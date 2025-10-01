Όταν το stalking πάει σύννεφο: Τα 5 ζώδια που χαζεύουν 24/7 το προφίλ του πρώην

Ποια είναι τα ζώδια που δεν ξεπερνούν εύκολα και... μένουν κολλημένα στα προφίλ του παρελθόντος

Αν νομίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουν block & move on, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς, μιας και κάποια ζώδια μπορεί να πατάνε unfollow, αλλά λίγες μέρες μετά βρίσκονται να χαζεύουν κάθε νέο story του πρώην, να ψάχνουν ποιανού είναι το χέρι στη φωτό ή να μπαίνουν στο προφίλ φίλων για extra πληροφορίες.

Το πιο αστείο; Δεν το παραδέχονται ποτέ, ούτε στον εαυτό τους!

Πάμε να δούμε ποια ζώδια κρατάνε το κεφάλαιο πρώην» ανοιχτό… έστω και στα back tabs του Instagram.

Καρκίνος – Το συναισθηματικό stalk

Οι Καρκίνοι λένε πως έκλεισαν το κεφάλαιο, αλλά η καρδούλα τους το ξέρει. Θα σβήσουν συνομιλίες, θα κάνουν unfollow, μπορεί και να σε διαγράψουν από παντού αλλά το Finsta τους ξέρει ακριβώς πού βρίσκεσαι, με ποιον βγαίνεις και τι ποστάρεις. Απλά… δεν το λένε.

Παρθένος – Το αναλυτικό scroll

Δεν το κάνει επειδή σε θέλει πίσω, αλλά για να βρει σημάδια του γιατί δεν λειτούργησε. Αν ανέβασες φωτογραφία με νέο άτομο = σημειώνεται. Αν άρχισες ξανά γυμναστήριο = εντοπίστηκε. Ο Παρθένος θα χαζεύει το προφίλ σου σαν FBI analyst, μετά θα σου πει «δεν με νοιάζει καθόλου». Ναι, καλά.

Ιχθύς – Το ήσυχο refresh

Αν ρωτήσεις έναν Ιχθύ αν ασχολείται με τον/την πρώην, θα σου πει με μάτια-βούρκωμα: «έχω προχωρήσει». Spoiler: δεν έχει. Οι Ιχθύες είναι ρομαντικοί και λίγο δράμα, και δύσκολα αφήνουν πίσω τους το παρελθόν. Το προφίλ σου είναι για εκείνους… μια νοσταλγική επιστροφή.

Σκορπιός – Το μυστικό tap

Ο Σκορπιός ΔΕΝ ξεχνά. Δεν κάνει like, δεν φαίνεται στα views, δεν ανεβάζει κάτι σχετικό. Αλλά έχει δει ό,τι έχεις ανεβάσει. Το κάνει χωρίς να το καταλάβεις και σίγουρα δεν θα το μάθεις ποτέ. Κρυφό scroll και passive-aggressive απορίες του τύπου «ποιος ήταν αυτός με το μπλε πουκάμισο;» είναι 100% στο ρεπερτόριό του.

Ταύρος – Το αργό ξεκόλλημα

Ο Ταύρος δεν αγαπάει τις αλλαγές και ειδικά τις ερωτικές. Ακόμα κι αν δεν το δείξει, η αλήθεια είναι πως δύσκολα αποδέχεται το τέλος. Θα χαζεύει το προφίλ σου για μέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες… μέχρι να δεχτεί ότι τελείωσε. Ή μέχρι να αρχίσει να μιλάει με νέο άτομο τότε, ίσως, σε ξεχάσει.

