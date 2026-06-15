David Beckham: Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Με μια ματιά Ο David Beckham απέκτησε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Ovation Hollywood, στην κατηγορία Sports Entertainment.

Ο Beckham αναφέρθηκε στις ρίζες του και στην άνθηση του ποδοσφαίρου στην Αμερική.

Ο Tom Cruise και η Victoria Beckham μίλησαν στην τελετή για την επιτυχία του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που κατάφερε να ενώσει τον κόσμο του αθλητισμού με τη λάμψη της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, αυτός είναι χωρίς αμφιβολία ο David Beckham. Ο 51χρονος θρύλος, ο οποίος πρόσφατα έλαβε και τον τίτλο του Ιππότη (Sir), πρόσθεσε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο στην καριέρα του: απέκτησε το προσωπικό του αστέρι στο θρυλικό Hollywood Walk of Fame στο Λος Άντζελες.

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε κάτω από τον ήλιο της Καλιφόρνια, στο Ovation Hollywood, και ήταν γεμάτη συναισθηματική φόρτιση. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν ήταν τυχαία, καθώς η βράβευση στην κατηγορία Sports Entertainment συνέπεσε με την έναρξη του Μουντιάλ 2026,το οποίο φιλοξενούν από κοινού οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς.

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Ο David Beckham, εμφανώς συγκινημένος, έχοντας στο πλευρό του τα παιδιά του, τον 23χρονο Romeo, τον 21χρονο Cruz και τη 14χρονη Harper, αναφέρθηκε στις ρίζες του: «Ήμουν πάντα ένας ονειροπόλος. Αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μια τέτοια τιμή θα ερχόταν σε έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή της εργατικής τάξης σαν εμένα». Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του για την άνθιση του ποδοσφαίρου στην Αμερική, έναν τομέα στον οποίο ο ίδιος υπήρξε πρωτοπόρος, αρχικά ως παίκτης των LA Galaxy και σήμερα ως συνιδιοκτήτης της Inter Miami, της ομάδας που έφερε τον Lionel Messi στις ΗΠΑ και κατέκτησε το πρωτάθλημα MLS.

Η αποθέωση από τον Tom Cruise και τη Victoria

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο στενός φίλος του ζευγαριού και megastar του Hollywood, Tom Cruise. Ο πρωταγωνιστής του «Mission: Impossible» ανέβηκε στο βήμα και υπογράμμισε ότι η έλευση του Beckham στην Αμερική πριν από δύο δεκαετίες μεταμόρφωσε το τοπίο του αθλητισμού στη χώρα, εμπνέοντας αμέτρητα παιδιά. Ο Beckham, με τη σειρά του, ανταπέδωσε τα λόγια αγάπης, θυμίζοντας πόσο θερμά τους είχε υποδεχτεί ο Cruise όταν η οικογένειά του πρωτομετακόμισε στο Λος Άντζελες.

Φυσικά, από το πλευρό του δεν θα μπορούσε να λείπει η Victoria Beckham. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας εκφώνησε μια τρυφερή ομιλία, τονίζοντας ότι η επιτυχία του συζύγου της είναι το επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς, του οράματος και της απόλυτης αφοσίωσής του.

Με το 2.849ο αστέρι να φέρει πλέον το όνομά του, ο David Beckham επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των γηπέδων, καθιερώνοντάς τον ως ένα από τα πιο ισχυρά pop είδωλα της εποχής μας.