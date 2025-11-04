MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 04.11.2025

Ο David Beckham χρίστηκε ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο

david_beckham
Ο David Beckham γίνεται ιππότης για την καριέρα του στον αθλητισμό και τη δράση του στη φιλανθρωπία, σε τελετή παρουσία του βασιλιά Καρόλου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για τον David Beckham, ο οποίος τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη από τον Βασιλιά Charles για τη συμβολή του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία. Ο πρώην ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε σε αυτή την ξεχωριστή τελετή με κοστούμι σχεδιασμένο από τη Victoria Beckham, προσδίδοντας στην εμφάνισή του τον αέρα της κομψότητας που τον χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες.

Από τα πρώτα του βήματα στη Manchester United, ξεχώρισε για την αφοσίωση και το ταλέντο του. Οι εμφανίσεις του στο γήπεδο, η ικανότητά του να σκοράρει και να δημιουργεί παιχνίδι, αλλά και η συμμετοχή του σε διεθνείς διοργανώσεις, τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Παράλληλα, η δημόσια εικόνα του και η προσήλωσή του στη μόδα τον μετέτρεψαν σε παγκόσμιο fashion icon, ικανό να συνδυάζει επιτυχία, στιλ και προσωπικότητα.

https://www.instagram.com/davidbeckham/

Διάβασε επίσης: Στο χειρουργείο ο David Beckham – Στο πλευρό του η Victoria 

Η δυναμική του σχέση με τη Victoria Beckham προσθέτει μια ξεχωριστή διάσταση στη ζωή του. Μαζί έχουν χτίσει μια οικογένεια που τραβά τα βλέμματα, αλλά διατηρεί σταθερές αξίες και προτεραιότητες. Ο ρόλος του ως πατέρας παραμένει για τον Beckham πρωτεύων, δείχνοντας ότι πίσω από τη λάμψη και τη δημοσιότητα, η οικογένεια αποτελεί το κέντρο της ζωής του.

Με αυτή την αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο David Beckham ολοκληρώνει ένα κεφάλαιο που τον καθιερώνει όχι μόνο ως θρύλο του ποδοσφαίρου, αλλά και ως σύμβολο ακεραιότητας, στιλ και διαχρονικής επιρροής, εντός και εκτός γηπέδου.

Διάβασε επίσης: Victoria Beckham: Οι Spice Girls, το alter ego και η μακρά πορεία προς την αυτοεκτίμηση

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

David Beckham Βασιλιάς Κάρολος Ιππότης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Megan Thee Stallion επαναφέρει τη rap στα charts με το Lover Girl

Η Megan Thee Stallion επαναφέρει τη rap στα charts με το Lover Girl

04.11.2025
Επόμενο
Νομίζεις ότι γυμνάζεσαι σωστά; Αυτά τα 7 λάθη αποδεικνύουν το αντίθετο

Νομίζεις ότι γυμνάζεσαι σωστά; Αυτά τα 7 λάθη αποδεικνύουν το αντίθετο

04.11.2025

Δες επίσης

Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού
Celeb News

Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού

04.11.2025
Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία
Celeb News

Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία

04.11.2025
Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Celeb News

Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

04.11.2025
H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline
Celeb News

H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

04.11.2025
Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον
Celeb News

Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον

03.11.2025
Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video
Celeb News

Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video

03.11.2025
Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy
Celeb News

Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy

03.11.2025
Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween
Celeb News

Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween

03.11.2025
Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween
Celeb News

Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween

03.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο