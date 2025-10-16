Η Cardi B ζητά συγγνώμη από τους funs επειδή ζήτησε να αγοράσουν το album της

Η Cardi B ξεσπά για το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη και καθηλώνει το διαδίκτυο με μία απολύτως ανθρώπινη τοποθέτηση

Η Cardi B απέδειξε για ακόμη μία φορά πως, παρά τη δόξα και την επιτυχία της, παραμένει συνδεδεμένη με την πραγματικότητα. Σε ένα αυθόρμητο και άκρως ειλικρινές livestream, η βραβευμένη με Grammy ράπερ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους θαυμαστές της επειδή τους παρότρυνε να αγοράσουν το νέο της άλμπουμ «Am I The Drama», όταν, όπως είπε, ο κόσμος παλεύει ακόμη και για να πληρώσει το ενοίκιό του.

«Είναι απλά δύσκολα εκεί έξω, πώς γίνεται ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με άσπρο ψυγείο να κοστίζει 1.500 δολάρια; Δεν ξέρω πώς επιβιώνει ο κόσμος» είπε εμφανώς αγανακτισμένη, μιλώντας από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι. Και συνέχισε «Συγγνώμη που σας ζήτησα να αγοράσετε το άλμπουμ μου ενώ η οικονομία είναι έτσι. Τα ενοίκια είναι τόσο εξωφρενικά στη Νέα Υόρκη και ειδικά στο Bronx. Ειλικρινά, λυπάμαι».

Διάβασε επίσης: Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της

Η Cardi B, κατά κόσμον Belcalis Almánzar, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο το δεύτερο άλμπουμ της «Am I The Drama», έξι χρόνια μετά το πλατινένιο «Invasion of Privacy». H ίδια προωθεί εντατικά το άλμπουμ, ακόμη και με αυτοσαρκαστικά βίντεο, όπως αυτό στο οποίο κατεβαίνει στο μετρό της Νέας Υόρκης και υποδύεται μία άσημη καλλιτέχνιδα που προσπαθεί να πουλήσει CD για 9,99 δολάρια. «Καλησπέρα σε όλους, προσπαθώ να πουλήσω αυτά τα CD, προσπαθώ να αλλάξω τη ζωή μου» λέει περπατώντας ανάμεσα σε άδειες θέσεις με ένα ζευγάρι παντόφλες και μια κουκούλα. «Σας παρακαλώ, στηρίξτε μια μητέρα τριών παιδιών» καταλήγει πριν δεχθεί να πληρωθεί από έναν επιβάτη.

Το πρόσφατο ξέσπασμά της όμως είχε διαφορετικό ύφος. Ήταν λιγότερο performance και περισσότερο κραυγή αγωνίας απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα. Η Cardi B τόνισε πως «δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε» και ότι η οικονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττει κυρίως τον κόσμο που ζει στο όριο. Η φράση της «I am so sorry» επαναλήφθηκε πολλές φορές, κάτι που οι θαυμαστές της ερμήνευσαν ως μία σπάνια στιγμή αυθεντικότητας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Το viral ξέσπασμά της συμπίπτει με έντονη δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια και το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη, όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σε ιστορικά επίπεδα.

Η εξομολόγησή της Cardi B ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα τυπικό απολογητικό μήνυμα προς το κοινό. Ήταν μία κοινωνική παρατήρηση με καρδιά, καλοδεχούμενη από όσους αναζητούν λίγη αλήθεια στον κόσμο της showbiz. Γιατί, όπως σχολίασε ένας χρήστης κάτω από το βίντεο, «σε έναν ψεύτικο κόσμο, η ειλικρίνεια μετράει περισσότερο από ποτέ».

Διάβασε επίσης: Με τη βοήθεια της Cardi B, η Janet Jackson γράφει ιστορία