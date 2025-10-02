ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου

Μετά την μεγάλη προσέλευση του κοινού (10 χιλιάδες θεατές) στον συγκλονιστικό μονόλογο Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου τον περασμένο θεατρικό χειμώνα, η παράσταση επαναλαμβάνεται για 2η χρονιά, στο θέατρο Μικρό Χορν, από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Πρωταγωνιστεί η Μαρία Σολωμού. Σκηνοθετεί η Φρόσω Λύτρα.

Ένας μονόλογος-ειρωνικός σχολιασμός των πνιγηρών κλισέ της ζωής μας, των ανυπόφορων συμβάσεων που υπονομεύουν την ελευθερία μας, των καταπιεστικών «πρέπει» και των ξεπερασμένων «δήθεν»! Γέλιο, γάργαρο και πικρό από μία αναπάντεχη και ξεχωριστή γυναίκα όπως αυτή της διπλανής πόρτας.

Τρεις γυναίκες συνεργάζονται και παρουσιάζουν, μέσα σε 90 λεπτά, τη σύγχρονη, δική τους Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α., αυτή που ανήκει στο 2025!

Η ΙΣΤΟΡΙΑ:

Μία γυναίκα 37 ετών, μας ταξιδεύει -πάνω από το ανταριασμένο αρχιπέλαγος της Αθήνας- προς τη δική της Ιθάκη, με μια και μοναδική σωσίβια λέμβο: το καυστικό και ειρωνικό χιούμορ της!

Ανοίγει την πόρτα του μπάνιου της στο κοινό και μοιράζεται μαζί του, μία απίστευτη εμπειρία ενσυναίσθησης και διαφυγής από την αμείλικτη καθημερινότητα.

Στη λευκή μπουγάδα της απλώνει και τα άπλυτα της ανθρώπινης φυλής, τα πιάνει με μανταλάκια και περιμένει να στεγνώσουν για να τα μαζέψουμε όλοι μαζί.

Όπως μας εκμυστηρεύεται η ίδια: «…Ο καφές μου αυτοκτονεί κάθε μέρα στο γκάζι. Πρήζεται και φουσκώνει σαν εξάνθημα μέσα στο μπρίκι μου και η κάθε του φουσκάλα σκάει σαν όνειρο. Και φοβάμαι μήπως χυθεί και δεν προλάβω να τον κατεβάσω από τη φωτιά. Και συντομεύω τα όνειρα μου για να προλάβω. Να μην χυθούν. Θα’ ναι κρίμα να καώ από όνειρο…»

Η Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. γράφτηκε το 2009 κατόπιν παραγγελίας του Εθνικού Θεάτρου.

Το έργο είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών.

Πρωταγωνιστεί: Μαρία Σολωμού

Ταυτότητα Παράστασης

Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.

Συγγραφέας: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία: Φρόσω Λύτρα

Σκηνική Σύνθεση: Στέλιος Γαβαλάς, Βασίλης Πέρρος

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Πρωτότυπη Μουσική : (DNA) Μιχάλης Νιβολιανίτης, Αλέξανδρος Χρηστάρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαίρη Ανδρέου

Φωτογραφίες αφίσας : Αχιλλέας Χαρίτος

Φωτογραφίες & trailer παράστασης: Ελένη Κατρακαλίδου

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού

και επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού [email protected],

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή : Αθηναϊκά Θέατρα

Διάρκεια παράστασης : 90’

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Δευτέρα και Τρίτη: 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP (1η σειρά) όλες τις ημέρες: 25 Ευρώ

Α’ Ζώνη: 20 Ευρώ

Β’ Ζώνη : 18 Ευρώ

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας : 16 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), Αμέα (χωρίς κινητικά προβλήματα) : 16 Ευρώ

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mikro-horn/m-a-i-r-o-y-l-a/

Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

211 1000 365 Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ.305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a–th.gr

Θέατρο Μικρό Χόρν,

Αμερικής 10, Aθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365