Ζώδια 25.10.2025

Ανυπομονησία στο full! Τα ζώδια που μετράνε από τώρα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα

Για κάποιους τα Χριστούγεννα αρχίζουν μόλις μπει Νοέμβριος και ναι, μπορεί ήδη να έχουν βάλει το δέντρο τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για πολλούς τα Χριστούγεννα είναι απλώς μερικές μέρες ξεκούρασης αλλά για ορισμένα ζώδια είναι ολόκληρη εποχή! Είναι εκείνα που, πριν καν μπει Δεκέμβριος, έχουν ήδη playlist με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, άρωμα κανέλας στο σπίτι και πρόγραμμα για τις γιορτές.

Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί οι γιορτινοί τύποι του ζωδιακού!

Καρκίνος

Αν υπήρχε πνεύμα των Χριστουγέννων με ζώδιο, θα ήταν Καρκίνος. Αγαπά την οικογένεια, τις αγκαλιές, τα φώτα, το να στολίζει και να μαγειρεύει για όλους. Για εκείνον, τα Χριστούγεννα είναι η πιο ζεστή περίοδος του χρόνου και η δικαιολογία για να περάσει χρόνο με όσους αγαπά. Από αρχές Νοεμβρίου έχει ήδη φτιάξει λίστα με δώρα!

Ταύρος

Για τον Ταύρο, οι γιορτές σημαίνουν άνεση και απόλαυση. Στολίζει νωρίς γιατί θέλει να απολαμβάνει για εβδομάδες το cozy σκηνικό που έστησε. Μπροστά στο τζάκι, με κακάο και φώτα που τρεμοπαίζουν, νιώθει πως βρήκε την τέλεια ισορροπία. Αν ακούσεις Mariah Carey από το σαλόνι του, ξέρεις τι έρχεται…

Τοξότης

Τα Χριστούγεννα για τον Τοξότη είναι περιπέτεια! Θα ψάξει ταξιδιωτικές προσφορές για κάποιο χιονισμένο μέρος ή θα οργανώσει μια εκδρομή με φίλους. Είναι αυτός που βάζει τα φωτάκια στο αυτοκίνητο και φοράει σκούφο Άγιου Βασίλη στη δουλειά γιατί απλώς μπορεί.

Παρθένος

Μπορεί να φαίνεται ψύχραιμος, αλλά μέσα του ανυπομονεί. Ο Παρθένος έχει πλάνο για τα Χριστούγεννα: ποια μέρα θα στολίσει, τι δώρα θα πάρει, πότε θα ψήσει τα μπισκότα. Του αρέσει η οργάνωση και το Christmas aesthetic, γι’ αυτό προετοιμάζεται πολύ νωρίς σχεδόν επαγγελματικά.

Ζυγός

Αν υπάρχει ζώδιο που ζει για την ατμόσφαιρα, αυτό είναι ο Ζυγός. Τα λαμπάκια, οι μυρωδιές, η μουσική, η λάμψη, όλα τον κάνουν να νιώθει ευτυχία. Θα στολίσει πρώτος το σπίτι, θα οργανώσει το πιο όμορφο δείπνο και θα βγάλει τις πιο aesthetic φωτογραφίες μπροστά στο δέντρο.

Ιχθύς

Ο ρομαντικός του ζωδιακού συγκινείται κάθε φορά που βλέπει ταινίες όπως το Love Actually. Για εκείνον, τα Χριστούγεννα είναι γεμάτα συναίσθημα, νοσταλγία και μαγεία. Θα γράψει κάρτες με ευχές και θα σου στείλει μήνυμα «Καλά Χριστούγεννα» από αρχές Δεκεμβρίου.

Μπορεί για κάποιους τα Χριστούγεννα να είναι μακριά, αλλά για αυτά τα ζώδια έχουν ήδη αρχίσει. Η αλήθεια; Μπορεί να έχουν δίκιο λίγη λάμψη και γιορτινή διάθεση ποτέ δεν έβλαψαν κανέναν!

ζώδια Χριστούγεννα
