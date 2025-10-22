Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα

Ο πρώτος έρωτας μένει πάντα χαραγμένος στη μνήμη ή τουλάχιστον έτσι λένε, όμως για ορισμένα ζώδια αυτό δεν είναι απλώς ένα ρομαντικό κλισέ, είναι μια πραγματικότητα που τα ακολουθεί για χρόνια.

Δεν έχει σημασία αν ήταν μια παιδική ιστορία, ένας σύντομος δεσμός ή μια έντονη εμπειρία στην εφηβεία, αυτά τα 4 ζώδια έχουν την τάση να κρατούν ζωντανό το συναίσθημα, την ανάμνηση και, συχνά, την ελπίδα.

Ας δούμε ποια είναι τα ζώδια που δεν ξεπερνούν ποτέ στ’ αλήθεια τον πρώτο τους έρωτα

Καρκίνος

Ο απόλυτος ρομαντικός του ζωδιακού, ο Καρκίνος δίνεται ολοκληρωτικά όταν αγαπά. Ο πρώτος του έρωτας είναι ιερός, σχεδόν μυθικός. Συχνά τον idealize, τον ωραιοποιεί και τον κουβαλά σαν ένα γλυκό τραύμα στην καρδιά. Δεν θα εκπλαγείς αν μετά από χρόνια σου πει ότι «κανείς δεν ήταν σαν εκείνον/η».

Σκορπιός

Για τον Σκορπιό, ο πρώτος έρωτας είναι θέμα ελέγχου, πάθους και μνήμης. Ό,τι αγγίζει την ψυχή του μένει ανεξίτηλο και αυτό ισχύει πολλαπλά για τον πρώτο άνθρωπο που του ξύπνησε πρωτόγνωρα συναισθήματα. Ακόμα κι αν φαίνεται ψύχραιμος ή απόμακρος, μέσα του ξέρει: εκείνος ο πρώτος έρωτας άλλαξε τα πάντα.

Ιχθύς

Αν ο έρωτας ήταν παραμύθι, ο Ιχθύς θα ήταν ο βασικός του ήρωας. Ευαίσθητος, νοσταλγικός και συχνά αιθεροβάμων, ο Ιχθύς θυμάται κάθε βλέμμα, κάθε άγγιγμα, κάθε λέξη του πρώτου του έρωτα. Συχνά ψάχνει αυτή την αίσθηση σε κάθε επόμενη σχέση, με συνέπεια να απογοητεύεται όταν δεν τη βρίσκει.

Ταύρος

Μπορεί να μην το δείχνει τόσο, αλλά ο Ταύρος δένεται βαθιά και δύσκολα ξεπερνά συναισθηματικά τους σταθμούς της ζωής του. Ο πρώτος έρωτας είναι για εκείνον μια ρίζα , κάτι που τον καθόρισε. Ίσως δεν το εκφράσει με λόγια, αλλά θα τον σκέφτεται με μια γλυκιά μελαγχολία για πάντα.

