνους που έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Γι’ αυτό, αυτή η περίοδος είναι η ιδανική για να τους προσφέρουμε μικρά, ουσιαστικά δώρα που λένε κάτι πολύ απλό, αλλά γεμάτο νόημα: «Σε σκέφτηκα».

Δεν χρειάζεται να είναι κάτι φαντασμαγορικό ή ακριβό. Η μαγεία των γιορτών κρύβεται στα μικρά πράγματα, σε όσα φτιάχνουμε με αγάπη και αφιερώνουμε λίγη από την ώρα μας, με τη σκέψη στα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Μια γλυκιά και δημιουργική ιδέα είναι το σοκολατένιο δέντρο με ξηρούς καρπούς, που μοιάζει σαν να το έχεις αγοράσει από το πιο εκλεκτό ζαχαροπλαστείο. Η παρασκευή του είναι απλή και το αποτέλεσμα θα εντυπωσιάσει κάθε παραλήπτη. Λιώσε λίγη σοκολάτα σε μπεν μαρί και φτιάξε κύκλους πάνω σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Ρίξε από πάνω ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα της επιλογής σου και βάλε τα στο ψυγείο να σφίξουν.

Στη συνέχεια, πάρε δύο σοκολατάκια και «κόλλησέ» τα με λίγη λιωμένη σοκολάτα που κράτησες στην άκρη, δημιουργώντας έτσι τη βάση σου. Για να φτιάξεις τα υπόλοιπα στρώματα του δέντρου, επανάλαβε την ίδια διαδικασία, δημιουργώντας κάθε φορά κύκλους σε μικρότερο μέγεθος.

