Στη Μύκονο το υπερπολυτελές Moonrise του ιδρυτή του WhatsApp – Ένα πλωτό resort 100 μέτρων

Η θαλαμηγός που κοστολογείται έως και 325 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα mega yachts στον κόσμο

Με μια ματιά Στη Μύκονο έφτασε το υπερπολυτελές mega yacht Moonrise, μήκους 100 μέτρων.

Το σκάφος συνδέεται με τον Jan Koum, συνιδρυτή του WhatsApp, και εκτιμάται από 190 έως 325 εκατομμύρια ευρώ.

Διαθέτει 8 καμπίνες για 16 επισκέπτες, πλήρωμα 32 ατόμων και ανέσεις πλωτού θέρετρου.

Το Moonrise έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις για την κατασκευή και τον σχεδιασμό του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μύκονος έχει συνηθίσει να φιλοξενεί μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη του κόσμου, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες αφίξεις που καταφέρνουν να τραβήξουν τα βλέμματα ακόμη και σε ένα νησί που θεωρείται συνώνυμο της πολυτέλειας. Μία από αυτές είναι αναμφίβολα η άφιξη του Moonrise, του γιγαντιαίου superyacht που συνδέεται με τον Jan Koum, τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή του WhatsApp, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στα νερά του κοσμοπολίτικου προορισμού και έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης.

Το Moonrise δεν είναι απλώς μία πολυτελής θαλαμηγός. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά mega yachts που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία, μοναδικό σχεδιασμό και ανέσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε ιδιωτικό πλωτό θέρετρο παρά σε σκάφος αναψυχής. Ναυπηγημένο το 2020 από το φημισμένο ολλανδικό ναυπηγείο Feadship, το Moonrise έχει μήκος σχεδόν 100 μέτρα και ξεχωρίζει για την επιβλητική του παρουσία. Η αξία του έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ έως και 325 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που το κατατάσσει ανάμεσα στα ακριβότερα σκάφη της κατηγορίας του.

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Οι δυνατότητές του εντυπωσιάζουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της πολυτέλειας. Το Moonrise μπορεί να φιλοξενήσει έως και 16 επισκέπτες σε 8 πολυτελείς καμπίνες, ενώ διαθέτει πλήρωμα 32 ατόμων που φροντίζει για κάθε λεπτομέρεια της εμπειρίας εν πλω. Στο εσωτερικό του συναντά κανείς ιδιωτικά καταστρώματα, χώρους χαλάρωσης, κινηματογράφο, υπερσύγχρονο γυμναστήριο, χώρους ευεξίας και μασάζ, κομμωτήριο, beach club δίπλα στη θάλασσα, πλατφόρμα κολύμβησης και ελικοδρόμιο. Παράλληλα, διαθέτει ειδικούς χώρους αποθήκευσης για βοηθητικά σκάφη και θαλάσσια παιχνίδια, προσφέροντας στους φιλοξενούμενους μία ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελούς διαβίωσης.





Ένα από τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει παγκοσμίως είναι η ιδιαίτερη έμφαση που έχει δοθεί στη μείωση του θορύβου. Οι μηχανισμοί πρόωσης, οι σταθεροποιητές και το σύστημα αγκυροβόλησης έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν απόλυτη ηρεμία στους επιβάτες, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν πολυτελές ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα.





Δεν είναι τυχαίο ότι το Moonrise έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, καθώς το 2021 αναδείχθηκε κορυφαίο mega yacht στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατασκευάσματα της σύγχρονης ναυπηγικής βιομηχανίας.

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