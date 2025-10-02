Ο Chris Brown στην κορυφή με την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του

Ο Chris Brown με την την περιοδεία «Breezy Bowl XX» κατέκτησε το No. 1 του Billboard Boxscore για τον Αύγουστο, ξεπερνώντας Coldplay, The Weeknd και Ed Sheeran

Στη μουσική βιομηχανία όπου οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν δύναμη, ο Chris Brown μόλις σημείωσε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της καριέρας του. Με την περιοδεία «Breezy Bowl XX», ο 35χρονος καλλιτέχνης κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του μηνιαίου πίνακα Top Tours του Billboard Boxscore, για τον Αύγουστο του 2025, αφήνοντας πίσω του ονόματα-κολοσσούς όπως οι Coldplay, ο The Weeknd και ο Ed Sheeran.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Billboard Boxscore, οι 14 συναυλίες του Chris Brown τον Αύγουστο απέφεραν έσοδα 96,8 εκατομμυρίων δολαρίων και προσέλκυσαν 590.000 θεατές. Πρόκειται για την πρώτη του φορά στο Νο. 1, καθώς μέχρι πέρυσι είχε φτάσει μόνο στο Νο. 8 με την περιοδεία «The 11:11 Tour».

Διάβασε επίσης: Η περιοδεία που σαρώνει και απειλεί το ρεκόρ της Taylor Swift

Η «Breezy Bowl XX» ανέβασε τον καλλιτέχνη σε γήπεδα μπέιζμπολ, τριπλασιάζοντας τη χωρητικότητα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του. Το αποκορύφωμα ήταν οι δύο συνεχόμενες συναυλίες στο «MetLife Stadium» στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου πούλησε 107.000 εισιτήρια και συγκέντρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις δύο βραδιές (12-13 Αυγούστου). Παρόμοια μεγέθη κατέγραψε και σε πόλεις όπως το Ντιτρόιτ, το Τορόντο και η Ατλάντα.

Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, η «Breezy Bowl XX» είχε φέρει έσοδα 241,4 εκατομμυρίων δολαρίων και πούλησε 1,7 εκατομμύρια εισιτήρια, σημειώνοντας αύξηση 193% σε σχέση με την «The 11:11 Tour» και άνοδο 270% στην προσέλευση. Με ακόμα επτά συναυλίες προγραμματισμένες έως τις 18 Οκτωβρίου στη Μέμφις του Τενεσί, η περιοδεία αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο σε συνολικά έσοδα.

Ο Αύγουστος ήταν μήνας-σταθμός και για άλλους αστέρες. Οι Coldplay συγκέντρωσαν 85,4 εκατομμύρια δολάρια με έξι συναυλίες στο «Wembley Stadium» του Λονδίνου, ενώ ο The Weeknd συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία με την «After Hours Til Dawn Tour», που παραμένει η μεγαλύτερη περιοδεία R&B στην ιστορία. Ο Ed Sheeran, με το τέλος της «Mathematics Tour», κατέγραψε 75 εκατομμύρια δολάρια και 583.000 εισιτήρια, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο συναυλιών που ξεκίνησε το 2022.

Παρά την ισχυρή παρουσία αυτών των ονομάτων, η πρωτιά του Chris Brown έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι μόλις ο δεύτερος καλλιτέχνης R&B που καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφή του Top Tours, μετά τη Beyoncé, η οποία κατέγραψε επτά νίκες από το 2023 έως το 2025 με τις περιοδείες «Renaissance World Tour» και «Cowboy Carter Tour».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Lady Gaga σπάει ρεκόρ με την The Mayhem Ball tour