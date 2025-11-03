MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 03.11.2025

Δεν είναι ο Bruce Springsteen, είναι ο Jeremy Allen White: Η απίστευτη φωνητική ερμηνεία του ηθοποιού

Η φωνητική ερμηνεία του Jeremy Allen White κλέβει την παράσταση, αποδίδοντας με ακρίβεια τα τραγούδια του Bruce Springsteen
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Jeremy Allen White ενσαρκώνει τον Bruce Springsteen στη νέα βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», κερδίζοντας το ενδιαφέρον των κριτικών και του κοινού όχι μόνο για την υποκριτική του ικανότητα αλλά και για τη φωνητική του ερμηνεία.

Ο ηθοποιός τραγούδησε ο ίδιος τα μεγαλύτερα hits του θρυλικού μουσικού, μετά από εντατική προετοιμασία με μαθήματα φωνητικής, κιθάρας και φυσαρμόνικας, προσδίδοντας αυθεντικότητα στην αναπαράσταση της περιόδου κατά την οποία ο Springsteen δούλευε το άλμπουμ Nebraska το 1982. Παρά την έλλειψη προηγούμενης μουσικής εμπειρίας, ο σκηνοθέτης Scott Cooper επέλεξε τον Jeremy Allen White για τον ρόλο λόγω της ικανότητάς του να αποδίδει σύνθετους χαρακτήρες με λεπτές και φυσικές εκφράσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου στο AFI Fest του Hollywood, με τους πρώτους θεατές να μένουν εντυπωσιασμένοι από τη δέσμευση του ηθοποιού. Ο Marc Maron, συμπρωταγωνιστής του Jeremy Allen White, σχολίασε πως ακόμα και ο Bruce Springsteen δυσκολεύτηκε να ξεχωρίσει τη φωνή του ηθοποιού από τη δική του σε ορισμένα τραγούδια. Ο ίδιος ο Bruce Springsteen επαίνεσε την ερμηνεία του, σημειώνοντας πως ο Jeremy Allen White «μπαίνει στην ψυχή της μουσικής και αποδίδει με ρεαλισμό και αυθεντικότητα».

Ο Scott Cooper μοιράστηκε την εμπειρία της ηχογράφησης στο ιστορικό στούντιο RCA στο Nashville, περιγράφοντας τη διαδικασία ως «εντατική και απαιτητική», με τον Jeremy Allen White να αφοσιώνεται σε κάθε λεπτομέρεια, από τη φωνητική προετοιμασία μέχρι την κιθάρα και τη φυσαρμόνικα. Η ταινία, σύμφωνα με τους πρώτους κριτικούς, καταφέρνει να αποδώσει με ακρίβεια τη μουσική κληρονομιά και την προσωπικότητα του Bruce Springsteen, προσφέροντας μια ερμηνεία που συνδυάζει πιστότητα και προσωπικότητα, και καθιστώντας τον ηθοποιό το πρόσωπο της χρονιάς για τις βιογραφικές ταινίες μουσικών.

