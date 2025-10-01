Celeb News 01.10.2025

Το συγκινητικό μήνυμα του Eric Dane από το αναπηρικό αμαξίδιο

Ο πρωταγωνιστής του «Euphoria», Eric Dane, διαγνώστηκε με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) και συνεχίζει με θάρρος τον αγώνα του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Eric Dane, 52χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Euphoria», δίνει τη δική του μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε σε αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, καθισμένος σε μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο και συνοδευόμενος από βοηθό. Παρά τη σωματική δυσκολία, ο ηθοποιός δεν δίστασε να στείλει μήνυμα ελπίδας στους θαυμαστές του.

Όταν ένας φωτορεπόρτερ τον ρώτησε τι θα ήθελε να πει στους ανήσυχους θαυμαστές του, ο ίδιος απάντησε με συγκινητική απλότητα: «Κράτα την πίστη, φίλε». Σε άλλο στιγμιότυπο, όταν του είπαν ότι ολόκληρη η χώρα εύχεται για εκείνον τα καλύτερα, ο Eric Dane απάντησε: «Ευχαριστώ». Ντυμένος με μαύρο μπουφάν και παντελόνι, συνδυασμένα με λευκά αθλητικά παπούτσια, ο ηθοποιός έδειχνε να αντιμετωπίζει την κατάσταση με αξιοπρέπεια και γαλήνη.

Διάβασε επίσης: Madonna: Μιλά πρώτη φορά για τις σκέψεις αυτοκτονίας και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας

Σύμφωνα με το Pagesix, πηγή κοντά στον ηθοποιό αποκάλυψε ότι ο Eric Dane έχει αποφασίσει να ζήσει στο έπακρο την καθημερινότητά του: «Θέλει να απολαμβάνει αυτό που έχει τώρα, γιατί γνωρίζει με όλη του την καρδιά ότι το αύριο δεν είναι δεδομένο», ανέφερε.

Και συμπλήρωσε: «Δεν θέλει οι άνθρωποι γύρω του να θρηνούν για εκείνον όσο περνά αυτή τη φοβερή ασθένεια. Θέλει να είναι παρόντες, να είναι όσο πιο χαρούμενοι γίνεται. Επιθυμεί να περιβάλλεται πάντα από θετική ενέργεια, και αυτό είναι πλέον η κινητήρια δύναμή του».

https://www.instagram.com/realericdane/

Παρά τη σκληρή προσωπική μάχη, ο Eric Dane δεν έχει αποσυρθεί από τη δημόσια σφαίρα. Στις αρχές του μήνα συμμετείχε σε εκστρατεία της οργάνωσης I AM ALS, που στοχεύει στην επιτάχυνση της έρευνας για τη νευροεκφυλιστική νόσο. Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιεί τη δική του φωνή για να ευαισθητοποιήσει και να δώσει κουράγιο σε χιλιάδες άλλους ασθενείς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: O Eric Dane σε συγκινητικό video κάνει έκκληση για να βρεθεί η θεραπεία για την ALS

ALS Eric Dane ασθένεια ΥΓΕΙΑ
