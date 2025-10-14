MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 14.10.2025

Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της

Η Cardi B γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της και μέσα από το Instagram ευχαρίστησε τους φίλους της, τους fans της αλλά και το Θεό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Cardi B γιόρτασε τα γενέθλιά της και όπως πάντα το έκανε με τον δικό της τρόπο. Η βραβευμένη με Grammy Αμερικανίδα ράπερ έκλεισε τα 33 χρόνια το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και περιέγραψε τη νέα της ηλικία ως τη δική της «Jesus year» θέλοντας να δηλώσει ότι νιώθει πιο προστατευμένη και καθοδηγούμενη από ποτέ. Η ίδια δημοσίευσε ένα εκτενές μήνυμα στο Instagram ανταποδίδοντας τις ευχές των εκατομμυρίων θαυμαστών της αλλά και φιλικών της προσώπων από τον χώρο της μουσικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συγκινητική ανάρτησή της η Cardi B έγραψε «ευχαριστώ όλους για τις ευχές γενεθλίων. Συνήθως ο καθένας κάνει τις αποφάσεις της νέας χρονιάς την Πρωτοχρονιά αλλά εγώ τις έκανα χθες το βράδυ. Νιώθω τυχερή αλλά πάνω απ’ όλα ευλογημένη. Η χρονιά 32 ήταν μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ». Στη συνέχεια πρόσθεσε «αλλά τα 33 είναι η χρονιά του Ιησού και οφείλω να πω ότι δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο προστατευμένη από τον Θεό. Δεν παραλείπει ποτέ να μου θυμίζει ότι με έχει επιλέξει και είμαι ευλογημένη και αυτό είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω. Σας ευχαριστώ όλους που με στηρίζετε και με αγαπάτε. Σας αγαπώ όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάρτηση της Cardi B κατακλύστηκε από μηνύματα συναδέλφων της. Η Teyana Taylor, η Chloe Bailey, η Kelly Rowland, ο Fabolous, η Taraji P Henson και η Lola Brooke ήταν μόνο μερικοί από όσους έσπευσαν να τη συγχαρούν δημοσίως. Το τελευταίο έτος υπήρξε ιδιαίτερα δημιουργικό για την καλλιτέχνιδα. Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Am I the Drama» το οποίο ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200 καταγράφοντας διακόσιες χιλιάδες πωλήσεις άλμπουμ σε ισοδύναμες μονάδες.

Η Cardi B διανύει και μια περίοδο σημαντικών προσωπικών αλλαγών καθώς περιμένει το τέταρτο παιδί της. Αμέσως μετά τη γέννα σχεδιάζει να ξεκινήσει την πρώτη της περιοδεία σε αρένες της Βόρειας Αμερικής ως βασική headliner. Η περιοδεία φέρει τον τίτλο «Little Miss Drama Tour» και περιλαμβάνει τριάντα σταθμούς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

