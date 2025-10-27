Ο Jeremy Allen White πήρε το απολυτήριό του στα 34ά του – Τι εξομολογείται

Ο Jeremy Allen White, στα 34 του χρόνια, μπορεί πλέον να θεωρείται και επισήμως απόφοιτος λυκείου. Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς «The Bear» αποκάλυψε πρόσφατα ότι ποτέ δεν είχε ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο σχολείο, καθώς στα εφηβικά του χρόνια δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί στα μαθήματα και συχνά εγκατέλειπε το μάθημα στα μισά της ημέρας. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark», όπου ο Jeremy Allen White εξομολογήθηκε ότι, ενώ φοιτούσε σε σχολείο με έμφαση στη δραματική τέχνη στο Μανχάταν, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί. «Είχα πρόβλημα με τη συγκέντρωση. Συνήθιζα να φεύγω στο μεσημεριανό διάλειμμα και απλώς δεν ξαναγύριζα», είπε με ειλικρίνεια. «Δεν ήμουν καλός μαθητής γιατί απλώς δεν πήγαινα αρκετά στο σχολείο. Έτσι δεν κατάφερα να συγκεντρώσω τις απαιτούμενες μονάδες και τελικά δεν αποφοίτησα ποτέ. Δεν πήρα το απολυτήριό μου γιατί απλώς δεν είχα αρκετές ώρες φοίτησης».

Περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, ο πρώην καθηγητής δραματικής του, Greg Parente, αποφάσισε να του κάνει ένα πρωτότυπο δώρο. Όταν ο Jeremy Allen White τον κάλεσε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 28 Σεπτεμβρίου, ο καθηγητής του τού παρέδωσε, μετά από τόσα χρόνια, το πολυπόθητο απολυτήριο. «Τον κάλεσα γιατί είναι ένας σπουδαίος δάσκαλος και έχουμε κρατήσει επαφή. Επιπλέον, είναι τεράστιος θαυμαστής του Bruce Springsteen, οπότε ήθελα να είναι εκεί», δήλωσε ο Jeremy Allen White. «Στο τέλος της βραδιάς μου έδωσε ένα δώρο. Του είπα πως δεν έπρεπε, αλλά όταν το άνοιξα, είδα ότι ήταν το απολυτήριό μου. Έτσι, από χθες το βράδυ, στα 34 μου, αποφοίτησα από το λύκειο». Με χαρακτηριστικό χαμόγελο, πρόσθεσε: «Το έχω τώρα στο δωμάτιό μου στο ξενοδοχείο και είναι ωραίο να το βλέπω εκεί».

Ο Jeremy Allen White είχε ξεκινήσει να εργάζεται επαγγελματικά ως ηθοποιός πριν καν ενηλικιωθεί. Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 2006 με τη σειρά «Conviction» και την ταινία «Beautiful Ohio», ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε και σε δύο επεισόδια του «Law & Order». Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ως μαθητής είχε το μυαλό του αλλού. «Νομίζω πως απλώς κοιτούσα έξω από το παράθυρο όλη την ώρα», είπε αστειευόμενος στους παρουσιαστές Kelly Ripa και Mark Consuelos, εξηγώντας πως προτιμούσε να περνά τον χρόνο του στο Central Park ή να επιστρέφει στο Μπρούκλιν για να δει φίλους.

Η νέα του ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», σε σκηνοθεσία του Scott Cooper, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 24 Οκτωβρίου. Το φιλμ, εμπνευσμένο από τη μουσική και τη φιλοσοφία του Bruce Springsteen, σηματοδοτεί μια ακόμη εντυπωσιακή στιγμή στην καριέρα του Jeremy Allen White, ο οποίος, πέρα από τις καλλιτεχνικές του επιτυχίες, φαίνεται πως έκλεισε και ένα προσωπικό κεφάλαιο που είχε αφήσει ανοιχτό εδώ και χρόνια.

Αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά να ολοκληρώσεις κάτι που άφησες πίσω, ο Jeremy Allen White παραμένει ένας καλλιτέχνης που συνεχίζει να εκπλήσσει, τόσο μέσα όσο και έξω από τη μεγάλη οθόνη.

