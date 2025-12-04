Goodbye June: Η Kate Winslet συγκινεί στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε σενάριο του γιού της

Η Kate Winslet, βραβευμένη με Όσκαρ και μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της, κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «Goodbye June», ένα χριστουγεννιάτικο δράμα, όπου μια οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με την απώλεια και καλείται να ξαναβρεί τους δεσμούς που τη κρατούν ενωμένη. Η ταινία βασίζεται σε σενάριο του γιου της, Joe Anders, ο οποίος αντλεί έμπνευση από την προσωπική τους εμπειρία της απώλειας της μητέρας της Kate Winslet και γιαγιάς του, το 2017.

Η Kate Winslet, παρουσιάζοντας την ταινία στο Λονδίνο μαζί με τον Joe Anders και το καστ, εξήγησε ότι στόχος της ήταν η απόλυτη αλήθεια της αφήγησης. «Ήθελα να κάνω μια ταινία που να είναι αυθεντική και πραγματική» δήλωσε, τονίζοντας ότι δεν επιθυμούσε να δημιουργήσει μια ιστορία γύρω από τον θάνατο. «Δεν ήθελα να κάνω μια ιστορία που αφορά κάποιον που πεθαίνει, γιατί δεν είναι αυτό. Είναι για τη ζωή που χαρίζεται σε όσους μένουν πίσω».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή της να τοποθετήσει μεγάλο μέρος της δράσης στον χώρο του βρετανικού συστήματος υγείας. Η ίδια εξήγησε πως επιθυμούσε να αναδείξει έναν χώρο που, όπως είπε, είναι «μαζικά υποτιμημένος». «Πρέπει να αποδώσουμε τιμή στους ανθρώπους που κάνουν αυτή την απίστευτη δουλειά» σημείωσε η Kate Winslet. Ο Joe Anders, ο οποίος έγραψε το σενάριο σε ηλικία 19 ετών, συμπλήρωσε ότι, παρά το συναίσθημα που το διατρέχει, η ιστορία είναι πλήρως προϊόν μυθοπλασίας. «Ήθελα απλώς να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Δεν ήξερα καν αν μπορούσα να γράψω σενάριο. Το γεγονός ότι έγινε ταινία είναι απίστευτο» είπε ο 21χρονος σήμερα Joe Anders, του οποίου πατέρας είναι ο σκηνοθέτης Sam Mendes. Η Kate Winslet αποκάλυψε επίσης ότι σκεφτόταν εδώ και χρόνια να περάσει πίσω από την κάμερα, αλλά οι απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής δεν της άφηναν χώρο.

Στο «Goodbye June» η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη June, την οποία υποδύεται η Helen Mirren. Η June νοσηλεύεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, γεγονός που οδηγεί τον σύζυγό της, τον γιο της και τις τρεις κόρες της, μαζί με τα παιδιά τους, να συγκεντρωθούν στο νοσοκομείο, μεταφέροντας μαζί τους συγκρούσεις, βάρη του παρελθόντος αλλά και στιγμές φροντίδας και τρυφερότητας. Συμπρωταγωνιστούν οι Timothy Spall, Johnny Flynn, Andrea Riseborough και Toni Collette, η οποία σημείωσε πως η ταινία αποτελεί «μια τίμια ματιά στη μετάβαση από τη ζωή στο μετά, για την οικογένεια, με όλο το χάος και την ομορφιά του δυσλειτουργικού οικογενειακού συστήματος». Το «Goodbye June» θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες και θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια φορτισμένη και ανθρώπινη ιστορία που συνοδεύει ιδανικά τις ημέρες των γιορτών.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

