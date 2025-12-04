Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

Η κινηματογραφική βιομηχανία εγκαινίασε την επίσημη περίοδο των βραβείων με μια βραδιά πλούσια σε εκπλήξεις, καθώς το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson με τον Leonardo DiCaprio αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία στα 35α Βραβεία Gotham. Η τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street, σηματοδότησε έναν εντυπωσιακό πρόλογο για τη φετινή σεζόν, παρότι τα Gotham δεν θεωρούνται παραδοσιακά προπομπός των Όσκαρ. Το «One Battle After Another», μια ταινία με υψηλό προϋπολογισμό που εστιάζει στη σχέση πατέρα και κόρης, έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του ως ένα από τα ισχυρότερα φαβορί για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας στα επερχόμενα Βραβεία της Ακαδημίας. Ο Paul Thomas Anderson, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε «Δεν το περίμενα πραγματικά. Κάποια στιγμή άρχισα να σκέφτομαι ότι δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Σας ευχαριστώ όλους».

Ο μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς ήταν ο Ιρανός δημιουργός Jafar Panahi, ο οποίος τιμήθηκε με τα βραβεία Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Διεθνούς Μεγάλου Μήκους Ταινίας για το έργο «It Was Just an Accident». Η προσωπική του λάμψη, ωστόσο, σκιάστηκε από την είδηση ότι την ίδια ημέρα καταδικάστηκε εκ νέου σε έναν χρόνο φυλάκισης και διετή απαγόρευση εξόδου από το Ιράν. Παρά τις απαγορεύσεις που ισχύουν από το 2010 σε βάρος του, και την πολύμηνη κράτησή του πριν από την παραγωγή της ταινίας, ο Jafar Panahi συνέχισε να δημιουργεί χωρίς κρατική άδεια και κατάφερε να παραμείνει ενεργός παρά τους περιορισμούς.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση για το σενάριο, ο σκηνοθέτης αφιέρωσε το βραβείο στους δημιουργούς που συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες, λέγοντας «Θέλω να αφιερώσω αυτή την τιμή στους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές στο Ιράν και σε όλο τον κόσμο. Σε όσους κρατούν την κάμερα ανοιχτή χωρίς στήριξη, ακόμη και όταν ρισκάρουν τα πάντα, πιστεύοντας μόνο στην αλήθεια και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η φετινή απονομή ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Gotham Awards, τα οποία χάρη στις μικρές κριτικές επιτροπές τους συχνά ξεχωρίζουν για τις πιο απρόβλεπτες και τολμηρές επιλογές τους. Οι μεγάλοι νικητές της υποκριτικής απουσίαζαν από την τελετή, με τον Sopé Dìrísù να κερδίζει το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για το δραματικό «My Father’s Shadow» και τη Wunmi Mosaku να τιμάται ως Καλύτερη Β’ Ερμηνεία για το «Sinners». Τα βραβεία παρέλαβαν αντίστοιχα οι σκηνοθέτες Akinola Davies Jr. και Ryan Coogler.

