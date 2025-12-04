MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Διατροφή 04.12.2025

Το μαγικό trick που κάνει το μπρόκολο σου πιο υγιεινό από ποτέ

woman_eating_healthy
Το απλό μαγειρικό trick που κρατά το μπρόκολο σχεδόν τόσο θρεπτικό όσο όταν είναι ωμό, με μία μόνο προσθήκη που έχεις ήδη στην κουζίνα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μπρόκολο θεωρείται ένα από τα πλέον θρεπτικά λαχανικά και συχνά χαρακτηρίζεται «superfood». Ανήκει στην οικογένεια των σταυρανθών λαχανικών, μαζί με το κουνουπίδι, το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το κέιλ, μια ομάδα φυτών γνωστή για τα ισχυρά τους φυτοχημικά και την αντιοξειδωτική τους δράση. Παρότι η διατροφική του αξία είναι ήδη εντυπωσιακή, υπάρχει ένας απλός και απρόσμενος τρόπος να γίνει ακόμη πιο ωφέλιμο για την υγεία.

Η ανακάλυψη της συγκεκριμένης τεχνικής προέκυψε μέσα από ένα μάθημα φυτικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Berkeley, όπου αναλύθηκε πώς η θερμότητα, το pH και το αλάτι μπορούν να αλλάξουν τη θρεπτική σύσταση των λαχανικών. Εκεί έγινε ξεκάθαρο ότι το μαγείρεμα, παρότι κάνει πολλές τροφές πιο εύγευστες, μπορεί να καταστρέψει ορισμένες πολύτιμες ενώσεις τους. Κι όμως, υπάρχει ένας απίστευτα απλός τρόπος να επαναφέρουμε αυτά τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, τόσο εύκολος που δύσκολα τον πιστεύεις, αρκεί να προσθέσεις λίγη σκόνη μουστάρδας.

brocolli
Pinterest

Διάβασε επίσης: 9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός

Πώς το μαγείρεμα επηρεάζει τα θρεπτικά συστατικά

Σύμφωνα με τον Dr. Patrick Shih, επίκουρο καθηγητή στο UC Berkeley, καθοριστικό ρόλο στη θρεπτική αξία του μπρόκολου παίζει ένα ένζυμο που ονομάζεται μυροσινάση (myrosinase). Στο ωμό μπρόκολο, το ένζυμο αυτό ενεργοποιεί μια ουσία που ονομάζεται γλυκοσινολάτη, μετατρέποντάς την σε πολύτιμες βιοδραστικές ενώσεις, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με προστασία από διάφορες ασθένειες.

Όταν όμως το μπρόκολο μαγειρεύεται σε υψηλή θερμοκρασία, η μυροσινάση απενεργοποιείται. Έτσι, το λαχανικό χάνει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις προστατευτικές ενώσεις, οι οποίες συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου, διαβήτη, καρδιαγγειακών παθήσεων, νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και προβλημάτων όρασης.

brocolli
Pinterest

Ο ρόλος της σκόνης μουστάρδας

Εδώ έρχεται το απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό διατροφικό κόλπο. Η σκόνη μουστάρδας περιέχει τη δική της μυροσινάση, η οποία δεν έχει καταστραφεί, επειδή οι σπόροι αποξηραίνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν λοιπόν προστεθεί λίγη σκόνη μουστάρδας στο έτοιμο φαγητό, το ένζυμο «ξυπνά», έρχεται σε επαφή με τις γλυκοσινολάτες του μπρόκολου και ενεργοποιεί ξανά την παραγωγή των ωφέλιμων ενώσεων.

Με απλά λόγια, η σκόνη μουστάρδας αντικαθιστά τη φυσική μυροσινάση που χάθηκε κατά το μαγείρεμα και αναβαθμίζει σημαντικά την θρεπτική αξία του πιάτου.

Διάβασε επίσης: Αν θες λαμπερό glow up, το matcha δεν πρέπει να λείπει από τη διατροφή σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
διατροφή ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το αποκαλυπτικό φόρεμα της Sydney Sweeney άφησε λίγα στη φαντασία

Το αποκαλυπτικό φόρεμα της Sydney Sweeney άφησε λίγα στη φαντασία

04.12.2025
Επόμενο
Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

04.12.2025

Δες επίσης

Αυτά τα 5 cocktails θα κάνουν τα parties των γιορτών να μοιάζουν με σκηνές από vintage ταινίες
Food

Αυτά τα 5 cocktails θα κάνουν τα parties των γιορτών να μοιάζουν με σκηνές από vintage ταινίες

04.12.2025
Google Search 2025: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες χρήστες και οι τάσεις που κυριάρχησαν
Life

Google Search 2025: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες χρήστες και οι τάσεις που κυριάρχησαν

04.12.2025
Η Τάμτα μιλά στο Mad.gr για τα trends που λατρεύει και αυτά που αποφεύγει
Life

Η Τάμτα μιλά στο Mad.gr για τα trends που λατρεύει και αυτά που αποφεύγει

04.12.2025
Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025
Life

Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την τελευταία υπερπανσέληνο του 2025

04.12.2025
Παγωμένο φεγγάρι: Τι πρέπει να ξέρεις για την τελευταία υπερπανσέληνο  του 2025
Life

Παγωμένο φεγγάρι: Τι πρέπει να ξέρεις για την τελευταία υπερπανσέληνο  του 2025

04.12.2025
Η Kim Kardashian μεταμορφώνει το σπίτι της σε χριστουγεννιάτικο παράδεισο με αμέτρητα δέντρα
Life

Η Kim Kardashian μεταμορφώνει το σπίτι της σε χριστουγεννιάτικο παράδεισο με αμέτρητα δέντρα

04.12.2025
Αυτό είναι το trend στα νύχια που δεν σταματούν να επιλέγουν οι celebrities
Beauty

Αυτό είναι το trend στα νύχια που δεν σταματούν να επιλέγουν οι celebrities

04.12.2025
Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits
Fashion

Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits

04.12.2025
Τα frosted berry νύχια είναι η ιδανική εναλλακτική στο γιορτινό μανικιούρ
Beauty

Τα frosted berry νύχια είναι η ιδανική εναλλακτική στο γιορτινό μανικιούρ

04.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες