Celeb News 30.07.2026

Η Hailey Bieber υποδέχεται τη «δεύτερη φάση του καλοκαιριού» με μπικίνι και τρυφερές αγκαλιές

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Το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, μοιραζόμενο τρυφερές στιγμές με τον γιο της και ηλιόλουστα στιγμιότυπα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις στο Instagram.
  • Η ανάρτησή της με τίτλο «Η δεύτερη φάση του καλοκαιριού» συγκέντρωσε χιλιάδες likes.
  • Στις φωτογραφίες, η Hailey ποζάρει με μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.
  • Μία από τις λήψεις την δείχνει να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, Jack Blues, μπροστά σε ηλιοβασίλεμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε mood καλοκαιρινών διακοπών συνεχίζει να βρίσκεται η Hailey Bieber, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από νέες φωτογραφίες από τις εξορμήσεις της. Το διάσημο μοντέλο, που πριν από λίγο διάστημα βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Justin Bieber, στην Ελλάδα, ανέβασε στιγμιότυπα που αποτυπώνουν την ανέμελη καθημερινότητά τους, δίνοντας το σύνθημα για το επόμενο κεφάλαιο των διακοπών τους.

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Στη σχετική λεζάντα της ανάρτησής της, η Hailey Bieber αρκέστηκε να γράψει χαρακτηριστικά: «Η δεύτερη φάση του καλοκαιριού», συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες εκατοντάδες χιλιάδες likes και σχόλια από τους θαυμαστές της.

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Οι εντυπωσιακές πόζες στην παραλία και η τρυφερή στιγμή με τον μικρό Jack Blues

Το φωτογραφικό άλμπουμ που ανάρτησε το μοντέλο περιλαμβάνει μια ποικιλία από καλοκαιρινές εικόνες, με κυρίαρχο στοιχείο τις εμφανίσεις της με μαγιό. Σε μία από τις πιο γλυκές φωτογραφίες, η Hailey ποζάρει μπροστά σε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, κρατώντας τρυφερά στην αγκαλιά της τον γιο της, Jack Blues.

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Σε άλλα στιγμιότυπα, η ίδια απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα φορώντας ένα ροζ μαγιό, ενώ σε άλλη λήψη εμφανίζεται με κομψό μαύρο μπικίνι και καπέλο, κρατώντας παιχνιδιάρικα ένα ποτήρι πάνω από το κεφάλι της. Το άλμπουμ συμπληρώνουν αυθόρμητες selfie, καθώς και μια φωτογραφία όπου ποζάρει με την πλάτη στην κάμερα, έχοντας φόντο το καλοκαιρινό τοπίο.

Δες ολόκληρο το φωτογραφικό album:

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

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Hailey Bieber διακοπές καλοκαίρι Καλοκαίρι 2026
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