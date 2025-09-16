O Eric Dane σε συγκινητικό video κάνει έκκληση για να βρεθεί η θεραπεία για την ALS

Ο Eric Dane και I AM ALS ενώνουν δυνάμεις: «Push for Progress» για το τέλος της ALS με μια πρωτοποριακή καμπάνια που στοχεύει στην έρευνα, την πρόσβαση σε θεραπείες και 1 δισ. δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Η ανακοίνωση του Eric Dane τον Απρίλιο του 2025 ότι πάσχει από τη νόσο του Lou Gehrig προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» και του «Euphoria», μοιράστηκε δημοσίως τη διάγνωσή του και αποφάσισε να μετατρέψει την προσωπική του μάχη σε συλλογικό αγώνα. Σε συνεργασία με το κίνημα I AM ALS, εγκαινίασε την καμπάνια «Push for Progress», μια προσπάθεια που στοχεύει να επιταχύνει την έρευνα, να επεκτείνει την πρόσβαση σε θεραπείες και να εξασφαλίσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Eric Dane φορώντας ένα μπλε μπλουζάκι που έγραφε «Είμαι ALS» και με εμφανή τα συμπτώματα της νόσου κοινοποίησε ένα συγκινητικό video στο Instagram στο οποίο ανέφερε: «Είμαι ο Eric. Ένας ηθοποιός, ένας πατέρας και τώρα ένα άτομο που ζει με ALS. Για πάνω από έναν αιώνα, η ALS ήταν ανίατη και πλέον έχουμε σταματήσει να αποδεχόμαστε αυτό το status quo. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο για μια θεραπεία και γι’ αυτό συνεργάστηκα με το ‘I AM ALS’ στο Push for Progress. Στόχος μας; Ένα δισεκατομμύριο δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια».

Μια ασθένεια που δεν περιμένει

Η πλαγία αμυατροφική ή μυατροφική σκλήρυνση, γνωστή και ως νόσος Lou Gehrig – ALS είναι μια θανατηφόρα νευροεκφυλιστική πάθηση. Χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα και προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δυσκολία στην κίνηση, την ομιλία, την κατάποση και εν τέλει τη διακοπή της αναπνοής. Η νόσος απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα στις ΗΠΑ όταν διαγνώστηκε με αυτήν ο αθλητής του μπέιζμπολ Lou Gehrig (έτσι η νόσος πήρε το όνομά του), ενώ προσέλκυσε αργότερα διεθνές ενδιαφέρον, όταν έγινε γνωστό ότι έπασχε από τη νόσο ο διάσημος επιστήμονας Stephen Hawking.

Το προσδόκιμο ζωής μετά τη διάγνωση κυμαίνεται μόλις μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών και δεν υπάρχει ακόμα θεραπεία. Η επιστήμη έχει επιτύχει μόνο επιβράδυνση της πορείας της νόσου, ανακούφιση των συμπτωμάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρεται φαρμακευτική αγωγή, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία, διατροφική και αναπνευστική υποστήριξη και βοηθητικές συσκευές για ομιλία και κίνηση.

Στόχοι τριετίας

Η καμπάνια Push for Progress έχει θέσει τρεις βασικούς πυλώνες:

Επιτάχυνση της έρευνας, με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την ALS στην ιστορία και με προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Επέκταση της πρόσβασης σε νέες και ελπιδοφόρες θεραπείες για όσους ζουν σήμερα με ALS.

Δημιουργία ασταμάτητης δυναμικής που θα φέρει πιο κοντά στη θεραπεία.

Στόχος της καμπάνιας δεν είναι μόνο η συγκέντρωση πόρων, αλλά και η κινητοποίηση της κοινωνίας ώστε η ALS να παραμείνει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της πολιτικής βούλησης.

