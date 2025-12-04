Συγκλονίζει η εξομολόγηση του Eric Dane για την ALS: «Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι ευδιάθετος»

Ο ηθοποιός Eric Dane μιλά για την ασθένεια που άλλαξε τη ζωή του και για την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας

Ο Eric Dane μίλησε δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο η διάγνωση πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης έχει μεταμορφώσει τη ζωή του και έχει αναδιαμορφώσει την προσωπική του αντίληψη για το καθήκον, την ευθύνη και τη δημοσιότητα. Ο 53χρονος ηθοποιός, γνωστός στο διεθνές κοινό από τη σειρά «Grey’s Anatomy», αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι πάσχει από ALS. Λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του στη σειρά «Brilliant Minds», όπου υποδύεται έναν πυροσβέστη που δυσκολεύεται να ανακοινώσει στην οικογένειά του τη δική του διάγνωση, συμμετείχε σε διαδικτυακό πάνελ στις 2 Δεκεμβρίου, συζητώντας ανοικτά για το ταξίδι του με τη νόσο.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο δημιουργός της σειράς Michael Grassi, η ιατρός και σύμβουλος παραγωγής Dr. Daniela Lamas και οι συνιδρυτές του οργανισμού I AM ALS, Brian Wallach και Sandra Abrevaya. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Eric Dane μίλησε για τα συναισθήματα που τον συνοδεύουν καθημερινά και για την ανάγκη να χρησιμοποιήσει τη φωνή του προς όφελος άλλων ανθρώπων που δίνουν την ίδια μάχη.

«Είναι επιτακτικό να μοιραστώ το ταξίδι μου με όσο περισσότερους ανθρώπους μπορώ, επειδή δεν αισθάνομαι ότι η ζωή μου αφορά εμένα πλέον» δήλωσε. «Είναι κάτι με το οποίο έχω χρειαστεί να παλέψω, επειδή είμαι αρκετά εγωκεντρικός άνθρωπος και θα ήθελα η ζωή μου να περιστρέφεται γύρω από εμένα, αλλά δεν γίνεται». Ο Eric Dane εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε «να προχωρήσει» αν λειτουργούσε «εγωιστικά», διευκρινίζοντας ότι πλέον προτεραιότητές του είναι η οικογένειά του και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση για τη νόσο.

Αναφερόμενος στις κόρες του, Billie 15 ετών και Georgia 13 ετών, τόνισε ότι αποτελούν το σημείο αναφοράς του. Ωστόσο η νέα του αποστολή αφορά την ενημέρωση και τη διεκδίκηση λύσεων. «Αυτό έχει τεράστια σημασία για εμένα και θέλω οι άνθρωποι να γνωρίζουν τι είναι η ALS και, ακόμη σημαντικότερα, τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε και να αλλάξουμε το τοπίο» σημείωσε. Όπως είπε, το να μιλά ανοιχτά για όσα βιώνει φαίνεται να βοηθά και τον ίδιο. «Έχει γίνει ένα κινητήριο κομμάτι της ύπαρξής μου».

Ο Eric Dane δεν έκρυψε τη σκοτεινή πλευρά της καθημερινότητάς του. «Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι ευδιάθετος οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ημέρα» είπε. «Δεν νομίζω ότι θα με κατηγορούσε κανείς αν ανέβαινα στο υπνοδωμάτιό μου, κουλουριαζόμουν κάτω από τα σκεπάσματα και περνούσα τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας». Η ομολογία αυτή συνδέθηκε με μία απρόσμενη διαπίστωση. «Εξεπλάγην ευχάριστα όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι φτιαγμένος έτσι, επειδή ήμουν σίγουρος πως αυτό θα ήμουν» σημείωσε. «Είναι ενθαρρυντικό για εμένα να γνωρίζω ότι μπορώ να διατηρήσω ένα φωτεινό πνεύμα απέναντι σε κάτι τόσο τρομακτικό».

Με την πορεία της ασθένειας να συνεχίζεται, ο Eric Dane εμφανίζεται αποφασισμένος να αξιοποιήσει τη δημοσιότητα και την εμπειρία του προκειμένου να συμβάλει σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενημέρωσης και ενίσχυσης των ανθρώπων που σήμερα παλεύουν με τη νόσο. Η προσωπική του εξομολόγηση αποτυπώνει την προσπάθεια ενός ανθρώπου να μετατρέψει μια οδυνηρή διάγνωση σε συλλογική κινητοποίηση και ελπίδα.

