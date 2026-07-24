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Μουσικά Νέα 24.07.2026

Οι Oasis εκθρονίζουν τους Beatles στα επίσημα charts όλων των εποχών

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Το θρυλικό άλμπουμ των Oasis προσπέρασε τους Beatles στη λίστα με τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών στη Βρετανία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ των Oasis «(What's the Story) Morning Glory?» ξεπέρασε τους Beatles στα επίσημα charts.
  • Το άλμπουμ των Oasis βρίσκεται πλέον στην πρώτη τριάδα των μεγαλύτερων εμπορικών επιτυχιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Οι Queen παραμένουν στην πρώτη θέση, ακολουθούμενοι από τους Abba, ενώ η Adele είναι τέταρτη.
  • Το άλμπουμ των Oasis, παρά τις αρχικά ανάμεικτες κριτικές, έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το εμβληματικό δεύτερο άλμπουμ των Oasis, «(What’s the Story) Morning Glory?», συνεχίζει να γράφει ιστορία στη βρετανική μουσική σκηνή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Official Charts Company που δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από την ίδρυση του βρετανικού chart άλμπουμ, το θρυλικό δισκογραφικό έργο των αδελφών Gallagher κατάφερε να προσπεράσει επίσημα το ιστορικό αριστούργημα των Beatles, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», καταλαμβάνοντας μια θέση στην πρώτη τριάδα των μεγαλύτερων εμπορικών επιτυχιών όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φωτογραφία του συγκροτήματος Oasis από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram.
https://www.instagram.com/oasis/

Το άλμπουμ που καθόρισε τη britpop σκηνή το 1995 και φιλοξενεί διαχρονικά ύμνους όπως τα «Wonderwall» και «Don’t Look Back in Anger» μετρά πλέον 6,2 εκατομμύρια μονάδες σε πωλήσεις και streams. Η τεράστια αυτή άνοδος ενισχύθηκε περαιτέρω από την ανανεωμένη παγκόσμια προσοχή που κέρδισε το συγκρότημα χάρη στην πολυαναμενόμενη επανένωσή τους, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο κομμάτια που συνεχίζουν να συγκινούν γενιές ολόκληρες.

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Η κορυφή του βρετανικού chart και οι ανατροπές στην All-Time λίστα

Η επίσημη λίστα με τα δημοφιλέστερα άλμπουμ όλων των εποχών στη Βρετανία επιφυλάσσει σημαντικές εκπλήξεις και αλλαγές κορυφής. Στην πρώτη θέση παραμένει σταθερά η συλλογή «Greatest Hits» των Queen, η οποία μάλιστα έχει ξεπεράσει το φράγμα των επτά εκατομμυρίων μονάδων, ακολουθούμενη από το «Gold» των Abba στη δεύτερη θέση. Στην τέταρτη θέση συναντάμε πλέον την Adele με το επιτυχημένο «21», ενώ το «Sgt. Pepper’s» των Beatles υποχώρησε στην πέμπτη θέση. Την ίδια στιγμή, διαχρονικά αριστουργήματα όπως το «Rumours» των Fleetwood Mac και το «Legend» του Bob Marley έχουν εδραιωθεί στην elite δεκάδα.

Φωτογραφία του συγκροτήματος Oasis από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram.
https://www.instagram.com/oasis/

Η διαδρομή ενός θρύλου που άντεξε στον χρόνο

Παραδόξως, όταν κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1995, το «(What’s the Story) Morning Glory?» είχε αντιμετωπιστεί με ανάμεικτες κριτικές από τον βρετανικό Τύπο. Ωστόσο, η πορεία του διέψευσε κάθε επιφύλαξη, κατακτώντας βραβεία στα Brit Awards και μετατρεπόμενο σε αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας. Από τις αυθόρμητες ερμηνείες του «Don’t Look Back in Anger» στις πιο δύσκολες στιγμές του Μάντσεστερ μέχρι τις σύγχρονες στιγμές μαζικής ενότητας, το άλμπουμ παραμένει ένα διαχρονικό πολιτιστικό φαινόμενο, με τον Noel Gallagher να συνδέεται μοναδικά με την κληρονομιά της βρετανικής μουσικής.

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Oasis wonderwall
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