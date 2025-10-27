Sophie Turner – Chris Martin: Tο «μυστικό ραντεβού» που έγινε πρώτο θέμα

Η Sophie Turner και ο Chris Martin φαίνεται πως μοιράστηκαν ένα «μυστικό ραντεβού» στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Η είδηση ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον Peregrine Pearson, με τον οποίο διατηρούσε σχέση εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Η 29χρονη ηθοποιός, γνωστή στο παγκόσμιο κοινό από τον ρόλο της ως Sansa Stark στη σειρά «Game of Thrones», εθεάθη να περνάει μια βραδιά με τον 48χρονο τραγουδιστή των Coldplay, μία εβδομάδα αφότου η σχέση της με τον Peregrine Pearson φαίνεται να έλαβε οριστικά τέλος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η σχέση της Sophie Turner με τον Peregrine Pearson, τον Βρετανό αριστοκράτη και κληρονόμο της οικογένειας Pearson, είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον Joe Jonas. Το ζευγάρι είχε εθεαθεί να ανταλλάσσει φιλιά δημοσίως, μόλις έναν μήνα μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον τραγουδιστή των Jonas Brothers, με τον οποίο υπήρξαν παντρεμένοι για τέσσερα χρόνια και απέκτησαν δύο κόρες, τη Willa, 5 ετών, και τη Delphine, 3 ετών.

Από την πλευρά του, ο Chris Martin βγήκε επίσης από μια μακροχρόνια σχέση. Ο τραγουδιστής των Coldplay χώρισε από τη Dakota Johnson τον περασμένο Ιούνιο, ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια μαζί. Ο μουσικός υπήρξε νωρίτερα παντρεμένος με την Gwyneth Paltrow, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, την Apple, 21 ετών, και τον Moses, 19 ετών.

Η φημολογούμενη συνάντηση της Sophie Turner και του Chris Martin έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον διεθνή Τύπο, με πολλούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για ένα νέο ειδύλλιο ή απλώς για μια φιλική έξοδο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που γνωρίζονται χρόνια και μοιράζονται κοινό σεβασμό και εκτίμηση.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ηθοποιός ούτε ο μουσικός έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τη σχέση τους.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

