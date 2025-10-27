Οι κακοί της Disney υπό περιορισμό; Οι επισκέπτες αντιδρούν

Η Disneyland έχει εδώ και δεκαετίες καθιερωθεί ως ο απόλυτος προορισμός για μικρούς και μεγάλους, ένας κόσμος γεμάτος μαγεία, χρώματα και αγαπημένους χαρακτήρες που ζωντανεύουν τις παιδικές μας αναμνήσεις. Κάθε γωνιά του πάρκου, κάθε ατραξιόν και κάθε παράσταση είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία, με ήρωες και κακούς να συνυπάρχουν, δημιουργώντας συγκινήσεις και αναμνήσεις που διαρκούν μια ζωή.

Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες, μια αναστάτωση έχει προκληθεί ανάμεσα στους θαυμαστές, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες που θέλουν ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς κακούς χαρακτήρες της Disney, όπως η Κακιά Βασίλισσα της Χιονάτης, να περιορίζονται σε εποχιακές εμφανίσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια του Halloween. Η είδηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση στο διαδίκτυο, με τους fans να εκφράζουν την απογοήτευσή τους και να υπενθυμίζουν τη σημασία των villains στη μαγεία της Disney.

Η Disney, όμως, διαβεβαιώνει ότι οι κακοί χαρακτήρες αποτελούν σημαντικό μέρος του franchise και δεν πρόκειται να αφαιρεθούν από τα πάρκα. Οι χαρακτήρες στους χώρους της περιστρέφονται συνεχώς, ώστε να παρουσιάζονται διαφορετικές εμφανίσεις ανάλογα με την εποχή, αλλά οι villains παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας για τους επισκέπτες. Η αναστάτωση αυτή συνοδεύεται από φήμες ότι οι αλλαγές σχετίζονται με την επικείμενη δημιουργία του Villains Land στο Orlando, ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στους κακούς χαρακτήρες, που θα προσφέρει νέες ατραξιόν, καταστήματα και εστιατόρια.

Οι θαυμαστές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η μείωση της παρουσίας αυτών των χαρακτήρων είναι μια τακτική εξοικονόμησης κόστους και ότι αυτοί θα γίνουν «πολυτέλεια» για όσους θέλουν να τους δουν, ιδίως μετά το άνοιγμα του Villains Land.

Παράλληλα, η εταιρία συνεχίζει να προσαρμόζει το περιεχόμενο των πάρκων της σε πιο σύγχρονες και περιεκτικές αξίες, με ανανεωμένα σχέδια χαρακτήρων και περισσότερους δυναμικούς ρόλους για τις γυναίκες. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, τα εισιτήρια στο Disneyland της Καλιφόρνιας αυξήθηκαν, με το πιο ακριβό εισιτήριο για μία μέρα να φτάνει τα $224, αντικατοπτρίζοντας τις αυξανόμενες λειτουργικές δαπάνες και τους υψηλότερους μισθούς του προσωπικού.

