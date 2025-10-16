Με αγγελικό ξανθό περπάτησε η Bella Hadid στην πασαρέλα

Η Bella Hadid έκανε δυναμικό comeback στο Victoria’s Secret Fashion Show, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η θηλυκότητα και η αυτοπεποίθηση είναι αξεπέραστα στοιχεία του στιλ της. Αυτή τη φορά, το supermodel εμφανίστηκε με τα πιο ξανθά μαλλιά που είχε ποτέ μέχρι σήμερα, ένα εντυπωσιακό platinum-tinged που τράβηξε όλα τα βλέμματα στο runway.

Περπάτησε με δύο εμφανίσεις που συνδύασαν αισθησιασμό και high-fashion. Πρώτα με ένα κόκκινο σετ lingerie, συνοδευόμενο από δαντελωτή ζώνη και thigh-highs, ενώ μια διάφανη κάπα έπεφτε στους ώμους της, προσθέτοντας μια δόση δράματος και κομψότητας. Στη δεύτερη εμφάνισή της, φόρεσε λευκή δαντέλα, διακοσμημένη με αστραφτερά κρόσσια, ενώ τα εντυπωσιακά φτερά της έμοιαζαν να έχουν φτιαχτεί από πέταλα τριαντάφυλλων, ολοκληρώνοντας ένα runway look που θύμιζε κινηματογραφική σκηνή.

Το supermodel έκλεισε εβδομάδες φημών με την εντυπωσιακή της επιστροφή στο iconic runway της Νέας Υόρκης στις 15 Οκτωβρίου 2025, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στους fans όσο και στις συναδέλφους της. Η εμφάνισή της έγινε αμέσως ένα από τα πιο viral moments της βραδιάς, με τα social media να γεμίζουν με επαίνους για την ομορφιά, την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική επιστροφή της Bella στο Victoria’s Secret Show.

Πριν το show, εντυπωσίασε με ένα pre-show look που συνδύαζε την high fashion και την cowgirl αισθητική. Ένα αμάνικο καφέ ζιβάγκο και ψηλόμεσο δερμάτινα παντελόνια Dolce & Gabbana με beaded λεπτομέρειες εμπνευσμένες από κλασικά chaps, δανεισμένα από τη συλλογή «Ciao Kim» του 2023.

Η βραδιά ήταν γεμάτη λάμψη, με τις Bella Hadid, Adriana Lima, Gigi Hadid και Emily Ratajkowski να ενώνονται στο catwalk. Το show, στο δεύτερο έτος μετά την επαναφορά του, ένωσε τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η Bella Hadid, με τα πλατινέ μαλλιά και το κόκκινο runway look της, απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά fashion icons της σύγχρονης εποχής.

