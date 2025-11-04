MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 04.11.2025

Η Megan Thee Stallion επαναφέρει τη rap στα charts με το Lover Girl

Ύστερα από δύο εβδομάδες απουσίας, η rap επιστρέφει στο Top 40 του Billboard Hot 100, βάζοντας τέλος στη μεγαλύτερη «ξηρασία» του είδους από το 1990
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η rap επέστρεψε δυναμικά στα αμερικανικά charts, χάρη στη Megan Thee Stallion, η οποία με το νέο της single «Lover Girl» κατάφερε να επαναφέρει το είδος στο Top 40 του Billboard Hot 100 ύστερα από ένα διάστημα δύο εβδομάδων χωρίς καμία rap επιτυχία. Σύμφωνα με το Billboard, πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1990 που το συγκεκριμένο μουσικό είδος απουσίαζε εντελώς από τις 40 κορυφαίες θέσεις του chart.

Το τραγούδι «Lover Girl» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 38 της λίστας στις 8 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας 8,5 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1,5 εκατομμύριο ραδιοφωνικές ακροάσεις και 5.000 πωλήσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Το κομμάτι αποτελεί τη 21η εμφάνιση της Megan Thee Stallion στο Top 40 και ακολουθεί τις επιτυχίες «Neva Play» με τον RM και «Wanna Be» με τη GloRilla.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Megan Thee Stallion έχει στο ενεργητικό της τρία τραγούδια που έχουν βρεθεί στην κορυφή του Billboard Hot 100: το «Savage» με τη Beyoncé, το «WAP» της Cardi B και το solo hit «Hiss», που κυκλοφόρησε το 2024. Με το «Lover Girl», η ράπερ επαναφέρει το rap στο επίκεντρο της mainstream μουσικής, σηματοδοτώντας ένα τέλος στη σύντομη αλλά ιστορική απουσία του από τα charts.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

