Τι θα γινόταν αν ο Robbie Williams ήταν Έλληνας – 5 σκηνικά που θα βλέπαμε μόνο στην Ελλάδα

Με αφορμή τη μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα, φανταζόμαστε πώς θα ήταν ο Robbie Williams αν είχε μεγαλώσει με φραπέ, μπουζούκι και... ελληνίδα μάνα

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, το Καλλιμάρμαρο σείεται μιας και ο Robbie Williams έρχεται στην Αθήνα για μια ξεχωριστή συναυλία.

Ωστόσο, τι θα γινόταν αν ο Robbie δεν ήταν απλώς ένας διεθνής σταρ, αλλά… Έλληνας;

Παρακάτω, με χιούμορ και λίγο «αλατοπίπερο», φαντάζομαι πώς θα ήταν αν ο Robbie Williams μεγάλωνε παρέα με τη φασολάδα, το τζατζίκι και το μεσημεριανό με τη γιαγιά, αντί για fish & chips.

«Άγγελοι» στο μπουζούκι (και όχι μόνο)

Φαντάσου τον Robbie να μπαίνει στην ταβέρνα, να πιάνει μπουζούκι, και να ξεκινάει το «Angels». Οι πρώτες νότες ακούγονται στο ρεφρέν: «And through it all, she offers me protection…». Και αμέσως τη σκυτάλη παίρνουν τρεις ηλικιωμένες που πιάνουν τρίχες, μια νεαρή με φανέλα του Παναθηναϊκού στους πελάτες της ταβέρνας που λέει «Τι έχεις ρε Robby;» και ο κόσμος χορεύει ζεϊμπέκικο στα μεσάνυχτα.

Το «Rock DJ» στο πανηγύρι

Ώρα για πανηγύρι. Ο Robbie εμφανίζεται με φουστανέλα (ή όχι, δίνουμε creative license), ξεκινά το «Rock DJ» και ενώ η φωνή του ακούγεται, ένας πατέρας πιάνει κορνάκι, η θείτσα φωνάζει «Περισσότερο ρε Robbi!», και η γιαγιά σειρά να τραγουδήσει τη δεύτερη φράση μελαγχολικά, κρατώντας μια πέτσα χοιρινή στην πιατέλα.

Συνέντευξη στον Πρετεντέρη το ’99

Φαντάσου τον Robbie Williams στην τηλεόραση του ’99, κάθεται σε πολυθρόνα μπροστά στον Γ.Πρετεντέρη, υπό τα φώτα του studio. Ο παρουσιαστής: «Robbie, είσαι Έλληνας από την Ελλάδα;». Robbie: «Όχι, αλλά έμαθα να αγαπώ τη σουβλακία, η μάνα μου κάνει γιουβέτσι και τα ρεμπέτικα με συγκινούν». Το κοινό τον κοιτάζει με απορία, μετά χειροκροτούν.

Συναυλία στο Καλλιμάρμαρο – sold out στο «χασάπικο»

Είναι 2 Οκτωβρίου, Καλλιμάρμαρο. Οι πόρτες ανοίγουν 19:00. Ο Robbie εμφανίζεται με λαμπερό σκηνικό, φώτα και παραγωγή που… θυμίζει πανηγύρι deluxe. Παίζει «Feel», «Angels», «Let Me Entertain You», και να οι fans στο πέταλο αναφωνούν «Ρόμπι, ρε Robbi!» και «Σ’ αγαπάμε!» ενώ οι μεγάλοι καβαλούν τα κάγκελα.

Μετά τη συναυλία: σουβλάκια, κουβέντες και ρακές

Μετά το τελευταίο encore, αντί για VIP party, ο Robbie καταλήγει σε ψησταριά γιατί ποτέ δεν θα περάσει αυτή η «ελληνική νύχτα» χωρίς ψήσιμο και κουβέντα. Οι παπαράτσι τον περιμένουν, ο κόσμος τον αγκαλιάζει, και ο Robbie λέει: «Απ’ όπου κι αν κρατάς, κράτα τίμιο τζατζίκι.»

Πραγματικότητα & πληροφορίες

Ο Robbie Williams θα εμφανιστεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από περίπου 60‑74 ευρώ, με VIP και Front Zone να φτάνουν στα 150‑170 ευρώ. Το «Live 2025 Tour» του Robbie περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, όσο και στιγμές από την καριέρα του τόσο με τους Take That, όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.

