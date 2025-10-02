Με τη βοήθεια της Cardi B, η Janet Jackson γράφει ιστορία

Η Janet Jackson γίνεται η τρίτη γυναίκα στην ιστορία, μετά τη Cher και τη Madonna, που καταφέρνει να εμφανιστεί με νέο υλικό στο Hot 100 σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες

Υπάρχουν καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα όρια της εποχής τους και μετατρέπονται σε ζωντανούς θρύλους. Η Janet Jackson, με καριέρα που εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, απέδειξε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική της δύναμη. Η συνεργασία της με την Cardi B στο τραγούδι «Principal» της χάρισε την πρώτη της είσοδο στο Billboard Hot 100 των 2020s, φτάνοντας στο Νο. 92 του chart με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου. Η Janet Jackson γίνεται η τρίτη γυναίκα στην ιστορία, μετά τη Cher και τη Madonna, που καταφέρνει να εμφανιστεί με νέο υλικό στο Hot 100 σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες.

Η συνεργασία με την Cardi B

Το «Principal» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Cardi B, «Am I the Drama?», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200. Το τραγούδι στηρίζεται σε sample από το εμβληματικό «The Pleasure Principle» της Janet Jackson, single από το άλμπουμ «Control» (1986), που είχε φτάσει στο Νο. 14 τον Αύγουστο του 1987. Το κομμάτι αυτό είχε μείνει στην ιστορία χάρη στο video clip και τη χορογραφία του, που μάλιστα κέρδισε το MTV Video Music Award για καλύτερη χορογραφία το 1988.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «Principal» συγκέντρωσε 4,9 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1.000 ψηφιακές πωλήσεις και 725.000 ραδιοφωνικές ακροάσεις την εβδομάδα 19–25 Σεπτεμβρίου, εξασφαλίζοντας την είσοδό του στο chart.

Από το «Young Love» μέχρι το σήμερα

Η καριέρα της Janet Jackson στο Hot 100 ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1982 με το «Young Love», που έφτασε μέχρι το Νο. 64 τον επόμενο μήνα. Τα δύο πρώτα της άλμπουμ, «Janet Jackson» (1982) και «Dream Street» (1984), είχαν μέτρια αποτελέσματα. Όμως το «Control» (1986) την καθιέρωσε. Το album εκτοξεύτηκε στην κορυφή του Billboard 200 και χάρισε στην τραγουδήστρια έξι επιτυχίες στο Top 20, ανάμεσά τους και το πρώτο της Νο. 1, «When I Think of You».

Συνολικά, η Jackson έχει 42 τραγούδια στο Hot 100.

Η κατανομή τους ανά δεκαετία:

1980s: 10

1990s: 19

2000s: 10

2010s: 2

2020s: 1

Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της πριν από το «Principal» ήταν το 2018, με το «Made for Now» σε συνεργασία με τον Daddy Yankee.

Μια θέση δίπλα σε θρύλους

Με την είσοδο αυτή, η Janet Jackson στέκεται πλάι στη Cher και τη Madonna, οι οποίες έχουν επίσης καταφέρει να έχουν σε πέντε δεκαετίες νέα τραγούδια στο Hot 100. Η Cher έχει μάλιστα εξαπλωθεί σε έξι δεκαετίες, από τα 1960s μέχρι και τα 2020s, ενώ η Madonna μοιράζεται με την Jackson την πορεία από τα 1980s έως σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Brenda Lee έχει εμφανιστεί στο Hot 100 σε πέντε δεκαετίες, όμως κυρίως λόγω της επαναλαμβανόμενης εορταστικής επιτυχίας «Rockin’ Around the Christmas Tree» (1960), η οποία επανεισέρχεται κάθε χρόνο στα charts μετά το 2014.

Η αέναη λάμψη της Janet Jackson

Η πορεία της Janet Jackson είναι η απόδειξη ότι το ταλέντο, η καινοτομία και η μουσική κληρονομιά δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Με το «Principal», στο πλευρό της Cardi B, όχι μόνο μπαίνει σε μια ελίτ λέσχη καλλιτεχνών που διέσχισαν τις δεκαετίες με αδιάκοπες επιτυχίες, αλλά και ανανεώνει τη σύνδεσή της με τις νεότερες γενιές.

Σε έναν μουσικό κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, η Janet Jackson συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ιστορία της ποπ γράφεται ξανά και ξανά, και εκείνη θα έχει πάντα μια θέση στην κορυφή.

