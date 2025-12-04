MadWalk 2025 Mega
Το αποκαλυπτικό φόρεμα της Sydney Sweeney άφησε λίγα στη φαντασία

Η Sydney Sweeney λάμπει στην πρεμιέρα του The Housemaid με ένα glamorous look εμπνευσμένο από το Old Hollywood
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sydney Sweeney έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της πρόσφατα, επιλέγοντας να κινηθεί σε ένα ύφος που παραπέμπει στις χρυσές δεκαετίες του κλασικού Χόλιγουντ. Στην πρεμιέρα της ταινίας The Housemaid στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα outfit που «αγκάλιαζε» τη λάμψη και τη θηλυκότητα με τρόπο ιδιαίτερα σύγχρονο.

Το φόρεμά της ήταν λευκό, μακρύ και με halter δέσιμο, σχεδιασμένο σαν κορσές στο πάνω μέρος για να τονίζει το σχήμα του σώματος. Η ύφανση ήταν γεμάτη αστραφτερούς ασημένιους κρυστάλλους που αντανακλούσαν το φως σε κάθε της κίνηση, ενώ ένας μικρός φιόγκος ακριβώς κάτω από το μπούστο πρόσθετε μια παιχνιδιάρικη λεπτομέρεια.

Διάβασε επίσης: Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

Για τα αξεσουάρ, η ηθοποιός διάλεξε λεπτεπίλεπτα ψηλοτάκουνα και διαμαντένια σκουλαρίκια που επιμήκυναν ακόμη περισσότερο τη γραμμή του λαιμού. Το στοιχείο που έκλεψε την παράσταση, όμως, ήταν το λευκό boa με φτερά, ένα αξεσουάρ που συνδέεται άμεσα με τις ντίβες του παλιού κινηματογράφου και έδινε στη σύνολη εικόνα της μια δόση θεατρικότητας.

Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε λαμπερές αποχρώσεις με έντονο cat eye, ενώ για τα μαλλιά επέλεξε μακριές, σμιλεμένες μπούκλες, μια ανατροπή σε σχέση με το κοντό καρέ που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα.

Το ρούχο, από τον οίκο Miu Miu, πέτυχε να συνδυάσει το αισθησιακό στοιχείο με τη νοσταλγική γοητεία του Old Hollywood. Η εμφάνιση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν την περίοδο των γιορτών, δίνοντας ιδέες για λαμπερά looks: μεταλλικές παγιέτες, ασημί και χρυσές αποχρώσεις, αλλά και γραμμές όπως το halter neck που δίνουν άμεσα πιο επισημό χαρακτήρα.

Με λίγα λόγια, η Sydney Sweeney προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση για όποιον θέλει να ενσωματώσει λίγη από τη μαγεία του κλασικού glam στις βραδινές του εμφανίσεις.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney πήρε 13 κιλά για τον ρόλο της πυγμάχου στο Christy – Πώς κατάφερε να τα χάσει

