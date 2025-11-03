MadWalk 2025 by Τhree Cents
Το πρόβλημα υγείας που έκανε τον Benson Boone να ακυρώσει την συναυλία του στο Birmingham

Ένα απρόσμενο εμπόδιο για τον ανερχόμενο σταρ, λίγο πριν τις εμφανίσεις του σε Λονδίνο και Ευρώπη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο δημοφιλής Αμερικανός καλλιτέχνης Benson Boone, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του American Heart World Tour, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με τη φωνή του, γεγονός που τον οδήγησε στην ακύρωση της συναυλία του στο Birmingham, μόλις λίγο πριν την έναρξή της.

Συγκεκριμένα, στις 1 Νοεμβρίου 2025, στο Utilita Arena Birmingham, ο Benson Boone ενημέρωσε μέσω Instagram Story ότι δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί επί σκηνής λόγω φωνητικής δυσλειτουργίας. «Έκανα τα πάντα για να ανακτήσω τη φωνή μου, αλλά δεν μπορώ να δώσω το σόου που θέλω υπό αυτές τις συνθήκες της λαρυγγίτιδας», ανέφερε.

Η ανακοίνωση ήρθε λιγότερο από μία ώρα πριν την εμφάνιση, με αποτέλεσμα να υπάρξει απογοήτευση από το κοινό. Η απότομη ακύρωση της συναυλίας δεν ήταν απλώς θέμα μιας αναπάντεχης αλλαγής στον προγραμματισμό. Ειδικοί φωνητικής ιατρικής επισημαίνουν ότι οι τραγουδιστές που συνεχίζουν να εμφανίζονται με λαρυγγικές επιβαρύνσεις μπορεί να διακινδυνεύσουν μόνιμη βλάβη στις φωνητικές χορδές, όπως αιμορραγία ή ουλοποίηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την καριέρα τους.

Ο Benson Boone, μέσα από την ίδια του την ανάρτηση, παραδέχτηκε ότι η απόφαση να ακυρωθεί η συναυλία πάρθηκε για να προλάβει χειρότερα. Οι αντιδράσεις ήταν μικτές: πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν κατανόηση και στήριξη, επισημαίνοντας ότι η υγεία πρέπει να είναι προτεραιότητα. Άλλοι ωστόσο, κυρίως εκείνοι που είχαν ταξιδέψει για τη συναυλία, αισθάνθηκαν απογοητευμένοι από την άμεση ακύρωση. Η διοργάνωση του χώρου ανέφερε πως εργάζεται για ανάκληση του εισιτηρίου ή επαναπρογραμματισμό της εμφάνισης.
Ωστόσο, ο ίδιος ο καλλιτέχνης διαβεβαίωσε τους οπαδούς του ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να αναπληρώσει αυτή τη νύχτα.

