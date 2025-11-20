Celeb News 20.11.2025

Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

Η Kate Winslet θυμάται την πρεμιέρα της «Λογική και Ευαισθησία» το 1996 και περιγράφει με χιούμορ πώς ένα παλτό την έσωσε από μια εξαιρετικά αμήχανη στιγμή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kate Winslet αποκάλυψε μια άγνωστη αλλά ιδιαίτερα ζωντανή ανάμνηση από την πρώτη φορά που συνάντησε τον Βασιλιά Κάρολο. Μιλώντας στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live, η ηθοποιός περιέγραψε μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό στιλιστικό ατύχημα, το οποίο όμως απέφυγε την τελευταία στιγμή χάρη σε ένα παλτό.

Η συνάντηση έγινε το 1996 στην επίσημη βασιλική πρεμιέρα της ταινίας «Λογική και Ευαισθησία». Η Kate Winslet ήταν τότε 20 ετών και δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι θα έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο με τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είχα ξεχάσει ότι φορούσα ένα σχεδόν διάφανο δαντελένιο σύνολο» και συνειδητοποίησε το λάθος της μόλις τον είδε να κατευθύνεται προς το μέρος της. Η ηθοποιός σημείωσε ότι την έσωσε κυριολεκτικά το παλτό που είχε μαζί της και το οποίο κράτησε μπροστά της την κρίσιμη στιγμή ώστε να καλύψει το ελαφρύ ρούχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kate Middleton ετοιμάζει το πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού και η Kate Winslet είναι στη λίστα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Kate Winslet αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της ως πρέσβειρα του The King’s Foundation, της φιλανθρωπικής οργάνωσης που έχει ιδρύσει ο Βασιλιάς Κάρολος με σκοπό την ενίσχυση βιώσιμων και ισορροπημένων κοινοτήτων. Η ηθοποιός χαρακτήρισε τον μονάρχη «ευγενικό και εξαιρετικά προσιτό» και τόνισε ότι η συνεργασία τους αποτελεί για την ίδια τιμητική εμπειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Kate Winslet αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Βασιλιά Κάρολο τον Ιούνιο του 2025 στο St James’s Palace κατά τη διάρκεια των ετήσιων βραβείων του The King’s Foundation. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η Meryl Streep και ο David Beckham. Η ηθοποιός ανέφερε πως λίγο πριν από τη συνάντηση με τον μονάρχη υπήρξε έντονη συζήτηση με τη Meryl Streep σχετικά με το κατά πόσο έπρεπε να κάνουν επίσημη υπόκλιση. Σύμφωνα με την αφήγησή της, και οι δύο θεώρησαν σωστό να ακολουθήσουν πλήρως το πρωτόκολλο ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε αμηχανία εκείνη τη φορά.

Η Kate Winslet αναμένεται να δώσει το παρών και τον Δεκέμβριο στο χριστουγεννιάτικο χριστουγεννιάτικη λειτουργία της Πριγκίπισσας της Ουαλίας Kate Middleton στο Αββαείο του Γουέστμινστερ. Η εκδήλωση θα συνδυάζει παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία, με συμμετοχές καλλιτεχνών όπως η Hannah Waddingham, ο Dan Smith, η Kate Winslet και ο Chiwetel Ejiofor, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kate Winslet σκηνοθετεί ταινία γραμμένη από τον γιο της – Κορυφαία ονόματα στο cast

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Kate Winslet Βασιλιάς Κάρολος Κάρολος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το καρέ με φτερωτές άκρες είναι η χειμερινή ανανέωση που χρειαζόσουν στα μαλλιά σου

Το καρέ με φτερωτές άκρες είναι η χειμερινή ανανέωση που χρειαζόσουν στα μαλλιά σου

20.11.2025
Επόμενο
Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

20.11.2025

Δες επίσης

Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»
Celeb News

Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»

20.11.2025
Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της
Celeb News

Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

20.11.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απρόσμενη συνάντηση που είχε στους δρόμους του Μανχάταν
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η απρόσμενη συνάντηση που είχε στους δρόμους του Μανχάταν

20.11.2025
Ιωάννα Τούνη: Η εξομολόγηση για το άγχος και την τριχόπτωση που την ταλαιπωρεί
Celeb News

Ιωάννα Τούνη: Η εξομολόγηση για το άγχος και την τριχόπτωση που την ταλαιπωρεί

20.11.2025
«Let’s Hear It For the Boys!»: Το Hollywood Issue του Vanity Fair παρουσιάζει τους σύγχρονους άνδρες αστέρες
Celeb News

«Let’s Hear It For the Boys!»: Το Hollywood Issue του Vanity Fair παρουσιάζει τους σύγχρονους άνδρες αστέρες

20.11.2025
Οι ετοιμασίες της Αλεξάνδρας Νίκα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Βασίλη
Celeb News

Οι ετοιμασίες της Αλεξάνδρας Νίκα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Βασίλη

20.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο

20.11.2025
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ
Celeb News

Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ

20.11.2025
Ζέτα Δούκα: Αποκάλυψε ότι συμμετείχε στα 19 της στο videoclip πασίγνωστου τραγουδιστή
Celeb News

Ζέτα Δούκα: Αποκάλυψε ότι συμμετείχε στα 19 της στο videoclip πασίγνωστου τραγουδιστή

19.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ