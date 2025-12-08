MadWalk 2025 Mega
Food 08.12.2025

Η χριστουγεννιάτικη συνταγή για Panettone που θα κλέψει την παράσταση στις γιορτινές μαζώξεις

Αφράτο, γιορτινό και γεμάτο φρούτα, σταφίδες και μπαχαρικά, το Panettone που θα γεμίσει το σπίτι σου άρωμα Χριστουγέννων
Τα Χριστούγεννα έχουν γεύση και άρωμα, και το Panettone είναι το γλυκό που τα ενσαρκώνει όλα αυτά. Με αφράτη ζύμη, πλούσια σε βούτυρο, φρούτα και αποξηραμένα εσπεριδοειδή, το ιταλικό αυτό γλύκισμα έχει γίνει σύμβολο των γιορτών σε όλο τον κόσμο. Κάθε φέτα κρύβει μια μικρή μαγεία, από το άρωμα της φρέσκιας ζύμης μέχρι τη γλυκιά έκρηξη σταφίδας, πορτοκαλιού και λεμονιού που λιώνει στο στόμα.

Η παρασκευή του Panettone στο σπίτι μπορεί να φαίνεται απαιτητική, αλλά η διαδικασία είναι μέρος της γιορτινής εμπειρίας. Ο χρόνος που αφιερώνεις για να ζυμώσεις, να αφήσεις τη ζύμη να φουσκώσει και να ψήσεις το ψωμί, ανταμείβεται με μια ζεστή, πλούσια γεύση που θα γεμίσει το σπίτι σου Χριστουγεννιάτικη μαγεία. Ιδανικό για να το μοιραστείς με την οικογένεια και τους φίλους ή για να συνοδεύσεις ένα φλιτζάνι καφέ ή ζεστή σοκολάτα.

Συνταγή για σπιτικό Panettone

Υλικά

  • 500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 100 γρ. ζάχαρη
  • 200 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 4 αυγά
  • 150 ml γάλα χλιαρό
  • 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού
  • 100 γρ. σταφίδες
  • 100 γρ. ψιλοκομμένα ζαχαρωμένα φρούτα (πορτοκάλι, λεμόνι)
  • 50 γρ. ψιλοκομμένα αμύγδαλα
  • 1 πρέζα αλάτι
  • Ζάχαρη άχνη για το τελείωμα
Εκτέλεση

  • Ζέστανε το γάλα και διαλύσε τη μαγιά με 1 κουταλιά ζάχαρη. Άφησέ το για 10 λεπτά μέχρι να αφρίσει.
  • Σε μεγάλο μπολ, χτύπησε το βούτυρο με τη ζάχαρη και στη συνέχεια πρόσθεσε τα αυγά και τη βανίλια.
  • Πρόσθεσε το αλεύρι, το ξύσμα πορτοκαλιού και την πρέζα αλάτι. Ζύμωσε μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική.
  • Πρόσθεσε τις σταφίδες, τα ζαχαρωμένα φρούτα και τα αμύγδαλα και ζύμωσε απαλά μέχρι να ενσωματωθούν.
  • Σκέπασε τη ζύμη και άφησέ τη σε ζεστό μέρος για 1–2 ώρες να φουσκώσει.
  • Μετά το φούσκωμα, τοποθέτησε τη ζύμη σε μια στρογγυλή φόρμα Panettone ή σε ψηλό ταψί με λαδόκολλα. Άφησέ τη να φουσκώσει ξανά για 30 λεπτά.
  • Ψήσε στους 180°C για 40–50 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Αν η κορυφή ροδίσει γρήγορα, κάλυψέ την με λαδόκολλα.
  • Άφησέ το να κρυώσει εντελώς και πασπάλισε με ζάχαρη άχνη πριν το σερβίρεις.

