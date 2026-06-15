Millie Bobby Brown: Το όνειρο της μητρότητας και η επιθυμία για δική της εγκυμοσύνη

Η 22χρονη ηθοποιός ανοίγει την καρδιά της για την υιοθεσία της κόρης της, την επιθυμία της για μια μεγάλη οικογένεια

Με μια ματιά Η Millie Bobby Brown ονειρευόταν την υιοθεσία από παιδί.

Επιθυμεί στο μέλλον να αποκτήσει και βιολογικά παιδιά.

Μελέτησε την υιοθεσία κατά τις σπουδές της στην κοινωνική εργασία.

Δέχτηκε αρνητική κριτική από άλλες μητέρες στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Millie Bobby Brown, η 22χρονη πρωταγωνίστρια του «Enola Holmes 3», διανύει μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής της. Από τον Αύγουστο του 2025, όταν ανακοίνωσε από κοινού με τον σύζυγό της, Jake Bongiovi, τον ερχομό της κόρης τους μέσω υιοθεσίας, η νεαρή ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόσφατα, όμως, άνοιξε την καρδιά της στο podcast «Not Gonna Lie» της Kylie Kelce, μιλώντας για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα και τις προκλήσεις της μητρότητας.

Η υιοθεσία δεν ήταν για την Millie μια απόφαση της στιγμής, αλλά μια επιθυμία βαθιά ριζωμένη στην παιδική της ηλικία. Όπως εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά: «Πάντα, μα πάντα ήθελα να υιοθετήσω. Ήταν πάντα μέρος των παιδικών μου ονείρων. Κάθε φορά που ήμουν στο σπίτι και ήμουν, ξέρετε, 5 ή 6 χρονών, οι γονείς μου έλεγαν: “Είχες τις κούκλες σου”. Ήταν όλες υιοθετημένες. Δεν είχα ποτέ καμία δική μου. Και ποτέ δεν προσποιήθηκα ότι ήμουν έγκυος». Παράλληλα, διευκρίνισε πως επιθυμεί στο μέλλον να αποκτήσει και βιολογικά παιδιά, τονίζοντας πως «ελπίζω ότι κάποια στιγμή αυτό είναι στο μέλλον μου».

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Η σημασία της υιοθεσίας και η ακαδημαϊκή αναζήτηση

Η ηθοποιός προσέγγισε το θέμα με μεγάλη υπευθυνότητα, έχοντας μελετήσει το αντικείμενο κατά τις σπουδές της. «Η υιοθεσία είναι αγάπη, η υιοθεσία είναι για πάντα», δήλωσε με έμφαση. Η ενασχόλησή της με το αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας την έφερε σε επαφή με την ουσία αυτού του ταξιδιού: «Λάτρευα την πτυχή της υιοθεσίας στα μαθήματα κοινωνικής εργασίας… είναι τόσο ουσιαστικό και σημαντικό. Έμαθα πολλά διαβάζοντας για το τι σημαίνει να είσαι βιολογική μητέρα και ποια είναι αυτή η διαδρομή. Έτσι, ο σύζυγός μου και εγώ αφιερώσαμε πολύ χρόνο στο να εστιάσουμε στο πώς μοιάζει αυτή η ιστορία και αυτή η διαδρομή. Και μετά, ξεκινήσαμε».

Η «σκληρή» πλευρά της μητρότητας

Παρά την ευτυχία της, η Millie Bobby Brown δεν δίστασε να κατακρίνει την αρνητική κριτική που δέχεται από άλλες μητέρες. «Ήμουν σε φάση: “Αυτό είναι μοχθηρό. Είστε μοχθηρές”. Και δεν έχω χρόνο για θυμωμένες γυναίκες που απλώς νιώθουν ότι πρέπει να σε ρίξουν, ειδικά όταν πρόκειται για τη μητρότητα. Δεν έχω βιώσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά για τις επιθέσεις που δέχτηκε στα social media.

Ωστόσο, η ίδια παραμένει προσηλωμένη στο μήνυμα της ενότητας μεταξύ των γυναικών. Όπως είχε δηλώσει άλλωστε και σε παλαιότερη συνέντευξή της με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας: «Είμαστε όλες μητέρες, και δεν έχει σημασία αν είμαστε θετές μητέρες, βιολογικές μητέρες, ή, ξέρετε, οτιδήποτε, κάποια μητρική φιγούρα. Όλοι πρέπει να γιορτάζονται. Όλοι μεγαλώνουν όμορφα παιδιά, ελπίζουμε, και μεγαλώνουμε την επόμενη γενιά. Οπότε, φυσικά, οι γυναίκες πρέπει να γιορτάζονται με κάθε τρόπο και κάθε μέρα».