Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

Η Kate Winslet θυμάται την πρεμιέρα της «Λογική και Ευαισθησία» το 1996 και περιγράφει με χιούμορ πώς ένα παλτό την έσωσε από μια εξαιρετικά αμήχανη στιγμή

Η Kate Winslet αποκάλυψε μια άγνωστη αλλά ιδιαίτερα ζωντανή ανάμνηση από την πρώτη φορά που συνάντησε τον Βασιλιά Κάρολο. Μιλώντας στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live, η ηθοποιός περιέγραψε μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό στιλιστικό ατύχημα, το οποίο όμως απέφυγε την τελευταία στιγμή χάρη σε ένα παλτό.

Η συνάντηση έγινε το 1996 στην επίσημη βασιλική πρεμιέρα της ταινίας «Λογική και Ευαισθησία». Η Kate Winslet ήταν τότε 20 ετών και δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι θα έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο με τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είχα ξεχάσει ότι φορούσα ένα σχεδόν διάφανο δαντελένιο σύνολο» και συνειδητοποίησε το λάθος της μόλις τον είδε να κατευθύνεται προς το μέρος της. Η ηθοποιός σημείωσε ότι την έσωσε κυριολεκτικά το παλτό που είχε μαζί της και το οποίο κράτησε μπροστά της την κρίσιμη στιγμή ώστε να καλύψει το ελαφρύ ρούχο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Kate Winslet αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της ως πρέσβειρα του The King’s Foundation, της φιλανθρωπικής οργάνωσης που έχει ιδρύσει ο Βασιλιάς Κάρολος με σκοπό την ενίσχυση βιώσιμων και ισορροπημένων κοινοτήτων. Η ηθοποιός χαρακτήρισε τον μονάρχη «ευγενικό και εξαιρετικά προσιτό» και τόνισε ότι η συνεργασία τους αποτελεί για την ίδια τιμητική εμπειρία.

Η Kate Winslet αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Βασιλιά Κάρολο τον Ιούνιο του 2025 στο St James’s Palace κατά τη διάρκεια των ετήσιων βραβείων του The King’s Foundation. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Meryl Streep και ο David Beckham. Η ηθοποιός ανέφερε πως λίγο πριν από τη συνάντηση με τον μονάρχη υπήρξε έντονη συζήτηση με τη Meryl Streep σχετικά με το κατά πόσο έπρεπε να κάνουν επίσημη υπόκλιση. Σύμφωνα με την αφήγησή της, και οι δύο θεώρησαν σωστό να ακολουθήσουν πλήρως το πρωτόκολλο ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε αμηχανία εκείνη τη φορά.

Η Kate Winslet αναμένεται να δώσει το παρών και τον Δεκέμβριο στο χριστουγεννιάτικο χριστουγεννιάτικη λειτουργία της Πριγκίπισσας της Ουαλίας Kate Middleton στο Αββαείο του Γουέστμινστερ. Η εκδήλωση θα συνδυάζει παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία, με συμμετοχές καλλιτεχνών όπως η Hannah Waddingham, ο Dan Smith, η Kate Winslet και ο Chiwetel Ejiofor, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

