Mad VMA 2026: Τα τραγούδια που έντυσαν τις ταινίες της χρονιάς στο «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΚΟΜΕΔ»

Η αντίστροφη μέτρηση για τις 17 Ιουνίου έχει ξεκινήσει και το Κλειστό του Tae Kwon Do ετοιμάζεται να γίνει το επίκεντρο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, η οποία στηρίζει σταθερά τη δημιουργική εξέλιξη της τέχνης, η προσοχή στρέφεται σε μια κατηγορία που ενώνει δύο κόσμους, αυτόν της μουσικής και του κινηματογράφου: το βραβείο για το «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ».

Ένα κινηματογραφικό soundtrack δεν είναι απλώς μουσική υπόκρουση, είναι η ψυχή της ιστορίας, το στοιχείο που δίνει συναισθηματικό βάθος στην εικόνα και μετατρέπει μια σκηνή σε αξέχαστη εμπειρία. Στην εποχή της απόλυτης σύζευξης των τεχνών, το να δημιουργήσεις ένα κομμάτι που καταφέρνει να «ντύσει» την κινηματογραφική αφήγηση και παράλληλα να ξεχωρίσει ως αυτόνομη επιτυχία στα charts, αποτελεί ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό επίτευγμα. Ποιοι καλλιτέχνες και δημιουργοί κατάφεραν να «ακούσουν» τις εικόνες, να αποτυπώσουν την ατμόσφαιρα του σινεμά σε νότες και να παραδώσουν το πιο εμβληματικό OST της χρονιάς; Η στιγμή της κρίσης πλησιάζει και οι υποψήφιοι για το «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST» είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν την κορυφή στη μεγάλη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Καποδίστριας

Η ταινία «Καποδίστριας», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδή, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ελληνικές παραγωγές των τελευταίων ετών, αποσπώντας τεράστια αποδοχή και σημειώνοντας εισιτήρια που την κατέταξαν στο Top 10 των πιο επιτυχημένων ελληνικών ταινιών όλων των εποχών. Η ταινία παρουσιάζει με δραματική ένταση τη ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, εστιάζοντας στην ηρωική προσωπικότητά του και τη θυσία του για την πατρίδα, με τον Αντώνη Μυριαγκό να ενσαρκώνει τον ρόλο με ιδιαίτερη αφοσίωση.

Το soundtrack της ταινίας, υπογεγραμμένο από τον καταξιωμένο Μίνω Μάτσα, λειτουργεί ως η «ψυχή» της αφήγησης, δημιουργώντας έναν ηχητικό κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στο επικό και το βαθιά λυρικό στοιχείο. Μέσα από 12 κομμάτια, όπως το συγκινητικό «ROXANDRA» και το δραματικό «KAPODISTRIAS VS METTERNICH», ο συνθέτης καταφέρνει να αποτυπώσει την ατμόσφαιρα της εποχής και την εσωτερική αγωνία του ήρωα, προσφέροντας στο κοινό μια μουσική εμπειρία που ξεπερνά το πλαίσιο του κινηματογράφου και αποτελεί υποψήφιο «σταθμό» για τα βραβεία μουσικής της χρονιάς.

Εκεί που όλα γίνονται

Το τραγούδι «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», σε μουσική του Μίκε Μπίλη και ερμηνεία από το σχήμα «Εκεί Που Όλα Γίνονται» με τον ίδιο τον συνθέτη, αποτελεί μια ανατρεπτική και άκρως δημιουργική προσέγγιση της παραδοσιακής εορταστικής μουσικής. Οι δημιουργοί επέλεξαν να μπολιάσουν τη γνωστή σε όλους μελωδία με σύγχρονα ηχοχρώματα και μια αισθητική που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, προσφέροντας μια φρέσκια οπτική που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού και έγινε ιδιαίτερα αγαπητή κατά την περίοδο των εορτών.

Η σύμπραξη του Μίκε Μπίλη με την ομάδα «Εκεί Που Όλα Γίνονται» ανέδειξε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, όπου η παράδοση συναντά τον πειραματισμό και την αυθεντική έκφραση. Με μια παραγωγή που δίνει έμφαση στην ατμόσφαιρα και την ερμηνευτική καθαρότητα, το κομμάτι κατάφερε να ξεχωρίσει για τη δυναμική του, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο κλασικά μουσικά θέματα μπορούν να αποκτήσουν μια νέα, σύγχρονη ζωή όταν προσεγγίζονται με φαντασία και σεβασμό στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Σπασμένη Φλέβα

Η ταινία «Σπασμένη Φλέβα» αποτελεί μια αιχμηρή καταγραφή της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας, κερδίζοντας το κοινό με την ωμή αλήθεια της και την έντονη ατμόσφαιρα που αποπνέει. Μέσα από τη σκηνοθετική της ματιά, το φιλμ εξερευνά σκοτεινά μονοπάτια της καθημερινότητας και την υπαρξιακή πάλη των ηρώων της, αναδεικνύοντας το σκληρό πρόσωπο της πόλης μέσα από μια εικόνα που δεν φοβάται να έρθει σε ρήξη με το κατεστημένο.

Το ομώνυμο κομμάτι, που υπογράφει μουσικά ο Μπάμπης Παπαδόπουλος με τη συμμετοχή του LEX και των Kepler is Free, λειτουργεί ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ταινίας, ενισχύοντας τη δραματικότητα των σκηνών. Συνδυάζοντας τον εναλλακτικό, ορχηστρικό ήχο με την αιχμηρή hip-hop αισθητική, το soundtrack καταφέρνει να μετατρέψει την κινηματογραφική εμπειρία σε ένα βαθιά συναισθηματικό και κοινωνικό σχόλιο, που συνοδεύει τον θεατή πολύ μετά την ολοκλήρωση της προβολής.

Εμείς

Η ταινία «Εμείς» αποτελεί ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την πορεία και την κοσμοθεωρία του Bloody Hawk, προσφέροντας μια σπάνια και ειλικρινή ματιά πίσω από τη λάμψη της ραπ σκηνής. Μέσα από τον φακό του Νίκου Παλαμάρη, το φιλμ καταγράφει την εξέλιξη ενός καλλιτέχνη που κατάφερε να γίνει η φωνή μιας ολόκληρης γενιάς, αναδεικνύοντας τη σύνδεση μεταξύ του δημιουργού και της κοινότητάς του, καθώς και τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη διαδρομή από την αφάνεια στην κορυφή.

Το soundtrack της ταινίας, το οποίο αποτελεί την ψυχή της παραγωγής, «ντύνει» ιδανικά τις εικόνες με την ατμόσφαιρα των στίχων του Bloody Hawk, δημιουργώντας έναν ηχητικό χάρτη γεμάτο παλμό και συναίσθημα. Η συνεργασία του Νίκου Παλαμάρη με τον καλλιτέχνη αναδεικνύει την οργανική σχέση μεταξύ εικόνας και μουσικής, κάνοντας το κομμάτι αυτό όχι απλώς ένα συνοδευτικό στοιχείο, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα που ενισχύει τον κοινωνικό και προσωπικό αντίκτυπο της ιστορίας, καθιστώντας την ταινία ένα από τα πιο συζητημένα projects της χρονιάς.

Τελευταία κλήση

Η ταινία «Τελευταία Κλήση» αποτελεί μια έντονη και ψυχολογική κινηματογραφική εμπειρία, που εστιάζει στην οριακή κατάσταση της επικοινωνίας και της απομόνωσης στον σύγχρονο κόσμο. Μέσα από μια ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, το φιλμ καταφέρνει να μεταφέρει τον θεατή στον κλειστοφοβικό κόσμο του πρωταγωνιστή, χρησιμοποιώντας την αγωνία και τον χρόνο ως βασικά εργαλεία για να χτίσει μια ιστορία που αναζητά την αλήθεια μέσα σε ένα καταιγισμό από ανθρώπινες συγκρούσεις.

Το soundtrack της ταινίας, που φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου Coti K, λειτουργεί ως ο συναισθηματικός οδηγός του φιλμ, προσδίδοντας βάθος στην εικόνα με τον χαρακτηριστικό, πειραματικό και υποβλητικό του ήχο. Οι συνθέσεις του Coti K «ντύνουν» τις δραματικές στιγμές της ταινίας με ηλεκτρονικά ηχοτοπία που υπογραμμίζουν την εσωτερική αγωνία και τη μοναξιά, δημιουργώντας μια ηχητική εμπειρία που καθιστά το φιλμ ακόμα πιο καθηλωτικό και το soundtrack ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά projects της χρονιάς.

Our wildest days

Η ταινία «Our Wildest Days» αποτελεί μια τρυφερή και νοσταλγική κινηματογραφική αναδρομή στις ανέμελες στιγμές της νιότης, εξερευνώντας τις σχέσεις, τα όνειρα και τις ανατροπές που καθορίζουν τη διαδρομή των ηρώων της. Με μια σκηνοθετική ματιά που δίνει έμφαση στο συναίσθημα και την αισθητική των «άγριων» και όμορφων χρόνων, το φιλμ καταφέρνει να ταξιδέψει τον θεατή, προσφέροντας μια αυθεντική απεικόνιση της ζωής και της αναζήτησης της ευτυχίας σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Το soundtrack της ταινίας, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Κωστή Μαραβέγια, αποτελεί το ιδανικό μουσικό «χαλί» που απογειώνει την ατμόσφαιρα της ταινίας με τον χαρακτηριστικό, πληθωρικό και αισιόδοξο ήχο του δημιουργού. Συνδυάζοντας μελωδίες που ξεχειλίζουν από φως και ρυθμό, ο Μαραβέγιας «ντύνει» τις πιο έντονες στιγμές του φιλμ, μετατρέποντας το soundtrack σε μια αυτόνομη ηχητική εμπειρία που αναδεικνύει το πνεύμα της ταινίας και υπόσχεται να παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη των θεατών ως μια από τις πιο φωτεινές μουσικές καταθέσεις της χρονιάς.

Φίλοι για πάντα

Η ταινία «Φίλοι για Πάντα» αποτελεί μια συγκινητική κωμωδία-δράμα που εξερευνά τη διαχρονική δύναμη της φιλίας μέσα από τις ανατροπές της ζωής και τις δοκιμασίες του χρόνου. Η πλοκή ακολουθεί μια παρέα παιδικών φίλων που, ενώ έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους στην ενήλικη ζωή τους, έρχονται αντιμέτωποι με μια απρόσμενη κατάσταση που τους αναγκάζει να επανασυνδεθούν. Καθώς ξεδιπλώνονται οι αναμνήσεις και οι κοινές εμπειρίες του παρελθόντος, οι ήρωες ανακαλύπτουν ότι οι πραγματικοί δεσμοί αντέχουν σε κάθε απόσταση και δυσκολία, καταλήγοντας σε μια λυτρωτική επανένωση.

Το soundtrack της ταινίας, το οποίο πλαισιώνεται από το εμβληματικό κομμάτι «Για Πάντα» των Stavento και της Ήβης Αδάμου σε μουσική του Γεωργίου Σουμελίδη, δίνει τον ρυθμό στην όλη αφήγηση. Οι δυναμικές μελωδίες του Σουμελίδη σε συνδυασμό με την εκρηκτική χημεία των Stavento και της Ήβης Αδάμου, «ντύνουν» τις πιο καθοριστικές στιγμές της ταινίας, προσφέροντας μια αίσθηση αισιοδοξίας και συναισθηματικής πληρότητας. Το τραγούδι λειτουργεί ως το συνδετικό νήμα της πλοκής, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η αγάπη και η φιλία είναι οι μόνες σταθερές αξίες που ορίζουν τη διαδρομή μας «για πάντα».

Kyuka: Before Summer’s End

Η ταινία «Yuka: Before Summer’s End», σε σκηνοθεσία του Κωστή Χαραμουτάνη, αποτελεί μια ατμοσφαιρική και μελαγχολική ιστορία ενηλικίωσης που εξελίσσεται στα ελληνικά νησιά λίγο πριν το καλοκαίρι αποχαιρετήσει οριστικά την παρέα των πρωταγωνιστών. Η πλοκή εστιάζει στην Yuka, μια νεαρή κοπέλα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανέμελες διακοπές και τις επερχόμενες ευθύνες της ενήλικης ζωής, καθώς μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα ανατρέπουν τα σχέδια του καλοκαιριού της, αναγκάζοντάς την να επαναξιολογήσει τις σχέσεις της και τον ίδιο της τον εαυτό.

Το soundtrack της ταινίας, που υπογράφεται από τον ίδιο τον Κωστή Χαραμουτάνη, λειτουργεί ως ο ακουστικός καθρέφτης της εσωτερικής διαδρομής της ηρωίδας. Με έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στο ambient, το lo-fi και τις νοσταλγικές μελωδίες, η μουσική «ντύνει» ιδανικά τα ηλιοβασιλέματα και τις στιγμές μοναξιάς της Yuka, προσφέροντας μια απόλυτα οργανική εμπειρία που καθιστά το φιλμ ένα από τα πιο ιδιαίτερα καλλιτεχνικά εγχειρήματα της χρονιάς.

Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ

Η ταινία «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» αποτελεί μια φρέσκια και ανατρεπτική κωμωδία χαρακτήρων που παρακολουθεί την καθημερινότητα μιας νεαρής κοπέλας, της Πάττυ, η οποία προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της μέσα σε μια πόλη που επιμένει να της βάζει «ταμπέλες». Η πλοκή ξεδιπλώνεται γύρω από τις κωμικοτραγικές προσπάθειες της ηρωίδας να ισορροπήσει ανάμεσα στις κοινωνικές προσδοκίες, τις περίπλοκες φιλικές σχέσεις και την προσωπική της αναζήτηση για το τι πραγματικά σημαίνει να είσαι γυναίκα σήμερα, οδηγώντας σε μια σειρά από αποκαλυπτικές και συγκινητικές στιγμές.

Το soundtrack της ταινίας, με το κομμάτι «Ορίζοντας» να ξεχωρίζει, φέρει την υπογραφή των Σταύρου Μητρόπουλου και Μαριλένας Ορφανού, ενώ η Σίλια Κατραλή δανείζει τη φωνή της σε μια ερμηνεία γεμάτη ευαισθησία και δυναμισμό. Η μουσική επένδυση λειτουργεί ως το συναισθηματικό υπόβαθρο του φιλμ, με τον «Ορίζοντα» να «ντύνει» τις κορυφαίες στιγμές της εσωτερικής μετακίνησης της Πάττυ. Ο συνδυασμός των ηλεκτρονικών και ποπ στοιχείων της σύνθεσης ενισχύει την αισθητική της ταινίας, καθιστώντας το κομμάτι ένα σύγχρονο anthem που συνοδεύει ιδανικά την προσπάθεια της ηρωίδας να ανοίξει τους δικούς της ορίζοντες.

Ο έρωτας γράφεται…

Η ταινία «Ο Έρωτας Γράφεται…» αποτελεί μια σύγχρονη και ρομαντική κομεντί που καταγράφει την αναπάντεχη γνωριμία δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων, οι οποίοι συναντιούνται σε μια εποχή όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται από την ψηφιακή αποστασιοποίηση. Η πλοκή ακολουθεί τις περιπέτειές τους καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν τις παρεξηγήσεις και τα συναισθήματα που αναπτύσσονται ανάμεσά τους, προσπαθώντας να καταλάβουν αν ο έρωτας είναι μια αυθόρμητη στιγμή ή ένα σενάριο που γράφουμε μόνοι μας. Μέσα από χιουμοριστικές καταστάσεις και στιγμές αληθινής τρυφερότητας, η ταινία εξερευνά τη δυσκολία, αλλά και τη μαγεία της πραγματικής επαφής.

Το ομώνυμο τραγούδι, σε μουσική του Κωνσταντίνου Κωτούλα, αποτελεί την καρδιά του soundtrack και απογειώνεται μέσα από την ανεπανάληπτη χημεία της Έλενας Παπαρίζου και του Πάνου Μουζουράκη. Οι δύο καλλιτέχνες «ντύνουν» με τις φωνές τους τις πιο καθοριστικές σκηνές της ταινίας, προσφέροντας ένα κομμάτι που συνδυάζει τον δυναμισμό με τον λυρισμό. Η μελωδία του Κωτούλα λειτουργεί ως το συναισθηματικό νήμα της ιστορίας, υπογραμμίζοντας την ιδέα ότι ο έρωτας παραμένει η μοναδική «ιστορία» που αξίζει να γράφεται ξανά και ξανά, καθιστώντας το τραγούδι το απόλυτο μουσικό σημείο αναφοράς της φετινής χρονιάς.

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.