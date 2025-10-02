My Only Angel: Οι Aerosmith και ο YUNGBLUD στην κορυφή των rock charts

Η εμβληματική μπάντα, οι Aerosmith, επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια με συνεργασία-έκπληξη και κατακτά την πρώτη θέση στο Hot Hard Rock Songs

Η ιστορία της rock μουσικής γράφεται συχνά μέσα από απροσδόκητες συναντήσεις. Αυτή τη φορά, η συνάντηση των θρυλικών Aerosmith με τον εκρηκτικό YUNGBLUD χάρισε ένα νέο κεφάλαιο που ήδη σπάει ρεκόρ. Το τραγούδι «My Only Angel», το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο κοινό τους EP, κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού chart «Hot Hard Rock Songs» του Billboard, επιτυγχάνοντας το Νο. 1 στην έκδοση της 4ης Οκτωβρίου.

Για τους Aerosmith, αυτή είναι η πρώτη τους κορυφή στο συγκεκριμένο chart από την ίδρυσή του το 2020. Παράλληλα, το «My Only Angel» αποτελεί και την πρώτη τους είσοδο στο «Mainstream Rock Airplay» από το 2012, όταν είχαν κυκλοφορήσει το τραγούδι «Lover Alot». Η μπάντα, με τον Steven Tyler και τον Joe Perry να ηγούνται, έχει στο ενεργητικό της εννέα Νο. 1 επιτυχίες στο ραδιόφωνο και συνολικά 24 κομμάτια που έφτασαν στο top 10, από το 1981 μέχρι σήμερα. Η σχέση τους με τον τίτλο «Angel» φαίνεται διαχρονική: το «Angel» του 1988 είχε φτάσει στο Νο. 2, ενώ το «Angel’s Eye» του 2000 είχε αγγίξει το Νο. 4. Το «My Only Angel» έρχεται να συνεχίσει αυτήν την παράδοση με νέο δυναμισμό.

Η εκτόξευση στα νούμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το τραγούδι σημείωσε 2 εκατομμύρια επίσημα streams, 1,4 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις και 5.000 πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα στην εβδομάδα 19-25 Σεπτεμβρίου. Αυτή η εκρηκτική πορεία εξασφάλισε την εντυπωσιακή είσοδο στο Νο. 1. Παράλληλα, το κομμάτι έκανε ντεμπούτο στο Νο. 20 του «Hot Rock Songs» και στο Νο. 23 του «Hot Rock & Alternative Songs», επιβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη ευρεία απήχηση πέρα από τα στενά όρια του hard rock κοινού.

Το «My Only Angel» αποτελεί τον προπομπό του κοινού EP «One More Time», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα πέντε τραγούδια του EP ξεχωρίζει το «Back in the Saddle (2025 Mix)», μια νέα εκδοχή του κλασικού κομματιού των Aerosmith που το 1977 είχε φτάσει στο Νο. 38 του Billboard Hot 100. Πρόκειται για την πρώτη καινούργια δουλειά της μπάντας μετά το άλμπουμ «Music From Another Dimension!» του 2012.

Η σκηνική σύμπραξη

Η συνεργασία των Aerosmith με τον YUNGBLUD δεν περιορίστηκε στο στούντιο. Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Steven Tyler, ο Joe Perry και ο YUNGBLUD μοιράστηκαν τη σκηνή στα MTV Video Music Awards, σε μια συγκινητική εμφάνιση-αφιέρωμα στον αείμνηστο Ozzy Osbourne. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 5 Ιουλίου, είχαν παίξει ξανά μαζί στη γενέτειρα του Ozzy Osbourne, το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, στο αποχαιρετιστήριο live του θρυλικού frontman.

Η άνοδος του «My Only Angel» στην κορυφή δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι η απόδειξη ότι οι Aerosmith παραμένουν ζωντανοί, δημιουργικοί και έτοιμοι να συνομιλήσουν με μια νέα γενιά ακροατών. Η συνεργασία με τον YUNGBLUD γεφυρώνει δεκαετίες rock ιστορίας με τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, δημιουργώντας έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα νοσταλγικός και ανανεωτικός.

