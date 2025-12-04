MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Screen News 04.12.2025

Goodbye June: Η Kate Winslet συγκινεί στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε σενάριο του γιού της

Μια οικογενειακή ιστορία απώλειας και συμφιλίωσης που γεννήθηκε μέσα από προσωπικό βίωμα της Kate Winslet - Πρωταγωνιστεί η Helen Mirren
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kate Winslet, βραβευμένη με Όσκαρ και μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της, κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Goodbye June», ένα χριστουγεννιάτικο δράμα, όπου μια οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με την απώλεια και καλείται να ξαναβρεί τους δεσμούς που τη κρατούν ενωμένη. Η ταινία βασίζεται σε σενάριο του γιου της, Joe Anders, ο οποίος αντλεί έμπνευση από την προσωπική τους εμπειρία της απώλειας της μητέρας της Kate Winslet και γιαγιάς του, το 2017.

Η Kate Winslet, παρουσιάζοντας την ταινία στο Λονδίνο μαζί με τον Joe Anders και το καστ, εξήγησε ότι στόχος της ήταν η απόλυτη αλήθεια της αφήγησης. «Ήθελα να κάνω μια ταινία που να είναι αυθεντική και πραγματική» δήλωσε, τονίζοντας ότι δεν επιθυμούσε να δημιουργήσει μια ιστορία γύρω από τον θάνατο. «Δεν ήθελα να κάνω μια ιστορία που αφορά κάποιον που πεθαίνει, γιατί δεν είναι αυτό. Είναι για τη ζωή που χαρίζεται σε όσους μένουν πίσω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή της να τοποθετήσει μεγάλο μέρος της δράσης στον χώρο του βρετανικού συστήματος υγείας. Η ίδια εξήγησε πως επιθυμούσε να αναδείξει έναν χώρο που, όπως είπε, είναι «μαζικά υποτιμημένος». «Πρέπει να αποδώσουμε τιμή στους ανθρώπους που κάνουν αυτή την απίστευτη δουλειά» σημείωσε η Kate Winslet. Ο Joe Anders, ο οποίος έγραψε το σενάριο σε ηλικία 19 ετών, συμπλήρωσε ότι, παρά το συναίσθημα που το διατρέχει, η ιστορία είναι πλήρως προϊόν μυθοπλασίας. «Ήθελα απλώς να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Δεν ήξερα καν αν μπορούσα να γράψω σενάριο. Το γεγονός ότι έγινε ταινία είναι απίστευτο» είπε ο 21χρονος σήμερα Joe Anders, του οποίου πατέρας είναι ο σκηνοθέτης Sam Mendes. Η Kate Winslet αποκάλυψε επίσης ότι σκεφτόταν εδώ και χρόνια να περάσει πίσω από την κάμερα, αλλά οι απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής δεν της άφηναν χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο «Goodbye June» η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη June, την οποία υποδύεται η Helen Mirren. Η June νοσηλεύεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, γεγονός που οδηγεί τον σύζυγό της, τον γιο της και τις τρεις κόρες της, μαζί με τα παιδιά τους, να συγκεντρωθούν στο νοσοκομείο, μεταφέροντας μαζί τους συγκρούσεις, βάρη του παρελθόντος αλλά και στιγμές φροντίδας και τρυφερότητας. Συμπρωταγωνιστούν οι Timothy Spall, Johnny Flynn, Andrea Riseborough και Toni Collette, η οποία σημείωσε πως η ταινία αποτελεί «μια τίμια ματιά στη μετάβαση από τη ζωή στο μετά, για την οικογένεια, με όλο το χάος και την ομορφιά του δυσλειτουργικού οικογενειακού συστήματος». Το «Goodbye June» θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες και θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια φορτισμένη και ανθρώπινη ιστορία που συνοδεύει ιδανικά τις ημέρες των γιορτών.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kate Middleton ετοιμάζει το πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού και η Kate Winslet είναι στη λίστα

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Goodbye June Helen Mirren Kate Winslet ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

04.12.2025
Επόμενο
Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

04.12.2025

Δες επίσης

Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας
Cinema

Στο One Battle After Another με τον Leonardo DiCaprio το Βραβείο Gotham Καλύτερης Ταινίας

04.12.2025
Συγκλονίζει η εξομολόγηση του Eric Dane για την ALS: «Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι ευδιάθετος»
Cinema

Συγκλονίζει η εξομολόγηση του Eric Dane για την ALS: «Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι ευδιάθετος»

04.12.2025
Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις και συντρίβει κάθε ρεκόρ στο Netflix
Cinema

Stranger Things 5: Σαρώνει με 59,6 εκατ. θεάσεις και συντρίβει κάθε ρεκόρ στο Netflix

04.12.2025
Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας
Cinema

Η Brigitte Bardot εκμυστηρεύεται ότι ένα «θαύμα» την έσωσε από απόπειρα αυτοκτονίας

04.12.2025
Η Angelina Jolie μεταμορφώνεται σε αδίστακτη γκάνγκστερ στην ταινία Sunny
Cinema

Η Angelina Jolie μεταμορφώνεται σε αδίστακτη γκάνγκστερ στην ταινία Sunny

04.12.2025
Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε pop star στην ταινία Mother Mary – Δες το trailer
Cinema

Η Anne Hathaway μεταμορφώνεται σε pop star στην ταινία Mother Mary – Δες το trailer

04.12.2025
Stranger Things: Η Winona Ryder αποκάλυψε την τραγική ιστορία πίσω από τον ρόλο της
Cinema

Stranger Things: Η Winona Ryder αποκάλυψε την τραγική ιστορία πίσω από τον ρόλο της

04.12.2025
Το ποσό που θα πλήρωνε ο Kevin McCallister σήμερα για να ζήσει την περιπέτεια του Home Alone 2
Cinema

Το ποσό που θα πλήρωνε ο Kevin McCallister σήμερα για να ζήσει την περιπέτεια του Home Alone 2

04.12.2025
« Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office
Cinema

« Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

03.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες