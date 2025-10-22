Οι Gigi και Bella Hadid ξυπόλυτες με αρμονικά looks για τον γάμο της αδερφής τους Alana

Μετά από μια γεμάτη εβδομάδα με επαγγελματικές υποχρεώσεις στη Νέα Υόρκη, οι Gigi και Bella Hadid ταξίδεψαν στο Λος Άντζελες για τον γάμο της ετεροθαλής τους αδερφής, Alana Hadid, με τον παραγωγό Ross Williams. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό σπίτι του πατέρα τους, Mohamed Hadid, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, σε ένα ζεστό και οικογενειακό κλίμα.

Η Alana επέλεξε για τη μεγάλη της μέρα μια vintage δημιουργία Vivienne Westwood, συνοδευόμενη από διακριτικά κοσμήματα και custom χρυσό δαχτυλίδι. Για τις παράνυφες, όμως, άφησε ελεύθερη την επιλογή του στιλ, επιτρέποντας στις Gigi και Bella να αναδείξουν τη δική τους προσωπικότητα μέσα από τα ρούχα τους.

Η Bella επέλεξε ένα αέρινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, πλισέ στο μπούστο και σκίσιμο στο πλάι, ενώ η Gigi προτίμησε ένα maxi φόρεμα με ψηλό λαιμό, draped μανίκι και χρυσά βραχιόλια στους καρπούς. Και οι δύο συμπλήρωσαν το look με φυσικό μακιγιάζ και ξανθά μαλλιά, ενώ το πιο εντυπωσιακό twist ήταν η επιλογή τους να ποζάρουν ξυπόλυτες, αναδεικνύοντας τα λευκά τους πεντικιούρ.

Στον ίδιο γάμο, ο αδερφός τους, Anwar Hadid, ανέλαβε τον ρόλο του «male-of-honor» και επέλεξε ένα κομψό γκρι κοστούμι. Η παρουσία των μοντέλων ήρθε λίγες μέρες μετά τη συμμετοχή τους στο Victoria’s Secret Show 2025, όπου οι δύο αδερφές είχαν εντυπωσιάσει στο catwalk με τα φτερά τους και τα iconic looks τους.

Η Alana, αν και φέρει το διάσημο επίθετο Hadid, έχει χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας και της δημιουργίας μέσα από την εταιρεία παραγωγής και διανομής Watermelon Pictures, που δίνει έμφαση στη δημιουργική αντίσταση και την ανάδειξη φωνών από την Παλαιστίνη. Παράλληλα, έχει ήδη κάνει το ντεμπούτο της στη σκηνή της μόδας κατά τη διάρκεια της Copenhagen Fashion Week το 2023, δείχνοντας ότι η μόδα και η δημιουργία αποτελούν για εκείνη ένα αστείρευτο πεδίο έκφρασης και πάθους.

