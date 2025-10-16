Θες να ακούσεις το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα πριν κυκλοφορήσει; Δες τι πρέπει να κάνεις ΕΔΩ

100 fans θα ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ HYBRID της Ελένης Φουρέιρα, πριν κυκλοφορήσει

Είστε έτοιμοι για το απόλυτο fan moment; Το MAD και το MAD Radio 106.2 παρουσιάζουν:

Mad Premiere: Unlock the Hybrid με την Ελένη Φουρέιρα.

Στις 20 Οκτωβρίου, θα γίνει η πρώτη επίσημη ακρόαση του άλμπουμ HYBRID της Ελένης Φουρέιρα, πριν κυκλοφορήσει — μόνο για 100 fans!

Μαζί μας θα είναι και ο Fipster, ο οποίος θα συντονίσει την πρεμιέρα.

Οι 100 fans θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και να ακούσουν τις ιστορίες πίσω από τα νέα τραγούδια

Μπες τώρα στο Instagram του @mad_tv, στο post του Mad Premiere: Unlock the Hybrid, ακολουθήστε τα απλά βήματα και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

Στο MAD, στις 20 Οκτωβρίου. Mad Premiere: Unlock the Hybrid με την Ελένη Φουρέιρα, Powered by Amita Motion και Maybelline NY.

Μια πρεμιέρα. Μια στιγμή. 100 fans μόνο. Θα είσαι ένας απ’ αυτούς;

Δες ΕΔΩ τους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

