Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Τα looks που ξεχώρισαν στο street style

Από το τολμηρό layering μέχρι το fisherman aesthetic και την επιστροφή των 70’s, οι τάσεις του street style στο Παρίσι διαμορφώνουν τη μόδα του 2025

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, κείνοντας μια μακροσκελή σεζόν από fashion shows. Οι fashionistas από κάθε γωνιά της γης ετοίμασαν τις βαλίτσες τους από το Μιλάνο και πέταξαν μέχρι την πρωτεύουσα της μόδας για να παρακολουθήσουν σε παραγματικό χρόνο μερικά από τα πιο εμβληματικά catwalks της φετινής σεζόν. Δεν είναι μόνο η αγωνία για τα νέα trends που θα γεννηθούν στις πασαρέλες, είναι και η προσμονή για τα πολυαναμενόμενα ντεπόυτα των νέων καλλιτεχνικών διευθυντών στους πιο εμβληματικούς οίκους μόδας.

Επομένως, μιας και μιλάμε για την πιο φαντασμαγορική στιγμή του fashion month, οι καλεσμένοι θα πρέπει να είναι πιο εντυπωσιακοί από ποτέ. Τα it-girls και οι fashion insiders ξεχύθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, υιοθετώντας και εμπλουτίζοντας τις μεγαλύτερες τάσεις του street style για το φετινό φθινόπωρο. Oversized πλεκτά με layers από ζώνες στη μέση, μεταλλικές λεπτομέρειες σε παλτό που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από τη ντουλάπα της Brigitte Bardot, δερμάτινες καμπαρτίνες σε statement χρώματα και, προφανώς, μπόλικο animal print σε αξεσουάρ και ρούχα. Παρακάτω θα βρεις τα looks που ξεχώρισαν.

Ζωώδες ένστικτο

Αν και το animal print μπήκε ξανά στις ζωές μας πριν περίπου δύο χρόνια, με το λεοπάρ να κατακτά κάθε πασαρέλα και κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το βλέπουμε να κρατάει ακόμα γερά, φέρνοντας στην ντουλάπα μας και άλλες εκδοχές, όπως το snakeskin, το cow και το zebra. Στο συγκεκριμένο look, η τάση του cow print έχει ενσωματωθεί σε ένα casual-chic σύνολο μέσα από μια cropped γούνα, συνδυασμένη με straight-leg denim παντελόνι, vinyl μπότες με τακούνι και suede hobo bag.

Στρώσεις πάνω από στρώσεις

Αν για κάποιο λόγο αγαπάμε λίγο παραπάνω τη χειμερινή μόδα, αυτός είναι το layering ή αλλιώς το λεγόμενο «ντύσιμο του κρεμμυδιού», το οποίο, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να έχει γίνει το απόλυτο fashion statement τα τελευταία χρόνια. Το παρακάτω σύνολο θα μπορούσε με μεγάλη ευκολία να βρίσκεται δίπλα στη λέξη «layering» στο λεξικό. Κάτω από loose, κυπαρισσί πουλόβερ κρύβεται ένα, μάλλον, μίνι φόρεμα με λευκές μεγάλες παγιέτες που ιριδίζουν στο φως. Από κάτω υπάρχει μια σκούρα καφέ, σχεδόν balloon φούστα με διακριτικές πιέτες και το game-changer κομμάτι δεν είναι άλλο από την oversized ζώνη που δημιουργεί την ιδανική σιλουέτα για το σύνολο.

Η Sailor Moon στο Παρίσι

Το 2025, μια τάση που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τη Gen Z, και όχι μόνο, ήταν το fisherman aesthetic, δηλαδή ο τρόπος ντυσίματος και το στιλ των ψαράδων. Boat shoes, μαρινιέρες, μπλούζες με τον χαρακτηριστικό γιακά που θυμίζει τη στολή των ναυτικών, ακόμα και τα ρεβέρ των jeans που γύριζαν προς τα πάνω, μιμούμενα το γύρισμα που έκαναν οι ίδιοι οι ψαράδες για να μη βρέχονται τα πατζάκια τους.

Παρακάτω βλέπουμε αυτή την αισθητική ενσωματωμένη με έναν πιο fashion-forward τρόπο. Ένα denim φόρεμα με ραφές και γιακά που παραπέμπουν στην κλασική ναυτική στολή αποτυπώνει την έμπνευση πίσω από τη δημιουργία. Οι δερμάτινες flat high-knee μπότες προσθέτουν μια σύγχρονη και ενδιαφέρουσα πνοή στην όλη εικόνα.

Retro vibes

Η εποχή των 70’s έχει κάνει δυναμική επιστροφή στις πασαρέλες και το street style. Με τις Brigitte Bardot και Jane Birkin να δίνουν τον ρυθμό, η γκαρνταρόμπα του 2025 φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν. Παρακάτω βλέπουμε ένα φόρεμα με ξεκάθαρες επιρροές από τα 70’s, που δεν χρειάζεται τίποτα περιττό για να ξεχωρίσει. Παίζει με τις αποχρώσεις του καμμένου πορτοκαλί, του χρυσού και του καφέ. Ο υπερυψωμένος γιακάς με τη χρυσή καρφίτσα και οι γούνινες λεπτομέρειες στις τσέπες χαρίζουν στο κομμάτι έντονη προσωπικότητα.

Δερμάτινη καμπαρτίνα

Το γεγονός ότι η ίδια η καθημερινότητα μοιάζει να είναι βγαλμένη από σκηνή του Matrix αποτυπώνεται και στη μόδα. Οι maxi δερμάτινες καμπαρντίνες έχουν βρει τη θέση τους τόσο στις ανδρικές όσο και στις γυναικείες ντουλάπες, χαρίζοντας σε κάθε σύνολο μια πιο προσεγμένη και ακριβή αισθητική. Σε αυτό το look, η καμπαρντίνα προσαρμόζεται σε ένα total black outfit με ζιβάγκο πουλόβερ, tailored παντελόνι και loafers με αιχμηρή μύτη.

